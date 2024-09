Macchie scure sul viso: cosa sono e come eliminarle

H ai notato che sono comparse delle macchie marroni sul viso e non ne conosci la causa, ma vuoi eliminarle? Noi ti spieghiamo cosa fare

Le macchie scure sul viso sono un estetismo cutaneo che impedisci di avere un incarnato omogeneo e luminoso. Quasi sicuramente questa iperpigmentazione è dovuta all’esposizione solare combinata con altri fattori, come macchie post acne o ormonali e ne sono affetti indistintamente uomini e donne.

Le macchie brune sono sicuramente un brutto inestetismo della pelle che può capitare a chiunque e che in molti casi si possono eliminare facilmente con una skincare routine ad hoc.

Macchie post infiammatorie

Chi ha una pelle grassa a tendenza acneica si sarà trovato spesso a dover combattere con delle macchie brune che hanno preso il posto dei brufoli.

L’acne è uno stato infiammatorio della pelle e la melanina è un meccanismo di difesa della pelle che agisce per proteggerla dal sole. Quando la pelle ha ferite o lesioni la melanina si accumula in queste zone e causa iperpigmentazione post-infiammatoria, cioè che si verifica dopo la guarigione.

Questo tipo di macchie non è permanente, tuttavia è necessaria una skincare routine con acidi mirati per schiarire le macchie. Chiaramente abbinata a uno schermo solare specifico per pelle grassa che la protegga non facendo scurire ulteriormente le macchie e prevenendo la formazione di nuove.

Lentigo solari

Le lentigo solari (o lentiggini) sono dovute all’esposizione prolungata al sole con una scarsa (o nulla) protezione solare. Sono macchie scure superficiali che compaiono in estate nelle zone dove i raggi arrivano più facilmente e si schiariscono da sole una volta che si smette di prendere il sole.

Se invece dovessero risultare recidive si può iniziare con una skincare a base di acido glicolico, retinoidi e vitamina C, altrimenti diventa necessario consultare un dermatologo che indviduerà il trattamento più adatto ad eliminarle.

Lentigo senili

Le lentigo senili sono i classici danni causati dal photo-aging, causate quindi dalla somma progressiva dei danni causati dall’esposizione solare senza una protezione adeguata.

Sono dovute a un accumulo di melanina in alcune zone del viso e appaiono come chiazze scure isolate. La soluzione per eliminarle sono creme schiarenti o, per quelle più ostinate, trattamenti dermatologici come peeling e laser.

Macchie scure sul viso: melasma

Il melasma è una forma di iperpigmentazione, sempre dovuta a un accumulo di melanina, che può essere causato da ormoni e fattori genetici. Nel caso degli ormoni si parla di melasma gravidico quando compare con la gravidanza, ma può presentarsi in chiunque assuma contraccettivi ormonali come la pillola anticoncezionale.

In questo caso si inizia con trattamenti topici a base di retinolo, vitamina C e acido glicolico, ma se l’iperpigmentazione interessa gli strati più profondi della pelle diventa necessario l’intervento di uno specialista, che sia il dermatologo o il medico estetico., che interverrà con peeling o laser.

Macchie scure prevenzione e rimedi

La protezione solare è sempre la miglior prevenzione, magari combinata con la vitamina C che ne potenzia l’azione di difesa, impedendo la formazione di radicali liberi.

Se invece le macchie sono già comparse, il primo step per eliminarle è sempre l’uso di prodotti specifici schiarenti, siano l’acido glicolico, il retinolo, o l’acido tranexamico. Quest’ultimo in particolare è in grado di ridurre sia l’eccessiva produzione che l’accumulo di melanina, aiutando a eliminare le macchie scure dal viso già esistenti e a prevenire la formazione di nuove. Anche in questo caso la protezione solare non solo è necessaria, ma fondamentale.