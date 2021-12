Capelli anni 90: tutti i trend dei mitici Nineties da provare ora

S copri i look capelli anni 90 che hanno fatto la storia e che ancora oggi conquistano il cuore delle beauty addicted e delle celeb. Code alte, scrunchie, mèches e certi tagli a caschetto, che strizzano l'occhio a un'epoca che ha messo fine agli sfarzi e agli scintillii degli anni Ottanta

Dedicato a chi (non) ha vissuto l'adolescenza negli anni Novanta e che oggi si trova a (ri)scoprire tutti i trend di quell'indimenticabile decennio. A partire dalla testa: sui capelli gli anni Novanta hanno giocato di fantasia con look che ancora oggi sono riproposti. Declinati nell'attualità, le code alte, gli scrunchie, le mèches e certi tagli a caschetto strizzano l'occhio a un'epoca che ha messo fine agli sfarzi e agli scintillii degli anni Ottanta per una visione nuova del beauty. Minimalismo, eleganza sleek, decolorazioni sulla parte frontale del viso (prodromi del famoso face framing) e labbra color mattone sono sapientemente riproposti negli anni Venti del nuovo millennio per dare al decennio del grunge un nuova possibilità. Ecco i look capelli anni 90 che hanno fatto la storia e che ancora oggi conquistano il cuore delle beauty addicted e delle celeb.

VEDI ANCHE

Beauty

10 trend beauty anni ’90 che non vorremmo vedere più! E invece…

Capelli lunghi anni 90 con la maxi frangia e chiome voluminose

Ti sblocchiamo un ricordo: Brenda Walsh ti dice qualcosa? E Claudia Schiffer? Ecco, prendi le foto dei loro signature hair look per questa prima tappa nostalgica sui capelli lunghi anni Novanta. La prima si fa ricordare per la sua maxi frangia: lunga, sfiora gli occhi ed è bombata. Non trovi una strana corrispondenza con i look proposti nelle ultime stagioni? La risposta non può che essere positiva con qualche differenza: oggi le frange maxi à la Brenda Walsh non sono simmetriche, sono sfilate, si portano a tendina e sono vivacizzate dal colore che non è mai troppo lucido. Claudia Schiffer, invece, ci ricorda che oggi come allora giocare con i volumi è assolutamente concesso. Le cotonature di una volta, però, lasciano spazio alle onde e alle pennellate di colore che mimano esattamente quei movimenti di capelli pieni di lacca e in prima copertina.

Colore capelli anni 90: il ritorno delle mèches

E a proposito di colori cosa dire del ritorno delle mèches? Oggi si chiamano shatush ma il discorso cambia poco: parliamo sempre di schiariture che incorniciano il viso. La differenza tra oggi e ieri? La forte contrapposizione tra il colore di base e quello risultato della decolorazione. Per dire: oggi abbiamo Billie Eilish, ieri c'erano le Spice Girls, punto di riferimento di alcuni dei look più rappresentativi degli anni Novanta. Se vuoi divertirti, le nuance più gettonate del momento per questi hair style sono tutte le varianti del pastello dal rosa al verde al blu. Insomma: osa.

Capelli anni Novanta: il taglio shag di Rachel

Sono passati più di 30 anni dal primo episodio di “Friends” ma il taglio sfoggiato da Jennifer Aniston (che – pare – lo detestasse), è ancora sotto i riflettori. Questo shag scalatissimo ricco di volume sulla parte più alta e arricchito di schiariture sulle lunghezze è, con le dovute differenze, ancora tra i più copiati al mondo. Il merito è sia dell'attrice sia del suo hair stylist Chris McMillan (la segue fin dai tempi della sit-com): il taglio so Nineties è cambiato negli anni, adeguandosi alle tendenze hair del momento, ma senza tradire l'originale. Insomma, questo long bob sfilato e voluminoso con tutte le sue mèches abbinate è diventato il simbolo degli hair look degli anni Novanta. Impossibile non lasciarsi tentare (personalizzandolo) e puntando a tutte le variazioni sul biondo sperimentate da Aniston negli ultimi anni. Il consiglio? Oggi lo shag è scalato e dinamico e non necessariamente liscio, anzi.

Accessori capelli anni 90: scrunchie, cerchietti e pinze

Lo trovi in tutti i negozi di accessori per capelli. Per qualcuna sarà una novità, ma per molte di noi non lo è. Lo scrunchie è quell'elastico (in plastica o in velluto) che passa dal polso ai capelli in un attimo, afferrando e bloccando code, chignon messy, trecce e bun. Insomma, un revival telefonatissimo, complici celeb e passerelle. Basta dare un occhio a Instagram. Che dire poi dei cerchietti? Oggi sono un accessorio tra i tanti ma negli anni Novanta era davvero “multitasking”. Lo si abbinava ai capelli a caschetto come ai long bob fino ai capelli ricci, anche quando le chiome erano raccolte in un elastico (come lo scrunchie, appunto) oppure in un fermaglio. Oggi come ieri, il cerchietto è rigorosamente bombato. Infine, è doveroso accennare al grande revival della pinza (Chiara Ferragni docet). Da sola per un semiraccolto o per bloccare uno chignon alto, in plastica o in metallo, poco importa: l'effetto non è più quello della “desperate housewife”!

Capelli anni 90 corti e cortissimi

Impossibile non menzionare i tagli corti e cortissimi dei mitici Nineties. Partiamo dal pixie più famoso dell'epoca, quello di Gwyneth Paltrow quando era Mrs Pitt: un biondo giallo miele come quello di Charlize Theron che ha trasformato il suo haircut pixie in un vero taglio icona. E, per finire, quello con frangia maxi di Demi Moore. Con curtain o con ciuffo, però, poco importa: basta che le lunghezze siano minime. Per chiudere, tutti ricorderanno i buzz cut di Sinead O'Connor e Dolores O'Riordan: estremi, radicali, ancora oggi sono look su cui puntare (con qualche accorgimento).

Capelli anni 90 stile grunge

Sempre a proposito di hair look che arrivano dal mondo della musica, vale la pena soffermarsi su quello “undone” della fantastica coppia Courtney Love e Kurt Cobain. Scalato, texturizzato, spettinato quanto basta, è testimonial di un'attitude grunge che ancora oggi fa battere i cuori delle più nostalgiche.

Capelli frisè anni 90

Molte le icone di riferimento: da Madonna a Christina Aguilera (che poi ispirerà Britney Spears nei primi anni del nuovo Millennio), il frisè è forse stato il primo grande trend degli anni Novanta a tornare in auge. Per replicare questo hair look vintage che tanto abbiamo amato (e proposto su code, long bob, e raccolti di ogni tipo), basta avere con se una piastra per il frisè.

Riga al centro

La famosa “riga in mezzo” trova la sua massima espressione proprio negli anni Novanta: è da questo decennio che gli hair stylist “pescano” tantissime ispirazioni. Basta dare un occhio ai look delle celeb.

Capelli anni Novanta ricci

Capitolo a parte per i ricci. Spesso creati ad arte con la permanente, impazzavano su capelli a caschetto e su chiome voluminose. I look di riferimento? Ovviamente quelli di Sarah Jessica Parker!