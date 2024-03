Accessori per la manicure da comprare online

V uoi creare il tuo personale nail salon a casa per poterti fare le unghie dove e quando vuoi senza bisogno di aspettare l’appuntamento con la tua nail tech? Qui c’è tutto quello che non può assolutamente mancare nel tuo kit

Il segreto per fare la manicure fai da te a casa come dall’estetista è tutto nel negli accessori per la manicure che andrai a comprare. Creare un kit professionale richiede tempo e dedizione nel cercare e valutare gli accessori da acquistare, che devono essere di qualità e durare nel tempo. Solo così potrai avere un cassetto degli attrezzi per la manicure professionale degno di questo nome.

Quali accessori per la manicure comprare

Parliamo di lima, tronchesi per le unghie e forbicine per le cuticole per la manicure classica ai quali possiamo aggiungere un’eventuale spazzola per la pulizia unghie e le fresa per unghie, ma solo se sei già in grado di utilizzarla senza fare danni.

Lima unghie

Quando si tratta di dare forma alle unghie, la lima è uno strumento necessario. Se vuoi prenderti cura delle tue unghie, evita le lime di metallo e punta su quelle di vetro o su quelle classiche, facendo però attenzione a scegliere la grana giusta. Per dare forma e accorciare devi controllare il grado di abrasività: più è alto il numero che leggi, minore è il grado di abrasività. La lima per unghie naturali deve quindi avere un valore 180/200 o 180/240. Il lato a grana fine (240) si usa per accorciare le unghie e modellarne la forma, quello un po’ più abrasivo per limare la superficie dell’unghia e opacizzarla.

Tronchesino unghie

Il tronchesino unghie in acciaio inossidabile serve a togliere cuticole e pellicine. Metti sempre le mani a bagno in modo da ammorbidire la pelle prima di procedere all’utilizzo e ricordati che il tronchesino va impugnato con la punta parallela al dito o rischi di tagliarti e farti del male. Non c’è bisogno di aggiungere che anche se è tuo devi disinfettarlo ogni volta, vero?

Forbicine per le cuticole

Le forbicine per le cuticole le riconosci perché, rispetto alle forbici per tagliare le unghie, sono molto delicate e hanno la punta sottilissima e leggermente stondata. Servono appunto a tagliare le cuticole dopo che hai usato il bastoncino per spingerle.

Spingi cuticole

Anche nel caso degli spingi cuticole puoi scegliere fra tre materiali diversi: acciaio, legno o vetro. L’uso dello spingi cuticole in acciaio sarebbe da riservare alle professioniste, perché se fai troppa pressione o sbagli l’inclinazione rischi di graffiare l’unghia, mentre lo spingi cuticole in legno rimane ancora lo strumento più delicato anche se non sei un’esperta.

Spazzolino unghie

Lo spazzolino unghie, o spazzola pulisci unghie, è quello strumento che ti permette di rimuovere eventuale residui di materiali, polveri, ma soprattutto sporco da le unghie, sia in superficie che nella parte sotto la lunetta, dove notoriamente si accumula tutto ciò che di sgradevole possiamo raccogliere in giro, microrganismi compresi.

Fresa unghie professionale

La fresa per unghie è uno strumento molto versatile, che a seconda della testina che utilizzi rimuove cuticole e pellicine e, per la pedicure, anche duroni e calli. Probabilmente hai visto la tua manicurista di fiducia e ti sei fatta prendere dall’entusiasmo al punto che anche tu ne desideri una, ma vedere un’esperta fa sembrare l’uso molto più semplice e sicuro di quello che pensi. Se sei fermamente decisa ad acquistare una fresa per unghie ricorda che corri sempre il rischio di ferirti e rovinare le unghie. Quello che ti serve per non farti del male è avere innanzitutto la mano ferma per non avvicinarti troppo all’unghia o alla pelle e il secondo è quello di non ripassare troppe volte nella stessa zona, soprattutto se non sei certa di riuscire a fermarti alla distanza esatta.

