S enti il cambio di stagione e i tuoi capelli necessitano di leggerezza, soprattutto nel colore? Ecco le schiariture più cool di questa stagione.

Le schiariture ai capelli sono la prima cosa a cui pensiamo per dare al viso - e al look in generale - delle note più luminose.

Non appena la bella stagione bussa alle porte e fanno capolino i primi raggi di sole non vediamo l’ora di liberarci di tutto ciò che in inverno si è un po’ incupito. Ecco allora che i colori del guardaroba diventano più soft, le unghie si rivestono di tonalità pastello, il make-up diventa più leggero e luminoso e, ovviamente, la chioma non è da meno.

Ma le tendenze si evolvono e ogni stagione ci sono nuove sfumature e nuovi toni di colore che iniziamo a vedere spuntare intorno a noi.

Schiariture per capelli biondi

“Stiamo assistendo a un ritorno dei biondi freddi, freddissimi, praticamente ghiacciati, con delle sfumature che tendono al grigio chiaro”, dice Mattia Bonacina, art director di Smalto Milano. “Soprattutto le giovani e le giovanissime ricercano questo effetto, anche se il loro sottotono è caldo. Per i miei gusti è un po’ estremo e trovo che la giusta via di mezzo sia il biondo perla, con una leggera sfumatura fredda”.

Schiariture bionde su capelli biondi

“Quando però si sceglie di schiarire così tanto è importante essere consapevoli del fatto che si mette a rischio la salute del capello e non è una schiaritura che si può fare su chiunque. È meglio partire da una base chiara e, possibilmente, farlo in un paio di sedute”, suggerisce l’hairstylist. “E poi è un colore che richiede molta manutenzione. I capelli possono sembrare sani all’inizio, ma non appena si va al mare si corre il rischio di cuocerli. Senza dubbio sono necessari shampoo specifici e maschere per riparare e ricostruire i capelli”.

Schiariture capelli biondo freddo

“Con il comeback di queste sfumature di capelli così fredde sta tornando in uso anche l’uso della stagnola/cartina, che però ha un effetto finale molto meno naturale. Per tutti gli altri tipi i biondo invece, si procede a mano libera”.

Le schiariture biondo irlandese

“Un altro colore che stanno iniziando a chiedermi spessissimo è l’irish blonde, che non è un vero e proprio biondo, perché ha una sfumatura arancione. Però sta bene sia alle bionde che hanno un po’ di lentiggini e gli occhi azzurri, magari uniti a un bleaching delle sopracciglia, per un look particolarmente edgy e super cool”, dice Bonacina.

Schiariture biondo pesca

“Oltre al biondo irlandese è di super tendenza anche il biondo pesca che si ottiene con schiaritura bionda e poi tonalizzante leggermente caldo”

Il biondo té

“Su chi in inverno ha delle sfumature rosse e vuole schiarire, la grande tendenza è il biondo té caldo, che schiarisce un colore aranciato e prende proprio le sfumature della bevanda”.

Schiariture capelli castani

“Le castane tendenzialmente cercano un risultato delicato, con le sfumature fatte a mano libera che interessano poche ciocche, per aggiungere un po’ di movimento e leggerezza. Le bionde invece vogliono tante schiariture, sia in termini di colore che di ciocche”, ci svela l’hairstylist.

Capelli castani con schiariture fredde

“Le schiariture castane più cool (letteralmente) del 2023 vanno in direzione dei toni freddi e vedono un trionfo delle sfumature del noce, whiskey e dei legni in generale. Queste tonalità sono in grado di alleggerire anche i castani più scuri con effetti meravigliosi”, dice Bonacina.

Balayage ramato capelli castani

Per le amanti dei riflessi rossi, è assolutamente da provare il berries brunette, una nuance di castano che raccoglie le sfumature dei frutti di bosco, ma il ventaglio di opzioni è ampio, così come la possibilità di scegliere schiariture sui toni rossi più intense o più delicate.