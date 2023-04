I mpara questi trucchetti per farti le unghie a casa con risultati meravigliosi, come dall’estetista.

Sei pazza per la nail art, ma non hai la pazienza per andare dall’estetista e tantomeno il budget per cambiare il look delle tue unghie tanto spesso come vorresti, ecco un po’ di idee per unghie semplici ma d’effetto da fare a casa.

Una volta che avrai gli strumenti necessari sarai pronta per creare ciò che desideri, dalle nail art semplici ed eleganti a quelle con disegni e decori.

Consideriamo garantita la presenza di solvente per unghie, dischetti di cotone e penne per correggere le sbavature di smalto e a questo punto ti serviranno pennelli, dotter, sticker, stampi in silicone ed eventuali decori da applicare sulle unghie.

Qui sotto trovi un po’ di idee per costruire il tuo kit base per la nail art fai da te. I pennellini a punta sottilissima ti permettono di realizzare disegni semplici e precisi, anche se non sei un’esperta, altrimenti puoi sempre affidarti a stencil e linee guida per decorare.

I fiori sono facilissimi da disegnare se vuoi creare una nail art fai da te semplice ed elegante. Con il dotter disegni il centro del fiore e con il pennellino sottile delinei i petali. Evita invece tutto ciò che richiede linee nette e pulite: se non hai delle linee guida può diventare un problema quando devi impugnare gli accessori con la mano non dominante.

Dotted nail art

Anche questa è semplicissima da realizzare una volta che hai lo strumento giusto, ovvero il dotter. Sporca la punta dello strumento con poco smalto, così non rischi sbavature e tocca velocemente il punto in cui vuoi il puntino (dot, appunto), che sia in punta o alla base. In alternativa puoi creare un effetto pois su tutta l’unghia.

Avere le unghie corte non significa dover rinunciare alla nail art. E con lo stampino in silicone puoi anche realizzare la french manicure a casa. Ti basterà sporcare con lo smalto l’applicatore entrando perpendicolarmente con l’unghia. A seconda della pressione che eserciti, la french risulterà più o meno spessa. Ricorda poi di pulire introno all’unghia con la penna apposita per correggere la manicure o con un cotton fioc sottile imbibito di solvente.

Ti è sufficiente una base trasparente su cui applicare le polveri cromate per realizzare delle meravigliose glazed donut nail. Per un finish specchiatissimo ricorda il top coat effetto gel.

Applicare sticker e cristalli sulle unghie è forse più semplice che creare disegni con dotter e pennellino. Per prelevare gli sticker o i cristalli ti basta utilizzare una pinzetta per le sopracciglia, magari non più affiliatissima e che non usi più, anche se non te ne sei ancora liberata.

Anche in questo caso la nail art si può realizzare sulle unghie di qualsiasi lunghezza e puoi decorare le unghie come e quanto vuoi. Il top coat è d’obbligo per sigillare lo sticker o per far aderire i cristalli.

