Vitamina A e derivati: tutto quello che c’è da sapere

I l retinolo è un ingrediente star della skincare, ma non è l’unica forma di Vitamina A che si può utilizzare. Anzi, ce n’è una che è dieci volte più potente ed efficace

Retinolo, acido retinoico, retineldeide, retinil palmitato sono tutte forme di vitamina A, una vitamina liposolubile fondamentale per l’organismo utilizzata anche in skincare per contrastare l’invecchiamento cutaneo. E non solo.

Esistono però anche l’acido retinoico, tretinoisa, isotretinoina e adapalene che sono farmaci e quindi possono essere acquistati e utilizzati esclusivamente con la supervisione di un medico.

Retinolo: il più famoso derivato della vitamina A

Iniziamo subito con l’ingrediente star. Poiché è ben tollerato dalla pelle (soprattutto dopo un training graduale), in campo cosmetico il retinolo trova diversi impieghi. Serve a ridurre i segni del tempo, idratare le pelli secche, stimolare la sintesi di collagene, equilibrare il sebo e per curare l’acne.

In forma pura il retinolo è efficace già allo 0,1% fino ad arrivare al massimo consentito in cosmetica dello 0,3%.

Esteri del retinolo

Il Retinyl Acetate, Retynil Palmitate e Retynil Linoleato sono esteri del retinolo, molto delicati sulla pelle e per questo poco attivi. In cosmetica, questi derivati della Vitamina A vengono utilizzati principalmente per la loro funzione idratante sulla pelle molto secca e desquamata.

Il Retynil Palmitate si ottiene dall’esterificazione del retinolo con acido palmitico e si presenta sono forma di un liquido giallo e liposolubile, ma in questa forma è poco efficace. Perché svolga la sua funzione deve prima essere convertito in retinolo nella cute.

Retinaldeide o retinal: il cosmetico più efficace derivato dalla Vitamina A

La retinaldeide è la forma più attiva di Vitamina A - ed è solo un grado sotto l’acido retinoico o tretinoina, che però può essere solo prescritta dal medico - che si trova in cosmetica ed è 10 volte più efficace del retinolo, per cui è efficace allo 0,05% ed è comunque ben tollerata dalla pelle.

Migliora l’idratazione cutanea e diminuisce la perdita d’acqua, uniforma l’incarnato in termini di texture e rughe, favorisce il turnover cellulare e diminuisce la presenza di punti neri e comedoni. Inoltre è efficace anche anche sulle pelli acneiche perché riduce la presenza del batterio che la causa.