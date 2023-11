Come proteggere i capelli dalla piastra

P erché è importante proteggere i capelli durante lo styling? Semplice. Il calore danneggia i capelli che quindi si sfibrano e si rompono più facilmente. Ma tranquilla, noi siamo qui per fare quanto in nostro potere per mantenere sempre la tua chioma sana e luminosa.

Proteggere i capelli dalla piastra o da qualunque tool a calore utilizzi per fare la piega è un tuo dovere morale nei confronti della tua chioma.

È inutile spendere cifre astronomiche per trattamenti ristrutturanti e lucidanti se poi vanifichi tutto ogni volta che lavi i capelli e li metti in piega. Purtroppo il calore - diretto e non - sui capelli li danneggia, perché fa perdere alle fibre idratazione e umidità, rendendoli più secchi e di conseguenza più fragili.

Se in estate ci si sente più rilassate e i capelli un po’ wild non disturbano, in inverno tendiamo a preferire una capigliatura più ordinata. Senza contare che quando le temperature precipitano, non asciugare i capelli è come prendere la corsia preferenziale per una polmonite da manuale. Se poi usiamo la piastra o uno styler per lisciarli o creare onde, l’asciugatura con il phon è imprescindibile, perché ormai sappiamo benissimo che usare la piastra su capelli non perfettamente asciutti è il modo più facile e veloce per friggerli. Letteralmente.

Quindi qual è la soluzione? Avere capelli ordinati senza danneggiarli è possibile o dobbiamo rassegnarci a scegliere tra le due opzioni? Da un lato, domare certi tipi di chiome senza l’uso di strumenti a caldo è impossibile, basti pensare a come verrebbero i capelli ricci se non venissero asciugati con il diffusore o i capelli crespi senza un buon brushing e magari una passata di piastra.

Termoprotettore capelli

Come avrai già intuito dalla lunga premessa, l’ideale sarebbe limitare l’esposizione dei capelli a troppe fonti di calore, ma dal momento che spesso non abbiamo scelta, allora dobbiamo puntare tutto sull’haircare.

Il termoprotettore è il tuo migliore alleato per mantenere i capelli sani ogni volta che li asciughi e fai lo styling e va utilizzato sempre, sia che usi solo il phon per asciugarli, ma soprattutto se vuoi lisciarli o creare una piega mossa con la piastra.

Cos’è il termoprotettore

Il termoprotettore è un prodotto di haircare che funge da barriera protettiva, creando una membrana intorno al fusto e aiuta a prevenirne la rottura e l’effetto crespo, lasciando una chioma morbida e lucente.

Puoi trovare il termoprotettore sotto forma di spray, siero, olio o crema e va sempre applicato sui capelli tamponati prima dell’asciugatura. E sì, il termoprotettore è l’unico prodotto che può aiutarti a evitare di rovinare i capelli con la piastra.

Come applicare il termoprotettore

Qualunque sia il tipo di termoprotettore scelto, l’importante è l’applicazione, che deve essere il più uniforme possibile. In particolare fai attenzione alle punte, che sono sempre la parte più delicata del capello e quindi con le cuticole che tendono ad aprirsi più facilmente.

Se usi un termoprotettore spray, dividi in capelli per orizzontale sollevando la parte superiore e bloccala con un mollettone o un fermacapelli. Successivamente vaporizza lo spray termoprotettore sulle lunghezze, facendo ben attenzione alle punte. Prendi un pettine a danti stretti o una spazzola per pettinare i capelli bagnati e falli scorrere tra le ciocche, così che la distribuzione del prodotto risulti più uniforme. Ora sciogli i capelli e ripeti con la sezione superiore.

Se invece usi un siero o la crema, inizia sempre sezionando i capelli in ciocche verticali. Una volta che hai messo il prodotto (non ne serve molto) sulla mano e l’hai scaldato, usa le mani ad artiglio per farle penetrare bene all’interno delle ciocche e accarezza le lunghezze mentre distribuisci il termoprotettore in siero o crema nel modo più uniforme possibile, sempre facendo ben attenzione alle punte. Anche in questo caso aiutati con pettine o spazzola per cercare di uniformare il più possibile l’ìapplicazione.

I migliori termoprotettori

Se usi la piastra e ancora non usi il termoprotettore, ecco qui alcuni dei nostri preferiti.

Aveda Heat Relief

Davines Melu Hair Shield

Mulac Volume Vibes

Gisou Heat me, treat me, complete me.

Kérastase Genesis Defense Thermique

Pantene Miracle 5-in-1 Pre-Styler

Liss Me Termoprotettore Liscio Straordinario da Capello Point

ghd sleek talker

Framesi 128 For Me Protect Me Thermo Spray