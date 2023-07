Come far risaltare le tue lentiggini (in tutti i modi possibili)

L e lentiggini sono l’accessorio per il viso più di tendenza del momento, lo dice anche TikTok. Eccoci allora pronte a rincorrere ogni metodo per crearle artificialmente o a enfatizzare quelle che ci ha regalato madre natura.

Perché all’improvviso le lentiggini sono diventate qualcosa che desideriamo? Tendenzialmente sono piccole e carine, fanno sembrare più giovani e danno un tocco di originalità e unicità al volto. Ultimo, ma non per importanza, sono super cute e addolciscono il viso.

Naturali o artificiali, le lentiggini sono quindi l’accessorio del momento. Ebbene sì, hai letto bene: per chi non è geneticamente dotato di queste deliziose macchioline scure, le lentiggini sono un vero e proprio accessorio che si indossa la mattina con il makeup e viene rimosso la sera quando ci si strucca.

Come avere le lentiggini

Come avere le lentiggini non è così semplice, perché non compaiono con un semplice comando. Le lentiggini sono delle iperpigmentazioni della pelle (una questione di melanina che si scurisce in alcuni punti del viso) e sono dovute a un gene. Ergo non tutte siamo destinate ad averle naturalmente.

Poi se in passato da bambina hai già avuto le lentiggini, allora è molto probabile che queste facciano la loro comparsa stagionale in estate e poi si affievoliscano in inverno. Eh sì, se chiedi alle portatrici di lentiggini come far uscire le lentiggini, la risposta all’unisono sarà sempre l’esposizione solare (sempre usando la protezione).

Per tutte le altre invece è praticamente inutile studiare metodi su come far venire le lentiggini: se non sono parte del tuo corredo genetico non compariranno mai naturalmente. L’unica alternativa è il makeup, ma in questo TikTok è super creativo e una fonte inesauribile di idee per aumentare le lentiggini, intensificarle o crearle da zero.

Come aumentare le lentiggini

Ancora una volta, se hai naturalmente le lentiggini hai due modi per aumentarle e cambiano in base alla stagione. Ora ci spieghiamo meglio.

Le lentiggini sono sensibili al sole ed esporsi in estate non solo ti regala un bel colorito in generale sul corpo, ma fa aumentare naturalmente le lentiggini e le rende più intense; in inverno mentre si perde l’abbronzatura queste tendono a schiarirsi.

Ma nulla è perduto e c’è un segreto anche su come accentuare le lentiggini nella stagione grigia. È facile, ed è lo stesso che usa chi non ha mai provato l’emozione di avere le lentiggini naturalmente, e cioè ricreandole con il trucco.

Anche se in inverno sono poco visibili, ma vuoi comunque approfittare del regalo che ti ha fatto madre natura, la prima cosa che dovresti evitare è un make-up pesante con un fondotinta molto coprente. Meglio una leggera BB Cream che uniformi l’incarnato lasciando comunque quel velo di trasparenza che permetterà alle lentiggini di essere visibili. Se poi vuoi accentuare quelle che hai

Come accentuare le lentiggini

Il trucco e il sole sono i metodi migliori per accentuare le lentiggini. L’importante è utilizzare prodotti leggeri e non coprenti, meglio quindi in crema o liquidi che mantengono una certa leggerezza sulla pelle. Sei comunque sempre in tempo a ricalcare in un secondo momento.

Il trucco per valorizzare al meglio le lentiggini deve fondarsi su prodotti dalla texture leggera e impalpabile, utilizzando molti colori naturali e soft, con blush rosa molto delicati o degli aranciati non troppo intensi.

La regola generale è less is more: meno il trucco sarà protagonista più le lentiggini sul viso saranno evidenti e in grado di risaltare.

Come avere le lentiggini senza trucco

Abbiamo già detto che avere le lentiggini è una questione di geni e l’unica alternativa possibile è il trucco. Altrimenti c’è anche la possibilità di farsi tatuare le efelidi tramite il freckling: il costo varia tra i 100 e i 250 euro e durano circa due anni. Ma a questo punto la domanda che dovresti porti è se ne vale davvero la pena o se forse puoi sfruttare qualche idea di makeup provata dalle TikToker: di sicuro sono meno invasive, più economiche, ma soprattutto se ti stanchi perché passano di moda puoi semplicemente smettere di disegnarle.

Se in cerca di ispirazione? Dai prodotti apposta per disegnare le sopracciglia passando per la terra abbronzante e il beauty blender fino allo spray colorato per ritoccare la ricrescita, hai un ventaglio di opzioni più che creative e sicuramente tra queste ci sarà quella adatta a te.