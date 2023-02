Piastra per capelli: come sceglierla e le migliori da acquistare subito

Una vita senza piastra per capelli è una vita...incompleta. Tutt* ne abbiamo almeno una, ma la domanda che ci si pone sempre è: qual è la migliore?

Trovare la giusta e migliore piastra per capelli non è un affare semplice: tra marche, tecnologie e forme la scelta può diventare una vera sfida. Sicuramente il primo passo è capire è se la piastra è lo strumento adatto a te e, sopratutto, quale tipologia di piastra meglio risponde alla tipologia di capello: mini o maxi? Con filo o portatile?

Il secondo fattore quando si valuta l’acquisto di una piastra è sicuramente la possibilità di regolarne il calore; più sono le opzioni meglio è. In questo modo potrai abbinare la giusta temperatura al tuo tipo di capello: 150-180 °C per i più sottili, 180-200 °C per quelli normali e 200-230 °C per quelli spessi e ricci.

Tormalina e ceramica: sono questi i materiali principali con cui sono fatte le piastre che offrono le migliori prestazioni. Entrambe permettono di scorrere più facilmente sul capello evitando, così, di rovinare il capello a causa dell’eccessivo attrito. Inoltre, anche la tecnologia agli ioni può essere una discriminante per la scelta: il rilascio graduale permetterà di ottenere capelli più morbidi, lucenti e decisamente meno elettrici. Questa tecnologia, però, è sconsigliata a chi parte già da una cute particolarmente grassa visto che potrebbe andare ad appesantire ulteriormente la chioma.

Ma la domanda che rimane, sempre e comunque, è: qual è la migliore piastra per capelli? Qui la nostra selezione di must have per capelli lisci, in salute e senza doppie punte.

Dyson Corrale

Dyson non è solo airwrap e asciugacapelli, nella famiglia di strumenti dedicati allo stylingg è presente anche una delle migliori piastre capelli: la Dyson Corrale. A renderla unica, e diversa dalle altre, non è solo l'aspetto colorato e super cool, ma anche le diverse funzionalità che la caratterizzano. A partire dalla tecnologia wireless, cioè senza fili, che la rende facile da maneggiare e utilizzare anche per chi è a livello beginner. Paura dei danni ai capelli? Qui a proteggerli, oltre all'uso del giusto termoprotettore, sono le lamine flessibili in lega di rame che si adattano per abbracciare i capelli senza danneggiarli in alcune modo.

L’Oréal Professionnel Paris, SteamPod 3.0

Le tecnologie dedicate alla cura dei capelli, oggi, si sono sempre più evolute e oggi tra le migliori piastre per capelli ci sono quelle a vapore. Il modello Steampod, professionale ma adatta anche a uso casalingo, dona uno styling dal look liscio e onde morbide grazie alla sua azione delicata e protezione delle fibre con il 91% di danni in meno.

Remington, Shine Therapy

In cerca di una piastra per capelli larga che permetta di lisciare velocemente e senza fretta anche le chiome più importanti e i capelli ricci. Questa, oltre alle lamine XXL in ceramica, è arricchita con olio di argan maroccchino: un vero must per capelli crespi e gonfi.

GHD, Unplugged

Diciamo addio al vecchio preconcetto, e anche uso, di piastre per capelli con lamine larghe, a volte anche troppo. Oggi quello che si ricerca è uno strumento che ci permetta una styling moderno e allo stesso tempo eviti l'effetto fake tanto amato anni or sono. E tra le migliori piastre per capelli ghd non manca mai, e tra queste c'è sicuramente il modello unplugged: perfetta da avere in borsa e per un ritocco all'ultimo minuto. La tecnologia studiata dal brand, poi, garantisce cura e attenzione verso la chioma. Ideale anche come piastra per capelli corti.

Bellissima Imetec, My Pro Creativity Infrared B8 200

La piastra per capelli bellissima, dotata di tecnologia infrarossi, permette sia di ottenere un liscio assoluto che un liscio assoluto e un mosso definito. La tecnologia infrared favorisce la penetrazione del calore per il massimo rispetto del capello.

