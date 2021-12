I capelli biondo fragola continuano a farci innamorare, grazie alle loro sfumature sofisticate a cavallo tra biondo e rosa pastello. Scopriamo insieme a chi sta bene e come indossare la tendenza rose gold!

I capelli biondo fragola conquistano ancora: sarà per il sofisticato gioco di sfumature tra il ramato, il rosa pastello e il biondo, o per la loro capacità di illuminare e valorizzare qualsiasi incarnato? In inglese strawberry blonde, questo colore fresco e giocoso si ispira alle tonalità delle fragole selvatiche, che vanno dal rosa chiarissimo al rosso passando anche per i toni neutri e naturali. Un mix cromatico amatissimo, che sembra mettere d’accordo proprio tutte e in grado di prestarsi a mille possibilità di personalizzazione.

Le sfumature da provare e le star che lo amano

In principio fu Nicole Kidman. Sono gli anni novanta quando, l’attrice australiana sfoggia per la prima volta una chioma bellissima a metà tra il biondo e il rosso chiaro, scaldata da luminosi riflessi biondo rosati.

Ma le sfumature del biondo fragola non smettono di conquistare star e celebrities – due su tutte, l’attrice Amy Adams e la supermodella Gigi Hadid ci hanno conquistato con le loro sfumature biondo fragola, capaci di valorizzare alla perfezione le loro carnagioni diafane e i loro occhi verdi o azzurri.

Kristen Stewart li indossa così

Alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, la protagonista di Spencer – il film in uscita dove interpreterà Lady D – incanta tutti con un nuovo colore di capelli, a metà tra il biondo ed il rosso e ricco di riflessi luminosi. I capelli Strawberry Blonde di Kristen Stewart sono chiari e molto caldi, e strizzano l’occhio all’albicocca. Nuance non facile da portare, ma già desitinata a diventare la più cool e copiata di stagione.

Capelli biondo fragola: a chi stanno bene

Le sfumature biondo fragola sono particolarmente amate proprio per la loro versatilità. Un colore perfettamente a cavallo tra rosso e biondo, che può essere reso più o meno intenso e modulato a seconda della carnagione di chi lo indossa. In linea di massima, dona alle carnagioni diafane, proprio per la sua capacità di illuminarle e scaldarle. Tuttavia, un colore creato ad hoc per tono, sottotono ed intensità saprà donare ad ogni tipologia di capello e carnagione.

Tendenze 2021: idee e ispirazioni da copiare

Ne rosso, ne biondo – questa sfumatura particolarissima unisce il calore sensuale dei capelli ramati alle sfumature luminose del biondo. I capelli biondo fragola si prestano a mille interpretazioni – basta scegliere quella che fa per noi, in grado di valorizzare al meglio la nostra naturale bellezza. Scopriamo insieme tutte le tendenze e le ispirazioni più belle da copiare!

Capelli biondo fragola freddo: perché ci piacciono

Le sfumature del biondo fragola si illuminano di mille riflessi che vanno dal biondo platino al rosa pastello. Per un look da moderna fatina, che strizza l’occhio con classe al grunge degli anni 90’.

Capelli biondo fragola rosato, il pink power!

Hai sempre desiderato una chioma rosa, ma non sei pronta a dire si ad un colore pieno e sgargiante? Il biondo fragola rosato è la sfumatura che fa per te, per vedere la vie en rose, ma con classe ed eleganza.

Capelli biondo fragola rame, un tocco di rosso

Voglia di capelli rossi? Prova il biondo fragola rame – le sfumature ispirate al foliage autunnale sapranno ricaldare ogni incarnato, anche i più olivastri.

Capelli biondo fragola shatush, prova il degradé

Perché scegliere un solo colore? Lo shatush biondo fragola è la soluzione perfetta se vuoi provare questa tendenza colore senza preoccuparti di tinta e ricrescita. Il bonus? E’ bellissimo anche sui capelli castani.

Capelli biondo fragola sulle punte, per le amanti dei look naturali

Desideri un tocco di colore, ma non vuoi stravolgere il tuo look? Immergi solo le punte in un bagno di colore biondo rosato!

Capelli biondo fragola scuri, la sfumatura più intensa

Il biondo fragola nella sua sfumatura più scura è un colore ricco, sensuale e lussuoso. Regalati una chioma dai mille riflessi, e non passerai inosservata.

Capelli biondo fragola: rose gold, la nuance più preziosa

Ispirata alla preziosa luminosità dell’oro rosa, questa sfumatura di biondo fragola illuminerà la tua chioma di mille riflessi.

Capelli corti biondo fragola, una chioma punk-chic

Non solo lungo! Le sfumature del biondo fragola donano personalità anche alle chiome medie o corte. Abbinalo ad un bob sfilato, per un perfetto effetto punk-chic.