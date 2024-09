Beauty news settembre 2024: le novità più interessanti dal mondo della bellezza

S ettembre si rivela un mese ricco di novità nel panorama beauty. Dai rossetti iconici alle campagne educazionali, passando per innovazioni tecnologiche e nuove testimonial di prestigio, il mondo della bellezza non smette di sorprendere e coinvolgere. Scopri le beauty news di settembre 2024!

Beauty news settembre 2024

Settembre è un mese effervescente per gli appassionati di beauty. Mentre le passerelle della Milano Fashion Week dettano le tendenze, i brand di bellezza non sono da meno, lanciando iniziative innovative e collaborazioni sorprendenti. Scopriamo insieme le beauty news di settembre 2024, con le novità più interessanti che stanno ridefinendo il panorama della bellezza in questo inizio d'autunno.

Maison Guerlain: Rouge G si veste di Milano

Guerlain porta l'eleganza parigina nel cuore di Milano con "Rouge G Rendez-vous". Dal 16 al 22 settembre, in concomitanza con la Fashion Week, un'edicola in Corso Garibaldi si trasforma in un tempio dedicato all'iconico rossetto gioiello Rouge G. Qui, potrai immergerti in un'esperienza personalizzata, esplorando nuove tonalità e cover. Su prenotazione, avrai l'opportunità di un Rouge G Flash Make-up con gli esperti Guerlain, che ti guideranno nella scoperta del tuo stile unico. Non perdere l'esclusivo magazine "Guerlain Rouge G Rendez-vous", un viaggio nell'heritage del brand arricchito da illustrazioni dell'artista Paul Thurlby.

Eau Thermale Avène: la bellezza incontra la consapevolezza

"Sound of Change", la campagna educational di Pierre Fabre Italia attraverso il marchio Eau Thermale Avène, torna con una missione: affrontare i cambiamenti della "pelle con imperfezioni" in modo consapevole. Fino al 15 ottobre, potrai prenotare visite dermatologiche e teleconsulti gratuiti per teenager sul sito www.soundofchange.it. L'iniziativa, patrocinata da AIDA, non si ferma qui: webinar con counselor, video pillole con dermatologi e attività nelle scuole completano un programma pensato per educare e supportare.

YSL Beauty: quando la tecnologia incontra il lusso

YSL Beauty porta l'innovazione nel cuore di Roma con il suo secondo Innovation Lab italiano. Fino al 7 ottobre, La Rinascente Roma Tritone ospita un pop-up store che fonde lusso, tecnologia e design. Qui potrai sperimentare YSL SCENT-SATION, un dispositivo neuroconnesso che trova la tua fragranza ideale basandosi sulle emozioni, o ROUGE SUR MESURE, che crea rossetti personalizzati in pochi secondi. Non mancano il MAKEUP VIRTUAL TRY ON e l'UV PRINTER per personalizzare i flaconi delle fragranze. Un'esperienza multisensoriale che ridefinisce il concetto di beauty tech.

CHANEL: Margot Robbie, nuovo volto di N°5

CHANEL sceglie Margot Robbie come nuova testimonial per l'iconico N°5. L'attrice e produttrice australiana, già ambassador della Maison dal 2018, si unisce alla leggendaria schiera di donne che hanno incarnato l'essenza di questa fragranza senza tempo. Con una carriera in continua ascesa e ruoli che spaziano da "The Wolf of Wall Street" a "Barbie", Robbie porta con sé non solo il suo carisma sullo schermo, ma anche la sua visione come produttrice impegnata a raccontare storie al femminile. La sua aura irresistibile e il suo carattere deciso si sposano perfettamente con l'unicità di N°5, promettendo una campagna che sarà sicuramente memorabile.

ghd: un pop-up store per capelli da sogno

Dal 17 al 23 settembre 2024, ghd trasforma via Largo La Foppa 1 in un paradiso per gli amanti dei capelli perfetti. Il pop-up store, aperto dalle 11:00 alle 21:00, offre un'esperienza di styling all'avanguardia con cinque postazioni presidiate dai migliori professionisti del brand. Qui potrai provare gratuitamente il rivoluzionario ghd Duet Blowdry, una spazzola asciugacapelli 2 in 1 che promette una piega perfetta senza danni termici. Il clou dell'evento? I Meet & Greet serali con influencer del calibro di Cleo Toms e Nilufar Addati.

SVR: l'esperienza dermocosmetica francese a Milano

SVR, il rinomato marchio dermocosmetico francese, fa il suo debutto italiano con un pop-up store a Milano. Dal 20 al 29 settembre, Corso Garibaldi 73 si trasforma in un hub di bellezza e cura della pelle, coincidendo strategicamente con la Fashion Week. Questo spazio temporaneo non è solo un punto vendita, ma un'esperienza immersiva nel mondo SVR. I visitatori avranno l'opportunità di scoprire la storia del brand, i suoi valori fondamentali e i prodotti iconici che hanno reso SVR un nome di spicco nel panorama dermocosmetico. Con un calendario ricco di attività e la presenza di ospiti speciali dal mondo dei social, il pop-up promette di essere un appuntamento imperdibile per gli amanti della skincare.