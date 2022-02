Unghie nude: 10 idee per una manicure raffinata da provare ora!

D al rosa al beige, le unghie nude sapranno conquistarci a suon di delicatezza ed eleganza senza tempo. Ecco 10 bellissime ispirazioni da copiare per una manicure impeccabile e adatta a ogni occasione.



Le unghie nude sono un grande classico dal fascino intramontabile. Trovare la nuance perfetta per il proprio stile e la propria carnagione è come un innamoramento: si cercherà di sperimentare, provare qualcosa di nuovo… ma niente sarà più come prima. Una manicure nude è infatti come il nostro paio di jeans preferito. Semplice ma elegante, ma mai banale e capace di darci un’iniezione di sicurezza e buonumore in ogni momento, anche in una giornata particolarmente storta. Non solo beige, ma anche malva, pesca e bianco latte – tutti da scegliere in base al proprio stile e al sottotono della pelle.

Come scegliere lo smalto nude

La regola per scegliere lo smalto nude è semplice, ed è simile a quella che utilizziamo spesso per scegliere il fondotinta. Occhio al sottotono! Se la vostra pelle nasconde sfumature calde, via libera a pesca, color carne e nocciola. Se invece il vostro sottotono è più freddo, potrete scegliere malva, rosati e grigi molto chiari.

Unghie nude: che forma scegliere

Se ami le unghie lunghe ed hai uno stile di vita particolarmente attivo, ti consigliamo di optare per unghie nude gel o semipermanente. In questo caso le forme più amate sono la classica a mandorla o la ballerina, capaci di allungare otticamente le dita e di far sembrare le mani davvero affusolate. Ma lo smalto nude è bellissimo anche sulle unghie corte, a patto che siano limate e curate alla perfezione. In questo caso la più bella è la forma squoval, che unisce le geometrie squadrate agli angoli arrotondati con la lima.

Unghie nude: ecco 10 idee da copiare!

Neutro non vuol dire noioso! Abbiamo selezionato per te 10 idee da copiare, per impreziosire le tue unghie con nail art delicate, glitter e giochi cromatici. Continua a leggere e lasciati ispirare!

Sparkly Dots

Un modo davvero raffinato di personalizzare la propria manicure nude è illuminarla con una pioggia di pois dorati, simili a piccoli coriandoli e in grado di riflettere la luce.

Sfumate

Indecisa su quale tonalità di nude scegliere? Provale tutte, con questa manicure effetto degradé tono su tono.

Preziose

Le tue unghie nude saranno davvero eleganti e sofisticate se impreziosite da micro dettagli in foglia d'oro.

Marmo Rosa

Prova l'effetto marmo per aggiungere texture e carattere alla tua manicure nude sui toni chiarissimi del rosa.

Swirly White

Le manicure decorate con linee morbide e irregolari sono sinuose e davvero femminili. Qui, la base nude è abbinata a dettagli bianchi.

Fiorite

Le unghie nude sono la base perfetta da impreziosire con piccole nail art, delicate e minimal. Prova i fiori, da disegnare su punti diversi della mano, per un bellissimo effetto prato fiorito.

Join the Dots

A volte, sono i dettagli più piccoli a fare la differenza. Come questi puntini black & white, da realizzare sulla base dell'unghia per rendere la manicure davvero speciale.

Stellari

Sei stanca della solita manicure nude, e hai voglia di personalizzarla in modo davvero particolare? Applica sul tuo smalto preferito delle mini stelline dorate, e crea un pattern celestiale.

Sotto Zero

Bellissime nella stagione fredda, queste unghie nude si tingono di una tonalità latte fredda. L'effetto regina dei ghiacci è enfatizzato dalle accent nails glitter tono su tono.

Micro French

Desideri aggiungere un tocco di colore chic e minimale alle tue unghie nude? La tendenza del momento è il micro french, una linea sottilissima che borda tutta la parte superiore dell'unghia. Qui realizzato in marrone cioccolato su unghie ballerina.