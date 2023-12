I migliori sieri al retinolo che trovi online

H ai sentito tanto parlare di retinolo, ma vuoi saperne di più prima di individuare il migliore? Qui ti diciamo tutto quello che devi sapere e ti abbiamo anche fatto una selezione dei sieri che secondo noi dovresti provare.

Un siero al retinolo nella tua skincare routine serale può rivelarsi un vero game changer per la tua pelle. Se ancora non ti è capitato di usarlo o di leggere tutti i benefici che può apportare il retinolo, fermati un momento perché ne vale davvero la pena.

Cos’è il retinolo

Il retinolo è un derivato della vitamina A, una forma stabile e sicura che si trova nei cosmetici. È uno dei migliori, se non il migliore, anti-age presente sul mercato e da questo deriva il suo successo. La versione più potente ed efficace sono i retinoidi, che però possono essere utilizzati solo sotto controllo del medico.

Perché usare un siero al retinolo?

Tanto osannati per la loro capacità anti-age, in realtà i sieri al retinolo possono aiutare anche chi è più giovane e ha problemi di pelle grassa a tendenza acneica o di acne, perché aiuta a regolare la produzione di sebo e anche in caso di macchie scure post acne ed eventuali cicatrici.

Il retinolo agisce in profondità stimolando il rinnovo cellulare, ma anche la produzione di collagene ed elastina, favorendo una pelle tonica ed elastica. È considerato un favoloso anti-age, perché non solo rallenta la comparsa di rughe e linee sottili, ma fa diminuire anche quelle già esistenti.

Se la pelle è tonica ed elastica anche l’aspetto dei pori sarà ridotto e l’incarnato risulterà più uniforme e compatto.

Come si usa il siero al retinolo?

Per quanto i benefici del retinolo siano evidenti, è anche vero che non tutti i tipi di pelle reagiscono allo stesso modo quando si inizia ad usare un siero al retinolo. Per questo motivo è sempre meglio iniziare con un approccio soft, per capire cosa succede alla tua pelle, perché il retinolo può dare irritazione, secchezza e flaking nella fase di adattamento. Se sei al primo approccio è meglio utilizzare un siero delicato: non cadere nell’errore di credere che più alta è la concentrazione dell’attivo e più è efficace.

Ecco perché se hai la pelle delicata e sei al tuo primo approccio al retinolo, la cosa migliore da fare è iniziare applicando il siero una volta la settimana, accorciando gradualmente la distanza tra un’applicazione e l’altra. Se invece non è la prima volta e sai già che la tua pelle reagisce bene, allora scegli il siero che più ti piace.

Non dimenticare che il retinolo è fotosensibilizzante e va usato esclusivamente nella skincare routine serale, va sospeso nei mesi di sole intenso e non devi mai dimenticare la protezione solare al mattino. Se segui queste linee guida, puoi star certa che la tua esperienza con il siero al retinolo sarà una delle migliori per la tua pelle.

Se hai altri dubbi sul retinolo e su come abbinarlo con altri attivi della tua skincare routine leggi qui.

I migliori sieri al retinolo da comprare online

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.