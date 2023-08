Skincare routine: ecco perché è importante per la pelle e gli step da seguire

L a parola routine può dare l’idea di un impegno costante e gravoso, ma è l’unico modo per avere risultati concreti. E una volta che avrai toccato con mano i benefici non potrai più farne a meno.

Si parla così tanto di skincare routine, di step da seguire e di prodotti da utilizzare, che tra i neofiti della bellezza si crea più confusione che voglia di sperimentare questa pratica di cura della pelle che invece, se fatta con dedizione e anche solo una minima dose di impegno, può dare numerosi benefici alla pelle.

Siamo sinceri, creare una skincare routine basica adatta alle proprie esigenze di pelle non richiede il Q.I. di un Premio Nobel, ma solo un po’ di dedizione mattina e sera. L’ostacolo più grande non è l’essere incapaci - tutti abbiamo iniziato da qualche parte, ci siamo informati, abbiamo sperimentato e fatto errori- ma l’essere pigri. E la pigrizia è uno dei più grandi nemici della pelle.

Se già sei disposta a fare un piccolo sforzo, prima di andare nel panico vediamo di chiarire alcuni punti.

Skincare routine cosa significa

Sì, fare skincare o avere una skincare routine richiede impegno, ma non è necessario dedicare ore ogni giorno per prenderti cura della tua pelle. La detersione mattina e sera, un siero e una crema sono gli step base della skincare e richiedono al massimo 7 minuti del tuo tempo.

Chi invece preferisce una routine più articolata o ha più esigenze di pelle può inserire altri step con prodotti che soddisfino i suoi bisogni. Ovviamente quando si parla di step delle skincare routine ci sono delle regole base che vanno rispettate.

Skincare routine steps

Perché si parla di steps della skincare routine? Perché ogni prodotto va applicato secondo un ordine preciso, passo dopo passo, partendo dalle texture più leggere e acquose per concludere con quelle più pesanti e corpose, come oli e creme ricche.

Skincare routine passaggi

Ogni skincare routine che si rispetti inizia sempre con la detersione, che serve a eliminare tracce di sebo, impurità, inquinamento, trucco e spf (soprattutto la sera, ma chi vuole appoggiare il viso sporco sul cuscino e poi dormirci tutta la notte?): in questo modo avrai una tela perfettamente pulita su cui applicare tutti i prodotti.

Dopo la detersione, nelle skincare routine più articolate si usano tonico e/o essenza: sono prodotti leggerissimi dalla consistenza acquosa che vengono velocemente assorbiti dalla pelle e servono a prepararla per ricevere gli altri step. Anche in questo caso, se usarli o meno dipende da te, quindi se ritieni che rubino troppo tempo puoi passare direttamente al siero.

Il siero sarà quindi il secondo step della skincare routine minimal. Tranquilla, anche i minimalisti possono prendersi cura della propria pelle e avere ottimi risultati. Il siero è un prodotto di skincare che ha una texture leggera, anche se non come tonico ed essenza, di solito a base acquosa. A cosa serve il siero? Il siero di solito è la parte di trattamento, cioè quello che si utilizza in base alle esigenze, quindi conoscere le esigenze della propria pelle è importante. Se la tua pelle non ti parla (traduzione: non capisci di cosa hai bisogno guardandoti allo specchio e non hai sensazioni particolari) trova un esperto che ti sappia guidare al meglio, ma nel dubbio idrata, idrata, idrata.

Se però hai esigenze diverse e non hai tempo o voglia di usare più sieri, trovane uno completo, con i principi attivi che fanno per te: per quanto possibile, soprattutto se non sei un’esperta di formule e mix, evita di fare miscugli che rischiano di fare danni alla pelle.

Dopo il siero arriva il momento della crema e anche in questo caso ce ne sono di diverso tipo, a seconda del tipo di pelle troverai quella dalla texture più giusta per te - gel, fluido, crema, crema ricca - e con la funzione che ti serve, idratante o nutriente.

Skincare routine prodotti

Non esiste un prodotto giusto in assoluto, ma esiste il prodotto giusto per te. Ogni pelle ha esigenze diverse e non a tutti piacciono le stesse texture, quindi puoi fidarti dei consigli di chi ha magari una pelle simile alla tua per avere più possibilità di avere successo al primo colpo piuttosto che navigare l’infinito mare di opzioni che il mercato offre.

Iniziamo dalla detersione. Già questo è un momento che fa da spartiacque e si possono intraprendere due strade diverse, entrambe corrette. La prima è quella di usare un detergente che strucca e lava, l’altra è quella della doppia detersione, con detergente a base oleosa prima e schiumogena poi: scegliere una o l’altra è una questione di preferenze personali.

Come avrai già intuito, ci sono diversi tipi di detergenti e struccanti e non cambiano solo le texture, ma anche le funzioni. Latte detergente, mousse, gel, olio struccante, acqua micellare (da risciacquare!), burri: se già hai un’idea delle tue preferenze è più facile fare una scrematura. Poi in base a questo cerca quello per la tua pelle, per esempio acne, rosacea e pelle sensibile utilizzano principi attivi diversi: chi ha l’acne probabilmente userà uno scrub meccanico che contiene acido salicilico e chi ha la pelle sensibile cercherà ingredienti emollienti e lenitivi.

Stesso discorso vale per il siero - idratante, illuminante, perfezionatore dell’incarnato, anti-age: focalizzati su due o tre esigenze e dovresti riuscire a cavartela facilmente - e per la crema.

La mattina ogni skincare routine che si rispetti e che merita di essere chiamata con questo nome finisce sempre con la protezione solare.

Skincare routine coreana

È grazie alla Corea che abbiamo conosciuto la K-beauty, non solo per quanto riguarda i prodotti utilizzati, che sono formulati con ingredienti naturali, ma tutta la routine, ovvero 10-12 step di cura della pelle che comprendono anche l’uso quotidiano di maschere in tessuto e mist.

Tuttavia, dopo l’entusiasmo iniziale, ci sono state numerosissime defezioni: troppo impegnativa e troppo tempo in bagno. La verità è che questo tipo di skincare è una vera e propria filosofia di vita che prevede tanta idratazione e tanta gentilezza nei confronti della pelle e non è per forza necessario farsi travolgere dalla beauty routine coreana, perché i passaggi possono anche essere ridotti di molto.

Skincare routine passaggi mattina e sera

Ora che abbiamo stabilito che i prodotti per la cura della pelle vanno applicati secondo un preciso ordine e che vanno scelti in base alle esigenze, vediamo di raffinare la skincare routine e capire come fare per avere un approccio il più soft possibile. Non sentirti sopraffatta da tante informazioni, è meno complicato di quello che sembra.

La mattina gli step sono detersione, siero di trattamento, crema e SPF. Eventualmente tonico o essenza e contorno occhi. Lo stello vale per la sera, quando ovviamente non metterai SPF e un paio di volte la settimana farai un peeling enzimatico (dopo la detersione) per eliminare le cellule morte e avere un migliore assorbimento dei prodotti.