I l collagene è il vero segreto per una pelle tonica ed elastica: scopri qui come stimolarne la produzione naturale.

Ti è mai capitato di svegliarti la mattina con i segni del cuscino in faccia? Sicuramente sì e sicuramente avrai notato quanto tempo ci ha impiegato la tua pelle a ritornare normale. Se dopo pochi minuti dalla sveglia la tua pelle è di nuovo liscia complimenti, significa che i tuoi livelli di collagene sono alti e la tua pelle è molto elastica. Se invece tra il momento della sveglia e quello in cui esci di casa rimangono ancora dei segni sul viso significa che il tuo collagene non è a livelli altissimi.

Ultimamente avrai sentito tanto parlare di collagene e skincare e il motivo è semplice: insieme all'elastina è ciò che dà forza alla nostra pelle ed è fondamentale per mantenere l'elasticità e quindi per avere una pelle tonica e priva di rughe.

Fino ai 25 anni la produzione di collagene è regolare, ma da questa età in poi inizia a degradare, con le conseguenze che poi si leggono sul volto, come l’inevitabile perdita di tono e turgore. Ovviamente non tutti perdiamo la stessa quantità di collagene, anche se in media è dell’1-2% l’anno, ma alimentazione e stile di vita sono fattori importanti che incidono notevolmente e possono migliorare o peggiorare sensibilmente la qualità della tua pelle.

Cos’è il collagene e a cosa serve

Il collagene è una proteina che il nostro corpo produce naturalmente ed è quella presente in quantità maggiore. Insieme all’elastina costituisce il sostegno per le cellule del nostro corpo, non solo per la pelle ma anche per capelli, ossa, tendini, legamenti, vasi sanguigni, cartilagini e tessuti connettivi. Un’elevata percentuale di collagene è importante quindi non solo per ragioni estetiche, ma serve a mantenere in salute le articolazioni, proteggono i reni, assicurano che il sistema cardiovascolare funzioni come dovrebbe e aiutano il sangue a coagulare.

Come aumentare il collagene

Non sono solo i fattori genetici e ambientali che influiscono sulla degradazione del collagene, ma anche lo stile di vita. Un’alimentazione poco equilibrata, fumo, stress e radiazioni UV sono altrettanto colpevoli della perdita di collagene.

Per aumentare il collagene è quindi importante agire su due fronti: il primo con l’alimentazione, che apporta le vitamine e i nutrienti necessari a mantenere alti i livelli di collagene o a stimolarne la produzione; il secondo è ovviamente con una skincare adeguata, per andare ad affrontare il problema con i prodotti giusti.

Collagene e alimentazione

Brutta notizia per i vegani: il collagene è presente soprattutto nella pelle e nelle ossa e nelle articolazioni degli animali. Nella dieta è quindi bene inserire tagli di carne ricchi di fibre come collo, spalle e petto; la pelle di maiale del salmone e del pollo sono altrettanto ricche di collagene, così come il brodo di ossa di manzo, pollo e pesce e poi i frutti di mare e le uova.

Da evitare invece sono gli zuccheri e tutti gli alimenti che ne contengono in dosi elevate. La glicazione è una reazione in cui le molecole di zucchero si attaccano alle fibre di collagene e le induriscono, rendendo la pelle è molto rigida e meno elastica. Troppo zucchero accelera l’invecchiamento e le rughe della pelle, quindi è meglio evitare - o assumere con moderazione - cibi ricchi di zucchero come bevande analcoliche, succhi di frutta, piatti pronti, frutta secca (ottima solo se non si esagera) e dolci in generale.

Collagene e vitamina C

La vitamina C è un altro fattore importante per stimolare la produzione di collagene, ma anche per preservare quello già esistente. Il nostro corpo però non la produce naturalmente, quindi è fondamentale un regime alimentare con alimenti che la contengano, come agrumi, pomodori, peperoncino e spinaci.

Collagene e skincare

Se da un lato ci prendiamo cura della produzione di collagene con l’alimentazione agendo dall’interno, rimane sempre aperto il capitolo pelle del viso, che indubbiamente giova di una dieta sana, ma con il passare del tempo è sempre più importante prendersene cura in modo localizzato con una routine ad hoc.

Immancabile nella skincare routine è il retinolo, che svolge numerose funzioni e tra queste c’è anche la stimolazione di collagene, elastina e acido ialuronico che aiutano a mantenere la pelle compatta ed elastica e l’azione esfoliante la fa apparire più luminosa.

Da inserire nella skincare routine e non solo nell’alimentazione, c’è anche la vitamina C (ma non insieme al retinolo, quindi meglio al mattino seguita ovviamente da SPF). La vitamina C è un antiossidante che aiuta a mantenere la pelle giovane e compatta, luminosa e dal colorito uniforme; stimola la formazione di collagene e riduce le rughe migliorando l'elasticità della pelle. Infine, la vitamina C neutralizza l'azione dei radicali liberi come raggi UV e inquinamento.

Collagene e acido ialuronico

La combinazione collagene e acido ialuronico è spesso presente nei prodotti di skincare. Il motivo è semplice. L’acido ialuronico è sì un umettante, ma è anche responsabile del tono e del turgore della pelle, proprio come il collagene. Un’altra cosa che hanno in comune è che entrambi degradano a causa dell’età e dello stile di vita e quantità esigue di entrambe si traducono con perdita di tono e di elasticità e più la pelle è secca e disidratata, più numerose e profonde sono le rughe che la segnano.