Crema viso giorno: le migliori da comprare online

La crema viso giorno è uno dei prodotti di skincare che si scelgono con maggior attenzione, non solo perché molte di noi necessitano di un’ottima base idratante, ma che sia anche confortevole e lasci a lungo questa sensazione di protezione sulla pelle.

Una cosa è certa: non esiste una crema viso giorno adatta a tutti. Ma allora qual è il segreto per individuare la crema giorno più adatta ad ognuno? A questa domanda rispondiamo che non è solo una questione di ingredienti, ma dipende molto sulla tipologia di pelle - e dalle necessità - sulla quale si va ad applicare la crema viso e anche dalla stagione.

Come scegliere la crema viso giorno

Iniziamo a parlare di tipologia di pelle. Se una pelle è grassa e ha la tendenza ad essere impura sarà importante concentrarsi su texture leggere che contengano ingredienti opacizzanti per il controllo di sebo; diversamente una pelle matura o naturalmente più secca cercherà delle texture più corpose che diano idratazione e nutrimento. Per le pelli normali invece ci sono fluidi e creme che hanno densità diverse, ma spesso la scelta ricade più sull’aspetto sensoriale e dalla sensazione che preferisce chi la indossa.

Anche la stagionalità influisce molto sulla scelta della crema viso giorno, perché con il caldo si prediligono tendenzialmente texture più leggere e impalpabili come gel e fluidi, mentre in inverno si punta soprattutto su creme più ricche che fungono da protezione allo stress causato alla pelle dal freddo e dalle escursioni termiche e hanno effetto cocoon.

L’ultimo fattore che influisce sulla scelta è ovviamente la formula con i principi attivi che contiene. Le pelli sensibili, delicate e quindi facilmente reagenti punteranno su pantenolo, la vitamina B5, che ha azione emolliente e lenitiva, mentre chi vuole puntare su un’azione a tutto tondo si affiderà alle formule che contengono ceramidi, che non solo aiutano la compattezza della pelle, ma mantengono forte la barriera cutanea.

Le creme viso da comprare online

