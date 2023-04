Smalti rosa lattiginoso: i più belli per unghie effetto ballerina

C iò che separa le tue unghie dall’essere über chic e timeless è una passata di smalto. Meglio due.

Lo smalto rosa lattiginoso è quello chic per eccellenza. Il colore e il finish trasportano subito nel mondo della danza classica, perché ricordano il tutù, le collant e le scarpette delle danzatrici, conosciute per la loro classe e leggiadria.

Come per la danza classica, il gusto per lo smalto rosa lattiginoso è di pochi: discreto e sofisticato, ma mai noioso, può essere un’ottima base per delle meravigliose nail art fai da te.

Se accetti un consiglio da chi di smalti rosa lattiginoso ne ha provati più di quanti tu possa immaginare, è meglio sceglierli con un finish leggermente lattiginoso che - è vero - non avranno tutta la coprenza che desideri, ma indubbiamente la resistenza è superiore rispetto a quella degli smalti normali molto lattiginosi, che purtroppo tendono a creparsi facilmente. Se però ti piace un effetto full milky, la soluzione migliore è puntare sui semipermanenti, oppure di rifare la manicure ogni 3/4 giorni.

Qui sotto abbiamo selezionato i nostri smalti rosa lattiginoso preferiti, che per coprenza, durata e resistenza sono il meglio che abbiamo testato. E sono facili da stendere, un aspetto da non sottovalutare, perché spesso gli smalti di questo tipo risultano un po’ pastosi e qualunque incertezza nel momento della stesura può risultare in un’applicazione non esattamente perfetta.

Mesauda Milano Shine N’Wear Full col. 235 Milky Rose

Chanel Le Vernis col. 167 Ballerina

Dior Vernis col. 108 Muguet

Essie Gel Couture col. 40 Fairy Taylor

Diego dalla Palma Smalto per Unghie col. 204

essie 17 Muchi Muchi Nail Polish

TNS Nail Polish col. 344 Milky Rose

