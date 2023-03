Colore capelli 2023: queste sono le nuance che non vediamo l’ora di provare

D al biondo al castano passando per tonalità inaspettate, ci sono sfumature e giochi di colore per cui i nostri capelli impazziranno. Vediamo cosa cambia.

Una cosa è certa. Ogni stagione gli hairstylist ci stupiscono con colori di capelli che ci lasciano estasiate. Dalle palette più decise a quelle con i toni più soft, dall’effetto diffuso, passiamo per nuance vibranti e tridimensionali in cui si intrecciano mille sfumature impalpabili che creano il colore perfetto per il nostro incarnato.

Come dice Emanuele Temperini, Technical Director di Toni&Guy Italia, “non ci sono colori stagionali, ma sfumature più o meno adatte alla persona”.

I capelli biondi del 2023

Per il 2023, i capelli biondi si vestono di nuance inedite. “Iniziamo con il biondo sabbiato che si ispira alle dune del deserto e, a seconda della sfumatura, può adattarsi sia a sottotoni caldi che freddi”, dice Temperini. “Per i sottotoni caldi, il biondo d’elezione è il biondo miele, un biondo lucente che trasmette sicurezza ed energia”. Infine assistiamo a un grande ritorno. “Nella stagione per eccellenza dei capelli rossi, lo strawberry blonde è un biondo chiarissimo le cui sfumature calde lo fanno sembrare rosato e si adatta perfettamente a pelli da neutre a chiare con sottotono rosa”.

Capelli castani 2023

”Anche per i brunette come per i biondi, il trend è verso le tonalità calde, in questo caso color oro. Le nuance golden brown intensificano ancor di più l’effetto glossy e si adattano ad incarnati da neutri a caldi e profondi”, dice l’hairstylist. “Per i capelli castano scuro, profondo, c’è il color cioccolato ad effetto gloss, un castano che comunica benessere sia fisico che mentale e, a seconda della sfumatura che vogliamo, può essere più o meno freddo, quindi estremamente versatile per il sottotono”, prosegue l’esperto. “Infine abbiamo un berries brunette, un castano ispirato ai frutti di bosco, un mix di nuance calde e fredde che, a seconda del loro posizionamento sul framing del viso, lo rendono versatile ed adattabile a qualsiasi sottotono. Come tutti i brunette dà forza alla linea del taglio, crea contrasto sul viso e, per la sua sfumatura multi-tonale, p adatto a. Creare texture e movimento anche sulle ricce”.

Capelli rossi: come portarli nel 2023

“I capelli ramati e soprattutto i rossi intensi sono le sfumature più visibili al momento sui social media come Instagram e TikTok, super scelti proprio per la loro versatilità”, afferma Temperini. “Il rame celtico è una tonalità più o meno chiara ma molto specifica, perché ricca di arancio e dorato. Molto luminosa per natura, enfatizza il benessere della struttura e si sposa benissimo anche con il concetto di naturale hair movement e con i ricci, rendendoli luminosi e vivi. Il trend dei ramati, dopo La Regina di Scacchi, sta vivendo di nuovo un’esplosione, sopratutto dopo che l’ha sfoggiata Kendall Jenner da Prada, generando 123 milioni di visualizzazioni su TikTok”, spiega l’esperto. “Latex red invece è ispirato al colore Pantone 2023, ossia Viva Magenta. Un rosso puro ed eccentrico, lucidissimo ed intenso, che va oltre il pensiero organico e naturale, portandoci in mondi più sintetici e digitali: è uno dei tren più in ascesa nel design e nel fashion. La sfumatura può essere adattata, ma se parliamo di contrasto è perfetta per le pelli chiare”. E poi c’è un’altra tonalità che ci sorprenderà. “Il cherry cola ha sfumature calde, in particolare rosso scuro e violacee, proprio come la ciliegia. Questo permette al colore di essere versatile, potendolo adattare come sottotono sia freddo che caldo e favorisce un effetto 3D a chi ama forme movimentate e scalate”.

I colori di capelli più edgy del 2023