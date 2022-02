C erchi un nuovo hairlook per i tuoi curly hair? Ecco le principali tendenze tagli capelli ricci per chiome lunghe, medie e corte.

In cerca di un nuovo look per i tuoi curly hair o di idee di styling per i ricci? Ce ne sono tantissime ma per aiutarti siamo andati a scovarne qualcuna facile da gestire per i tagli capelli ricci lunghi, medi e corti: scegli l'hair look che fa per te con i nostri consigli.

Per il 2022 i capelli lisci non avranno (più) il monopolio delle tendenze. Dopo un anno in cui hairdresser e stilisti ce li hanno proposti in tutte le salse, è tornato il momento di spostare l'attenzione sui tagli capelli ricci che, con la loro carica di leggerezza e originalità, sembrano voler dare quel tocco di spensieratezza che tanto desideriamo in questi tempi. Se hai i capelli ricci, qui trovi tutti i consigli per scegliere un nuovo taglio + qualche tips utile per disciplinarli al meglio. Se, invece, stai valutando una permanente o uno styling riccio, ti diamo qualche spunto per una hair transformation fatta ad arte.

Tagli capelli ricci lunghi

Il capello lungo permette di gestire il riccio in maniera più fantasiosa con ciuffi, frange e styling voluminosi. Quale che sia la vostra piega capelli preferita, tutti gli hair stylist concordano nell'affermare che questo è il momento del taglio shag su qualsiasi lunghezza anche se sul lungo riesce a dare il meglio. Se da una parte questo hair cut permette un maggiore controllo della chioma riccia grazie alle scalature più o meno profonde, dall'altra permette di lavorare sui volumi con un chiaro riferimento agli anni Ottanta. Il consiglio è di abbinarlo a una frangia riccia e un po' wild, ma si adatta anche a ciuffi che circondano il viso. Ami il taglio con la riga in mezzo? Anche in questo caso puoi optare per delle scalature soft ai lati. Nella scelta del taglio riccio lungo, tieni sempre come riferimento la forma del viso: lo shag è perfetto su volti ovali e tondi, mentre sui volti triangolari e a diamante è meglio puntare su scalature all'altezza degli zigomi. Il tuo parrucchiere di fiducia ti saprà consigliare la scelta giusta da fare!

Tagli capelli ricci medi

Il classico taglio medio per capelli ricci è il caschetto o il long bob. Se ami il caschetto, due sono le opzioni: scegliere una frangia pari ma sempre mossa oppure optare per una riga laterale privilegiando un taglio asimmetrico. Molto dipende dal tipo di riccio, però: il caschetto con ciuffo è perfetto se il riccio è morbido e non particolarmente fitto. In quest'ultimo caso, invece, è meglio abbandonare l'idea del ciuffo e scegliere la più classica frangia o riga centrale. Sul long bob o sul caschetto puoi lavorare con i colori creando dei giochi di luce e profondità da adattare alla forma del viso e alla tipologia di capello. Se hai dubbi sulle lunghezze, opta per un taglio altezza clavicola: non è né troppo lungo né troppo corto e regala definizione al taglio riccio mantenendo l’ordine e donando personalità alla chioma. In più, puoi trasformarlo aggiungendo un accessorio come, per esempio, una fascia.

Tagli capelli ricci corti

Sei alla ricerca di un taglio corto che esalti i tuoi capelli ricci, la soluzione migliore è optare per un pixie tousled, un haircut short dal finish leggermente messy perfetto per valorizzare il volume tipico del riccio ma, allo stesso tempo, non difficile da gestire. Puoi indossarlo con un ciuffo laterale o con una frangia lunga o, al contario, molto corta (la più classica “baby bang”, per intenderci). In alternativa puoi provare un look, di chiara ispirazione anni Novanta, con capelli che hanno un volume maggiore sulla parte superiore della testa e leggere scalature laterali per un effetto «boule» non molto marcato. Il plus di questo taglio? Si aggiusta in qualche minuto. In più, puoi variarlo modificando l'intensità del riccio con un apposito styler. Infine, se ami un finish boyish, puoi scegliere di rasare i lati e puntare tutto sul ciuffo riccio.

Come prendersi cura dei capelli ricci

Problema molto diffuso tra chi ha i capelli ricci è l'effetto crespo. Questa tipologia di capelli è di natura più secca perché la fibra capillare è fragile e tende a disidratarsi. La cura del capello riccio inizia quindi dal primo step, la detersione, da fare con prodotti specifici per capelli secchi a partire dallo shampoo al balsamo fino ai trattamenti ad hoc come le maschere da inserire nella routine almeno un paio di volte a settimana (se i lavaggi sono frequenti). Questi prodotti agiscono sulla struttura del capello e lo idratano rendendolo anche più facile da pettinare. Una buona soluzione può essere scegliere trattamenti con cheratina che rinforza la fibra e rende più resistenti e brillanti i capelli. Vista la natura del riccio, è meglio evitare di usare con troppo frequenza lo styler e, nel caso, applicare prima uno spray termoattivo. Per asciugarli al meglio, il nostro consiglio è di utilizzare un diffusore che propaga il calore nel modo giusto.