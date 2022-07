D al bianco gesso al finish lattiginoso fino alle nail art più estrose: noi alle unghie bianche non sappiamo dire di no (e questa selezione ti dimostrerà il perché)

Estate vuol dire colore, ma anche voglia di scegliere sfumature furbe e che mettano in risalto il tono abbronzato della pelle. Proprio come le unghie bianche estive, la scelta ideale sia per la manicure che la pedicure.

Che sia gesso e pieno oppure più leggero e lattiginoso, il bianco è una scelta da non sottovalutare: un non colore che ha tantissimo da raccontare e che si trasforma nella base perfetta per abbinamenti delicati, come il rosa pastello, o più edgy, come il nero assoluto.

Voglia di bianco per le unghie? Qui la nostra selezione sulle manicure e nail art d'estate più hot da copiare sia con lo smalto normale che quello semipermanente.

Unghie corte, bianche ed estive: un sogno a occhi aperti

Sulle unghie corte, il bianco estivo valorizza la forma e la lunghezza ridotta al minimo. Se sulle lunghezze più importanti tende ad attirare molto l'attenzione, se preferisci indossare le unghie più short questa manicure sarà presente ma senza essere invadente.

Unghie bianche e nere: la soluzione estiva

Il black and white è l'evergreen che non smetteremo mai di vedere in ogni campo e con ogni stile. Stessa cosa vale anche per le unghie estive bianche che, insieme ale nero, fanno un duo pazzesco e sempre di tendenza. Animalier, reverse french manicure e non solo: queste sono le nostre preferite. Quale rifarai?

Unghie estive in gel: l'opzione bianca eseguita alla perfezione

Sogni una forma diversa o particolare? Una lunghezza che non riesci a raggiungere con le tue unghie oppure, semplicemente, hai voglia di un effetto glossy e una superficie senza errori? La risposta è nelle unghie bianche estive in gel: di tutte le forme, decorazioni e sfumature, le amerai tutte e non potrai farne più a meno.

Unghie a mandorla: l'eleganza del total white estivo

Che sia con un nail art, un'applicazione o total white, sulla forma a mandorla le unghie bianche estive raggiungono il loro piccolo di bellezza ed eleganza. Se le ami, scegli il colore pieno e, se riesci, aggiungi un tocco metal per dare maggiore luce.

Voglia di nail art? Ecco quelle per le unghie bianche estive

Impossibile parlare di estate e non parlare di nail art, ma la stessa cosa vale anche per quelle bianche? Assolutamente sì perché, questo non colore, non solo permette di avere una base neutra da arricchire, ma diventa vero e proprio elemento di decorazione e disegno.

Pedicure bianca per l'estate: easy chic

Le unghie bianche estive per la pedicure, seguono esattamente gli stessi trend manicure. Qui non mancheranno i tocchi luminosi, gli accenni di nail art e un finish a regola d'arte. Per i piedi da non sottovalutare il bianco latte, per un effetto molto delicato e naturale.

Unghie bianche e fluo: l'accoppiata shock

Vivere a colori è indispensabile per qualcuno e giocare con il constrasto delle unghie bianche estive e i colori fluo è un'ottima idea per celebrare la stagione fatta di discoteche, mare e aperitivi in spiaggia. Rispetto ad altri colori, poi, il bianco permetterà ai toni fluo di diventare ancora più evidenti e accesi.

Bianche e rosa: romanticissima manicure

Romantica, chic e appena suggerita: se per te il bianco puro è troppo, aggiungi una sfumatura di rosa e, per rendere il tutto ancora più discreto. Scegli uno smalto lattiginoso che renderà questa manicure anche più dolce e discreta. Innamorarsi è facile.