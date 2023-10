Back to elegance: il quiet luxury nel make up

P otenza e misura. Il make up per per questo autunno riprende il concetto di “Quiet Luxury” dal mondo della moda, aggiungendo un twist rétro e chic.

Sembra quasi una protesta silenziosa, quella che abbiamo recentemente osservato sulle passerelle dei più importanti brand di moda. Dopo anni di collezioni caratterizzate da colori e stravaganze, con forti richiami allo streetwear, il mondo della moda ha ribaltato le previsioni sulle prossime tendenze, proponendo look sobri al limite del rigore. A parlare non sono più i loghi ed il monogram delle più blasonate griffe, ma l’artigianalità e l’alta qualità dei capi. Un’eleganza sussurrata, che sul web è stata ribattezzata con il nome di “Quiet luxury”. Questa estetica chic e glamour è una vera dichiarazione di stile, che non si limita ai capi d’abbigliamento ma, come visto in passerella, è accompagnata da un trucco semplice e raffinato. È un segno dei tempi che ci aspettano? Forse è troppo presto per dirlo, ma una cosa è certa: questo nuovo concetto di eleganza applicato al make up suscita una grande curiosità!

Base make up, luminosa ma naturale

Dopo anni di fondotinta ultra glow, blush in tonalità pop ed illuminanti dal finish metallico e vistoso, l'incarnato ritrova il giusto equilibrio. La base del trucco è luminosa ma discreta, il blush è applicato esclusivamente in tonalità malva e rosate, per simulare l'effetto di una giornata "en plein air". L'illuminante, rigorosamente liquido o in crema, è applicato con precisione sugli zigomi e sotto l'arcata sopracciliare. Un gioco di luci ed ombre, in cui esiste una sola regola: applicare i prodotti nella giusta quantità, per evitare l'effetto gessato e materico sulla pelle.

Il ritorno degli ombretti nude

@sigmabeauty Makeup inspired by the “quiet luxury” trend 🤍✨ Products used: Eyeshadow Base Primer – Earthen, Ritzy Eyeshadow Palette, Soft Focus Setting Powder, Matte Bronzer, Cream Blush – Cor-de-Rosa & Coral Dawn, Tint + Tame Brow Gel, Sinuosity Mascara, Infinity Point Lipstick – Epiphany, Renew Lip Oil – Tranquil #sigmabeauty #beautytok #quietluxury ♬ original sound – Sigma Beauty

La tendenza del "Quiet Luxury" segna il ritorno degli ombretti nude e del mascara marrone. Lo sguardo diventa più sofisticato, ma con linee e sfumature meno nette e più morbide. Un trionfo di tonalità beige, grigio tortora e champagne, che saranno i migliori alleati questo autunno per rendere lo sguardo magnetico senza stravolgerlo con colori audaci. Il risultato? Uno smokey eyes leggero, senza la pretesa di essere decorativo o espressivo, ma con l'unico intento di esaltare la forma dei nostri occhi.

Il comeback del rossetto rosso

Per le labbra è un gioco di contrasti che punta a una seduzione intrigante e raffinata.

Il "Quiet Luxury" riporta il rossetto rosso, da sempre considerato simbolo di femminilità e classe, nel nostro beauty case. La vera novità novità sono le texture, cremose e altamente coprenti, arricchite con ingredienti skincare, per idratare e rimpolpare le labbra. Se per la sera il rosso è quasi un diktat, di giorno è meglio puntare su rossetti nude dalla texture idratante e confortevole. Per correggere eventuali asimmetrie delle labbra nessun problema, l’overline con una matita abbinata alla shades del rossetto è ancora concessa!