Le idee di acconciatura elegante e veloce a cui ispirarsi

B elle e versatili, si realizzano in poco tempo, per un hairstyle diverso dal solito e dall'aspetto decisamente raffinato

Le acconciature eleganti sembrano essere tutto tranne che veloci. La precisione richiesta è spesso il motivo per cui si fatica a credere che lo siano. Eppure, non è sempre così. Certo, l'attenzione al dettaglio è fondamentale perché risultino ordinate e raffinate, ma questo non significa per forza impiegare decine di minuti per realizzare. Anzi, un'acconciatura elegante, se scelta bene ed eseguita nel modo giusto, può anche diventare il go-to di ogni giorno, e ogni volta che si va di fretta.

Ma quali acconciature sono sia eleganti che veloci? La risposta dipende innazitutto dalla manualità di ognuno: più ci si prende la mano, più il processo diventa facile e rapido. Ci sono poi acconciature particolari che, pur essendo all'apparenza complesse, richiedono davvero poco tempo per essere replicate.

Acconciature eleganti e veloci: le più belle e facili da replicare

Ecco allora 5 idee di acconciatura chic e veloce da realizzare prima di uscire di casa il mattino o per una serata in compagnia.

La coda con torchon

Prediletta dalle strade della moda, la coda con torchon è l'acconciatura d'effetto da ricreare su tagli medi e lunghi. Una volta chiusi in una coda, i capelli vanno semplicemente divisi in due sezioni da avvitare su loro stessa, e poi l'una attorno all'altra prima di sigillare il tutto con un elastico. Il consiglio è di impomatare anche le lunghezze con una cera morbida per rendere il finish più elegante e ordinato.

Il caschetto con punte all'insù

Le tendenze lo hanno soprannominato bottom bell bob ed è l'idea più chic per sfoggiare il caschetto in un'acconciatura diversa dal solito. I capelli possono essere semplicemente piastrati verso l'alto all'altezza delle punte e fissati con della lacca, oppure messi in posa con dei bigodini e poi combinati al finish wet. Qualsiasi sia l'opzione scelta, lo styling porta alla chioma un'eleganza retro tipica degli anni '60.

La doppia coda

Con una doppia chiusura che sigilla i capelli in alto sulla nuca in una ponytail, la coda elegante da ricreare velocemente ha bisogno solo di un po' di manualità. Basta infatti raccogliere la sezione superiore dei capelli in una mezza coda, chiuderla, e fare lo stesso con la sezione inferiore. Ottenuti i due codini, con un terzo elastico si chiude il tutto in un unico raccolto, per una coda elegante dal tocco irriverente.

I raccolti con fiocco

Che sia su una coda bassa o su un mezzo raccolto, un fiocco tra i capelli è sempre un'ottima idea. Meglio ancora se l'accessorio incorpora una pinza o un elastico con cui raccogliere immediatamente i capelli e creare un'acconciatura elegante, semplice e bon ton, su qualsiasi lunghezza.

Il messy updo

Un raccolto morbido sa essere tanto elegante quanto casual. Puntato da un mollettone, da forcine o elastici prontamente nascosti dalla chioma, chiude i capelli in uno chignon scompigliato che crea movimento. Frontalmente, le ciocche si sfilano per incorniciare il viso e rendere l'acconciatura ancora più chic. Se si ha qualche secondo in più a disposizione, di può scaldare il ferro nel mentre e creare delle ondulature sui ciuffi laterali.