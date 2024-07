Q uando l’estate chiama, la nail art risponde: tra colori frizzanti e design audaci, le unghie estive sono fatte per osare. Anche con tonalità che non si sarebbero mai prese in considerazione

Come ogni estate, le unghie tornano a essere protagoniste dei look, tingendosi di nuance neutre, nude e delicate, perfette per dare un tocco elegante e adattarsi a qualsiasi evenienza, outfit e occasione, una caratteristica imprescindibile per quando si è in vacanza e non si ha tempo (o voglia) di basare le proprie scelte di look tenendo conto anche delle unghie.

Ma non solo: oltre a rosa, beige e pesca, le unghie estive si tingono con tonalità vibranti e coraggiose, che accendono la manicure attraverso sfumature fluorescenti, marine e super sparkling, in una combinazione di color block che giocano con tonalità piene e dettagli sorprendenti, accanto all'irrinunciabile french, alle manicure monocromatiche, ad accostamenti a contrasto ed effetti mismatched, dove ogni dito presenta una tonalità diversa, perlescenze e microglitter.

Tante tendenze tra cui destreggiarsi, alla ricerca dei colori unghie più belli per l'estate, tra tendenze ed evergreen.

Nude, nude e ancora nude per le unghie estive

Come il classico abito nero da cocktail, anche le unghie nude sono quell’item che non passerà mai di moda: reduci da un inverno che le ha viste imperversare in ogni stile e tipologia (dalle Clean Girl Nails, alle Glazed Donut Nails di Hailey Bieber piene di perlescenze fino ad arrivare alle Milk Bath Nails in una versione più white) ora, grazie alla tendenza Quiet Luxury capitanata da Sofie Richie Grainge, anche le unghie estive mantengono la loro eleganza e raffinatezza, declinandosi in colori tenui, neutri e a metà fra il rosa e il beige. Un effetto interessante da ricreare è anche il Baby Boomer, il nude sfumato inventato dalla Coach delle Unghie, Michela May, che fa apparire le unghie naturalissime, ma ancora più belle.

Le unghie rosa Barbie per l'estate

Le unghie rosa sono sempre tra le unghie estive più desiderate. Ma, attenzione: non stiamo parlando di un semplice rosa, bensì di un Barbie pink shocking e acceso, a metà fra un baby pink e un fucsia. Uno smalto per esaltare l'abbronzatura, da abbinare rigorosamente a un finish luminoso per sottolineare la brillantezza del colore. Da provare anche sfumature di rosa più tenui, che vanno da Bubblegum al fucsia, magari in versione metallizzata.

Unghie celesti e azzurre per l'estate

L’azzurro, il blu e il celeste sono tutti colori che simboleggiano l’estate, con i suoi cieli senza nuvole e il suo mare infinito e maestoso. Di conseguenza, non esiste nail color migliore per la spiaggia, in tutte le sue mille sfumature. Dal baby blu, al blu elettrico fino al blu notte o denim, lo smalto semipermanente estivo è fatto per esplorare i colori del mare. A conquistare è anche l'estetica mermaid, da sempre popolarissima per delle unghie estive e... marinare. Ancora una volta, le tonalità si ispirano a mari e oceani, passando da verde acqua e carta da zucchero, fino a raggiungere pennellate iridescenti e riflettenti, proprio come la luce che si specchia nell’oceano.

Le unghie estive rosse e corallo

Perfetto per valorizzare l'abbronzatura, lo smalto rosso è l'abbinamento ideale per una ricostruzione unghie o per un semipermanente intenso e brillante. Scegliendo attentamente il colore dello smalto, poi, è possibile individuare una tonalità adatta a valorizzare l'incarnato e a giocare con le molteplici sfumature di rosso. Per l'estate, infatti, è possibile osare con le nuance più brillanti, dal rosso peperoncino al rosso fuoco, fino a unghie estive corallo, capaci di accendere la tintarella grazie a leggeri riflessi aranciati.

Unghie estive e semplici con i colori fluo

Rosa, verde, arancione, giallo, azzurro e chi più ne ha più ne metta, ma…in versione fluo. Ebbene sì, i colori neon e bold sono sempre una delle tendenze unghie più amate per l'estate, in tutta la loro brillantezza. Che si tratti di nail art in color block o di semplici dettagli da aggiungere a una ricostruzione unghie con base nude, l'effetto è vitaminico ed energizzante. Una soluzione ideale anche per far apparire le unghie corte più lunghe: i colori chiari, infatti, hanno il pregio di allargare i volumi.

Lo smalto bianco che accende l'abbronzatura

Non esiste colore migliore per amplificare l'abbronzatura: le unghie bianche estive non sono solo una nail art bella e di tendenza, ma anche un vero e proprio stratagemma per permettere alla tintarella di apparire più vivace. Merito, ovviamente, del contrasto creato tra pelle e smalto, ideale anche per chi tende a non scurirsi troppo sotto il sole. Una soluzione semplice per le unghie estive, ma che può rivelarsi piena di carattere: le sfumature di bianco per lo smalto, infatti, variano dall'optical al gesso, dal latte al panna.

Unghie estive particolari, colorate e di design

Dare colore alle unghie significa osare con il colore, lasciando che sia l'immaginazione a guidare la scelta di colori, pattern e design. Il risultato sono unghie estive particolari, fatte per azzardare con decorazioni inaspettate. Ecco allora che la manicure dell'estate può arricchirsi di pennellate candide che sembrano nuvole o giocare con un effetto mismatched che dipinge ogni unghia di un colore diverso. Mai sottovalutare, infine, il potere di una ricostruzione unghie in gel con cristalli e strass: il risultato è brillante e prezioso, decisamente inaspettato.

La French Manicure per l'estate

Conquista con la sua semplicità, fatta di una sottile linea bianca che solca la parte più alta dell'unghia: la French Manicure è sempre una buona idea, grazie alla sua versatilità elegante, che permette qualsiasi tipo di abbinamento, senza pensarci troppo. Le nuove interpretazioni della French, però, impongono maggior fantasia, dando vita a unghie estive colorate e sfumate, che tingono la nail art con pennellate e dettagli tridimensionali e preziosi.