I trend skincare che ci aspettiamo di vedere ovunque nel 2024

Glass skincare routine 🫧 ad :code INF10JASMINL for 26% off @Stylevana products: Anua heatleaf toner Cosrx snail mucin Skin 1004 centella poremizing ampule Some by Mi Vitamin C serum Etude Soon Jung: barrier intensive cream Beauty of Joseon: Relief sun SPF 50 Laneige Lip mask Berry #stylevana #svbeautifulself #vanafamily #koreanskincare #skincareroutine

♬ feather sped up – focusonspeed