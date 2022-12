Tecniche, consigli e prodotti per "riprendere" i giochi di schiariture del parrucchiere o crearli da sole per la prima volta

Con le mèches e i colpi di sole, gestire la ricrescita è più facile rispetto a una tinta uniforme. Puoi ritardare il ritocco di qualche mese, a seconda della tua base di partenza. E poi ti senti libera di lasciarli scomparire con effetti ombre hair molto interessanti.

E se provassi a farli tu da sola? Il nostro suggerimento è di seguire lo “schema” di schiariture che ti ha realizzato il parrucchiere, e di ideare tu stessa di sana pianta un gioco di mèches solo se sei molto esperta con le tinture. Ecco un ripasso delle tecniche a disposizione: ne hai ben tre tra cui scegliere, variano in base alla tua praticità e all’effetto desiderato.

La cuffia specifica per mèches dall’effetto naturale

La cuffia tipica per meches, cioè quella in silicone con i forellini, si vende nei negozi di articoli per parrucchieri oppure online. È uno strumento utile per realizzare colpi di sole naturali e per scongiurare al minimo errori di valutazione sulla larghezza delle ciocche da decolorare. Per questo motivo è indicata per le prime volte o se non si così pratica.

Adatta per i capelli medio-corti e non più lunghi di 15 cm, la cuffia con i forelllini ti assicura di non toccare la radice di modo che la ricrescita sarà meno evidente.

Come si usa?

Infila la cuffia in testa su capelli asciutti e, servendoti di un uncino (se non ce l’hai usa uno per lavorare il cotone o la lana), estrai i capelli da ogni forellino. Usa un foro ogni due o tre per mèches più rade; usa tutti i fori, invece, se desideri un effetto più fitto.

A questo punto applica la tintura schiarente sulle ciocche che hai estratto, ma solo dopo averle pettinate.

Passato il tempo di posa, sciacqua le ciocche con acqua, senza toglierti la cuffia. Per facilitare la rimozione, applica il balsamo. Sei pronta così per lavarti i capelli con uno shampoo per capelli colorati e maschera ristrutturante, entrambi a pH acido: servono a fissare il colore.

Occorrente per mèches e colpi di sole fai da te

Il pennello a mano libera per le più esperte

È una tecnica indicata per chi ha abbastanza manualità con tinture casalinghe e schiariture fai da te. Si chiama “a mano libera” perché permette di essere libere di scegliere i punti da schiarire, come ad esempio le chiocche anteriori e laterali o la parte superiore della testa.

Come fare?

Con un pettine fitto e a coda, pettina per bene i capelli asciutti, facendo la riga come al solito, ma in modo più geometrico. Dopo aver preparato la miscela per mèches o colpi di sole, applicala solo sulle ciocche desiderate, usando un pennello per tinture.

Stai attenta a non toccare la radice. La distanza da cui partire? Mezzo centimetro dal cuoio capelluto. Per essere sicura, puoi servirti di un supporto in plastica da applicare sotto la ciocca che stai per colorare (vedi figura in basso).

Dopo aver passato la tinta sulla ciocca desiderata, “chiudila” in una striscia di carta stagnola (che avrai preparato prima): eviterà di toccare e, quindi, schiarire i capelli sottostanti.

Trascorso il tempo necessario, prosegui, quindi, al lavaggio con shampoo e maschera specifici per capelli colorati.

Il pettine sottile per schiariture delicate

Più che colpi di sole a fasce, desideri punti luce qui e lì che ti illuminino la chioma? La tecnica giusta, allora, è quella con il pettine, meglio se è specifico per tinture. Ti permette di ottenere delle schiariture quasi impercettibili solo dove desideri, e su tutta la lunghezza dei capelli. Volendo, puoi partire anche da oltre 3 cm dalla radice.

Come procedere

Dopo aver pettinato i capelli asciutti, impregna il pettine della tintura schiarente, cercando di raccogliere solo pochi “fili” di capelli. A questo punto, avvolgili in una carta stagnola e lascia trascorrere il tempo di posa indicato sulla confezione. Quindi, sciacqua e procedi come per le altre tecniche.

I prodotti per le mèches fai dai te

Ecco i kit con pettine, schiarenti, creme decoloranti e tinture domiciliari pronte all’uso che trovi in profumeria e nella grande distribuzione.

Questo kit fai da te permette di alleggerire il colore con schiariture mirate. Il plus è dato dal pennello, su cui applicare il prodotto, per poi passarlo sui capelli. In automatico si creeranno striature omogenee donando il colore bronde alla chioma.

Per chi ha confidenza e non ha paura di usare il pennello, questo è il kit perfetto. Il plus è dato dalle sfumature rosate del colore finale.

Pensato per una schiaritura intensa fino a 6 livelli e allo stesso tempo un effetto anti-giallo grazie agli agenti contenuti nel balsamo. All'interno anche cuffia e pennello per un risultato ottimale.

Il kit schiarente di L'Oréal Paris include strumenti di colorazione fai da te per creare effetti ombra in un colpo solo. La formula gentile schiarisce i capelli senza essere aggressiva, e la maschera dopo-colorazione nutre i capelli ed elimina l'effetto giallo.

Come scegliere il colore per mèches e colpi di sole fai da te

Se sei bionda

Opta per nuance ambrate, caramello o miele se la tua base è biondo scuro. Usa invece decoloranti per effetti platino solo se sei già decolarata.

Se sei castana

I tuoi capelli sono castani chiari o medi? Usa tinture ramate o biondo non troppo chiaro. Se invece sei castana scura, è meglio restare su tonalità tono su tono che schiariscano di poco i tuoi capelli, come ad esempio il nocciola, il caffè, le versioni più chiare del cioccolato e il mogano.

Se sei rossa

Il nostro consiglio è di puntare su tonalità tono su tono che non si discostino molto dal tuo colore naturale. Se sei rossa chiara, puoi per esempio giocare con il biondo ramato.

