S egna: la tendenza da seguire è il long bob. Il taglio medio per eccellenza torna a dettare legge e, sicuramente, lo rivedremo sbucare molto molto spesso.

Caschetto lungo, long bob o lob: mille nomi per indicare uno dei tagli medi che spopola, e spopolerà per sempre. Un vero e proprio evergreen, perfetto per le eterne indecise che vorrebbero tagliare ma non se la sentono mai fino in fondo.

Riccio, liscio, mosso, con riga al centro o di lato: i modi per indossarlo sono tantissimi e le pieghe con cui renderlo unico sono all’ordine del giorno e comprendono gli hairstyle più cool del mondo.

Le star, e i loro parrucchieri, sanno benissimo quanto questo taglio possa essere versatile e lo sfruttano sempre di più soprattutto nel caso di drastici cambi di colore (come insegna Kim Kardashian). Questa lunghezza, infatti, accontenta tutti ed è decisamente versatile sia raccolto che wild and free.

Ma quali sono gli stili più in e amati? Dai ricci ai mossi passando per i tagli asimmetrici: qui i migliori tagli lob da copiare subito.

Cosa vuol dire long bob?

Chiamato anche lob, crasi dei due termini inglese, con long bo si identifica il caschetto lungo. Quindi un taglio che rientra nella categoria dei medi e che, solitamente, arriva alla spalle. Ovviamente non esiste una regola ferrea e, per questo motivo, la lunghezza può arrivare appena al di sotto o al di sopra delle spalle stesse.

A chi sta bene il long bob?

Il long bob è un taglio davvero furbo e grazie alla sua lunghezza, insieme alla versatilità di pieghe e acconciature, si abbina a qualsiasi tipo e forma di viso. Per il viso tondo, ad esempio, meglio un taglio asimmetrico con riga di lato, se hai un viso lungo prova con un lob scalato e sfilato con ciuffo xxl e, mentre per visi quadrati scegli il caschetto lungo, ma non dimenticare di addolcire i tratti con una piega mossa.

Inoltre non dimenticare che il lob è molto utile per chi ha i capelli fini e vuole aggiungere volume senza optare per lunghezze ridotte ai minimi storici.

Long bob mosso

Che siano beach waves, onde e un mosso naturale, il long bo diventa ancora più bello quando i capelli sono leggeri e in movimenti. Le onde, infatti, lo rendono un taglio più sbarazzino e contemporaneo. Meglio boccoli strutturati o un mosso natrurale?

Capelli ricci e long bob

A tutto volume, niente di più da aggiungere su questo staglio. Il lob riccio è una scelta azzardata, ma chi lo sa portare non potrà che rimanere affascinante dal movimento dei ricci che acquistano sempre più volume, proprio come Kerry Washington insegna. Un lob riccio più contenuto, quello di Greta Ferro con annessa frangetta: ci avresti mai pensato?

Long bob liscio

Se ami il liscio perfetto il long bob ti darà grandi soddisfazioni: perfettamente disciplinato e lucente, questo hairlook si sposa alla perfezioni con la piastra che gli darà un effetto intenso e molto rigoroso. Alcune star ne sono fan e amano sfoggiarlo in tantissime occasioni, come Kim Kardashian in abbinamento con il suo biondo platino e Selena Gomez con punte all'interno, con uno stile un po' retrò.

Long bob scalato

Il taglio scalato è un grande amico del long bob. Il caschetto lungo, infatti, è spesso accompagnato da lunghezze diverse che permettono di aggiungere ulteriore volume quando serve. Queste scalature, però, non devono essere eccessive (o si rischia di incorrere in un wolf cut o shag) ma appena accennate: giusto il tempo di creare volume e movimento nel taglio.

Long bob con frangia

La frangia è l'indecisione di molte: farla o non farla e, soprattutto, sta bene con qualsiasi taglio? La risposta non è univoca, ma possiamo assicurarti che con il long bob l'effetto finale non è per niente male. Da scegliere piena e corposa se hai i capelli grossi e che tengono la piega, oppure la sempre amata courtain bang da abbinare a un mosso se i tuoi capelli amano essere liberi e svolazzanti.

Long bob asimmetrico

Hai mai sentito parlare dei tagli di capelli asimmetrici? I long bob realizzati con questa forma sono, semplicemente, più lunghi davanti e più corti dietro. Una inversione rispetto al classico taglio scalato che vuole dare più aria al viso. Un mood molto amato nei primi anni 2000 che oggi sta tornando a dominare soprattutto nelle mille e piùversioni del caschetto.

L'ideale per il viso a forma di diamante perché, grazie alle lunghezze anteriori, andrà ad addolcire i lineamenti più spigolosi di questa face shape.

Long bob pari

Sempre meno frequente, poi, è il long bob pari. Oggi, infatti, sono privilegiati i tagli scalati, anche se di pochissimi centimetri, perché non solo permette di dare volume alla chioma ma li rende molto più facili da gestire una volta a casa. Il lob pari, invece, non ammettono errori e, per questo motivo, è bene essere coscienti che la piega è tutto (anche in estate).

Long bob scalato mosso

Una versione ancora più trendy del mosso è l'abbinamento con il taglio scalato: due ingredienti pazzeschi che, abbinati al long bob, lo trasformeranno nel taglio che hai sempre cercato, desiderato e amato.

Long bob: le inspo più belle delle star

Con riga al centro o di lato. Voluminosi o sleek. Biondi o castani. Ecco tutte le star che hanno deciso di darci un taglio e passare al long bob: cool, dinamico e di tendenza, sempre e comunque.