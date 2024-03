La tua guida al collagene, il segreto di un pelle giovane ed elastica

C he il collagene sia un ingrediente star nelle routine di bellezza è un dato di fatto, ma qual è il migliore da utilizzare perché sia davvero efficace?

Si parla tanto di collagene e skincare, ma sappiamo davvero tutto su questo ingrediente star della bellezza? In fondo è normale chiedersi a cosa serve il collagene, cosa fa il collagene alle pelle del viso, qual è la sua origine e soprattutto qual è il collagene più efficace. Cercheremo di trovare una risposta a tutti i tuoi dubbi qui, così che tu possa decidere se vale davvero la pena inserire il collagene nella tua skin care routine o no.

A cosa serve il collagene nella skincare

Il collagene è una proteina che il nostro corpo produce naturalmente ed è responsabile dell’idratazione, dell’elasticità e della sua compattezza e tono. Insomma, il collagene aiuta a mantenere la pelle giovane ed elastica oltre che a prevenire e ridurre l’avanzare delle rughe. Il collagene aiuta inoltre la pelle a rimanere idratata e a mantenere una barriera cutanea integra, forte e sana.

Il collagene inizia però a diminuire intorno ai 20-25 anni e a questo contribuiscono non solo l’avanzare del tempo, ma anche lo stile di vita e i fattori esterni, come il danno perpetrato dai raggi UV, ecco perché intorno ai 25-30 anni è importante introdurre il collagene nella propria beauty routine.

Qual è il collagene più efficace

Essendo una proteina di origine animale, il collagene si trova in maggior quantità nelle parti più ricche di fibre, sia della carne che del pesce, ma anche nelle uova. Ecco perché per la pelle è importante un’alimentazione che contenga anche questi cibi, che sono la fonte di collagene più efficace che si possa trovare. A seguire ci sono gli integratori alimentari, o nutraceutici, di collagene, ma sempre a base di ingredienti di origine animale e quindi non adatti a chi ha segue un’alimentazione vegetariana o vegana.

I preparati di collagene tradizionali sono infatti ottenuti da tessuto connettivo di bovino o suino o pesce, poiché queste fonti contengono gli stessi aminoacidi di cui il nostro corpo ha bisogno per ricostituire la propria struttura di collagene. Le piante di per sé non contengono collagene.

Collagene vegano

Dopo quanto appena affermato, è ovvio che il collagene vegano sia un ossimoro. O almeno, non esiste un collagene vegano in senso stretto, ma ci sono degli ingredienti che possono replicare le funzioni del collagene. Possono essere la vitamina C, lo zinco e il rame, che aiutano a proteggere la pelle e a mantenerla forte e sana. In un regime alimentare vegano non dovrebbero mancare fagioli, arance, peperoni rossi e verdi, pomodori, broccoli, cereali integrali e noci.

Collagene e skincare: i prodotti novità

Anche se la sintesi di collagene inizia a diminuire a partire dai 20-25 anni, di fatto il nostro corpo lo produce naturalmente, per cui se cerchiamo ingredienti star della skincare che ci possano aiutare a stimolare la produzione di collagene, il primo sono sicuramente i peptidi del collagene.

Sempre parlando di skincare pro-collagene per aumentarne la produzione, nella beauty routine non dovrebbero mancare la vitamina C e la vitamina A o retinolo, che stimolano la produzione di questa proteina. Di fatto, quando parliamo di collagene e skincare ci riferiamo a ingredienti che ne stimolano la produzione e non che lo forniscano direttamente, perché il collagene è una molecola troppo grande perché possa venire assorbita dalla pelle.

Drunk Elephant Bora Barrier Repair Cream

Una nuova crema viso densa, burrosa e altamente lipidica che promette un idratazione profonda andando a ripristinare anche la pelle più secca. 6 burrolipidi combinati con zinco, gluconato di rame e alfa glucano aiutano a favorire la sintesi del collagene, favoriscono l’elasticità cutanea e rafforzano la barriera cutanea.

RoC Derm Correxion Fill+Treat Serum

Le tre forme di acido ialuronico lavorano subito per riempire le rughe, mentre il Retinolo puro e la Swertiamarina lavorano sull’aspetto delle rughe fornendo miglioramenti duraturi.

Noble Panacea The Exceptional Overnight Chronobiology Peel

Un trattamento notturno leave-in che stimola il ricambio cellulare. Contiene una miscela di ingredienti lenitivi ed emollienti come i BHA, gli AHA e un estratto botanico che favorisce il rinnovamento cellulare e la produzione di collagene, riducendo arrossamenti e sensibilità.

Caudalie Resveratrol-Lift

Corregge le rughe e ridefinisce l’ovale del viso grazie alla sua formula innovativa che combina il Collagene Vegano 1 con un brevetto antietà esclusivo che stimola tre tipi di collagene e agisce istantaneamente per una pelle visibilmente rassodata, effetto lifting.

Guerlain Orchidée Impériale Gold Noble Serum

Questo siero unisce l’efficacia dell’orchidea gold nobile con peptidi e vitamina C che lavorano in sinergia sulla senescenza delle cellule e una nuova tecnologia che protegge la struttura del DNA e stimola i precursori del collagene.

Biotherm Blue Peptides Uplift Cream SPF30

Una formula che promuove la protezione del capitale di collagene che contiene, oltre all’1% di Life Plankton di frazioni di peptidi di collagene vegane e filtro solare.

Rougj+ Crema Collagen-Age

Trattamento cosmetico d’urto che include Collagene, gli omega-3, omega-6, il resveratrolo ed estratto di soia e mira a nutrire e ridensificare la pelle, ripristinandone l’elasticità e la levigatezza.

Bottega Verde Crema Notte Collagene + Elastina

Il cuore della formula di questa crema notte sono l’estratto di un fiore che favorisce la sintesi di collagene ed elastina e il phytocollagen, un booster di collagene naturale che agisce a livello dell’epidermide.

Dibi Milano Collage System

Il protocollo domiciliare che preserva il collagene I e III, lo attiva e ne stimola la produzione, grazie alla sua formula con Biofermented Collagen Solution e Oligopeptidi.

Douglas Skin Focus SuperSerum 8 Peptides

Una formula che contiene 8 peptidi che targetizzano i segni dell’età. Il siero punta a migliorare la compattezza, la struttura e l’elasticità della pelle.