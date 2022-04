D elicate, leggere e super eleganti: le unghie bianco latte ti conquisteranno al primo sguardo sia nella loro versione più semplice sia in coppia con nail art e colori. Qui gli spunti più cool.

Le unghie bianco latte sono pronte a diventare la nuova tendenza amate e indossata da tutti. Simili alla manicure nude, ma con quel tocco più cool e trendy che le rende decisamente meno banali e più di tendenza.

Così elegante e chic che non solo si adatteranno a tutte le forme di unghie, da quelle squadrate a quelle a mandorla, e a lunghezze diverse, corte o lunghe che si voglia. Da non sottovalutare poi, la possibilità di usare questo colore per dare più risalto all'abbronzatura. Una valida alternativa allo smalto bianco gesso che, per alcuni, può essere troppo d'impatto.

Ma non c'è solo questo dietro alle unghie bianco latte, facili da realizzare sia con lo smalto semipermanente sia con il classico, è bene sapere che questa manicure è utile anche per chi non ha molto tempo da dedicare alla manicure. Il colore lattiginoso, infatti, permetterà di notare meno eventuali sbeccature, applicazioni non precisissime ed eventuali ricrescite eccessive.

Ovviamente questo colore così delicato e appena accennato sarà la base di moltissime manicure: dalla swirl con colori a contrasto o con piccoli accenni e applicazioni. Dove lo abbiamo scoperto? Ovviamente su Instagram, dove si possono scovare idee e nail art da copiare subito. Qui la nostra selezione.

Unghie bianco latte e unghie corte

Anche sulle unghie corte, anzi cortissime, il bianco latte mostra tutto il suo splendore aggiungendo un colore delicato e appena accennato. Il modo migliore per rendere uniche e curatissime le short nails.

Unghie a mandorla e manicure milky

Lo smalto bianco latte sulle unghie a mandorla sono l'emblema dell'eleganza e sono perfette per chi ha una cerimonia in vista, anche le più formali.

Oro e bianco latte: l'idea per le unghie medie

La combo perfetta per la manicure latte? Sicuramente l'oro, che su questa base così delicata esprime tutto il suo colore e la sua luce.

Bianco latte e rosa: la manicure minimal

Un tocco rosa su una base delicata e appena accennata. In questo caso il cenno di colore viene dato da piccoli cuoricini sulla punta: romantiche e discrete.

Swirl milky manicure

La sirl manicure, caratterizzata da onde sull'intera lunghezza delle unghie, non può mancare anche su una base milky. Un'idea? I glitter viola.

Marble milky nail art

Un effetto delicato anche per chi non è molto confident con le nail art: la manicure effetto marmo tono su tono bianco latte.

Unghie bianco latte e french manicure

Il bianco latte non è solo una base super cool per nail art colorate, ma permette anche di giocare con diverse sfumature. Ad esempio una base milky e una french manicure bianco gesso.

I migliori smalti bianco latte

Dai semipermanenti alla versione classica: qui una selezione dei migliori smalti bianco latte che abbiamo selezionato per te.

Smalti bianco latte: i migliori 1/9 Happy Glam - smalto vegano in Pure Infinity 2/9 Sally Hansen - GOOD.KIND.PURE. in Coconut Milk 3/9 Astra Make-up - Gel Polish in Cloud 4/9 Manucurist - smalto green in Milky White 5/9 Faby - Classic smalto in Optical White 6/9 Douglas - nail polish in Pure White 7/9 KIKO - New Power Pro Nail Lacquer in Bianco Latte 8/9 Diego dalla Palma -Smalto Per Unghie in 213 unicorn

9/9 LCI Smalti semipermanenti in bianco latte PREV NEXT