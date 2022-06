O gni anno la frangia è si rinnova in modo sempre più originale. La tendenza decreta il successo la democrazia degli stili: ogni tipo di frangia è ben accetto. Qual è il tuo? Sceglilo guardando le foto!

Corta, lunga, laterale, a tendina, simmetrica o scalata: tutti i tipi di frangia sono i benvenuti nelle tendenze capelli del 2022. Del resto, tra le celeb e nello street style spopolano i tagli con frangia. Quale tipologia di frangia scegliere per essere trendy? E quale taglio di capelli abbinarvi? Ecco qui di seguito una valanga di look da cui prendere ispirazione. In più più qualche consiglio pratico.

Tagli con frangia 2022

Nella frangia vince la democrazia degli stili, ovvero: tutti i tipi di frangia sono i benvenuti! Nel 2022 vanno di moda, quindi, frange sfilate, leggere, piene, folte, portate a tendina o pettinate di lato, frange che sfiorano gli occhi o che si fermano a metà fronte. Insomma, ce n'è da scegliere! E, se ami giocare con gel e mousse modellanti, la frangia diventa un pretesto per stimolare la tua creatività.

In alto un look con frangia dritta abbastanza geometrica proposta a Jean Louis David.

Taglio corto con frangia

La frangia sui tagli corti è ideale su un viso ovale né troppo tondo né troppo squadrata. È un tipo di frangetta che dà il meglio di sé con i capelli lisci o leggermente ondulati, con fusti piuttosto spessi. Quest'ultimo è un dettaglio necessario per creare quella densità che caratterizza i tagli corti con frangia, dove la frangia stessa diventa parte integrante del taglio (e non un elemento separato, come accade invece per i capelli lunghi).

Al momento di asciugarla, la frangia dei tagli corti non va gonfiata né girata all’ingiù, tantomeno piastrata. L’ideale è usare una spazzola piatta e lavorarla il minimo indispensabile con il phon, per mantenerla più naturale possibile. Al massimo, chi ha i capelli un po’ crespi, può applicare qualche goccia di fluido lisciante, quando è ancora umida.

In alto un taglio corto con frangia scalata di Wella.

In alto un taglio corto con frangia mossa di La Biosthetique.

Frangia scalata laterale

La frangia scalata laterale è un incrocio tra una frangia un po’ lunga e un ciuffo portato di lato. Elegante e discreta, sta bene sui tagli di tutte le lunghezza. È adatta, inoltre, a capelli sottili, sia lisci che mossi. Essendo morbida e asimmetrica, la frangia laterale valorizza i visi dalla forma tonda. Come pettinarla? Con una spazzola tonda di si lavorano i capelli per dare volume al centro della fronte, e poi la si modella con le mani.

In alto un look con frangia leggermente scalata proposto da Evos.

Tagli capelli medi con frangia

Da sempre sinonimo di glamour e personalità, la frangia diventa un dettaglio interessante quando è accostata a capelli di lunghezza media. Per far sì che la frangia diventi un elemento caratterizzante del proprio look, ci sono degli accorgimenti da seguire, seconda della forma del proprio viso. In basso un look di Z.one concept.

Se hai un viso tondo, meglio scegliere una frangia lunga da portare lateralmente, per evitare di dividere otticamente il viso con un taglio netto. Sui capelli di media lunghezza, la frangia lunga portata di lato riequilibrerà le proporzioni, facendolo sembrare più armonioso. In basso un look di Jean Paul Myné.

Un altro modo per portare la frangia sui capelli di media lunghezza è giocare con le scalature. Se i capelli ai lati del viso si accorciano via via che arrivano alle spalle riescono a "inglobare" la frangia come se fosse un tutt'uno con la chioma.

I capelli che toccano il viso ti infastidiscono? Puoi optare per una frangia asimmetrica. Questo tipo di taglio darà al tuo volto un tocco di classe ed eviterà che le ciocche di capelli di finiscano sempre negli occhi!

Capelli lunghi con frangia

Sui capelli lunghi, la frangia più indicata è morbida, piena ma leggera. Se poi è addolcita da giochi di colore che fondono insieme varie nuance di biondo o castano, l'effetto cool è ancora più assicurato. La combo tra capelli lunghi e frangia valorizza sicuramente le lunghezze, ma può anche "nascondere" i lineamenti mettendo in secondo piano il viso. La soluzione migliore, in questi casi, è quella di effettuare un taglio stratificato con scalature e sfilature su tutta la chioma, frangia compresa. In alto un look di Inebrya.

Tagli con frangia a tendina

Semplice e romantica, dal fascino retrò ma con una forte attitudine contemporanea, la curtain bang (frangia a tendina) è di grande tendenza. Il motivo del suo successo è la sua capacità di rinnovare con classe tagli di tutte le lunghezze. Inoltre, la frangia a tendina sta bene veramente a tutte!

Una tendenza molto forte nei tagli con frangia è l'abbinamento di uno styling leggermente mosso su tutta la chioma da abbinare alla wispy bang, la frangia naturalmente messy (disordinata) caratterizzata da sfilature e giochi di volumi per uno stile fresco e disinvolto. Lo styling scompigliato è un effetto studiato ad hoc e ricreato sul capello per donare un look naturale senza però correre il rischio di sembrare disordinato o poco curato.

Una versione più morbida della frangia a tendina è la la frangia dentelé. Si tratta di una frangetta leggermente aperta e corta nella parte centrale che va poi ad allungarsi nella parte più esterna, con ciuffi lunghi lasciati cadere sulle guance, così da creare appunto la classica forma del cuore. Tanto amata da Brigitte Bardot negli anni Sessanta, questa frangia è perfetta con i tagli lunghi lisci o leggermente ondulati.

Tagli con frangia scalata

La frangia scalata risulta perfetta con i long bob e i tagli medio-lunghi scalati, in particolare con i tagli swag - un lob molto sfilato di ispirazione Seventies - soprattutto se portata leggermente lunga, fino quasi a coprire gli occhi. In alto un look di URBAN_CDB, la linea young di Compagnia della Bellezza.

Frangia ad arco

Simile alla frangia folta, ma leggermente meno corposa, la frangia ad arco si caratterizza per avere i ciuffi laterali più lunghi rispetto a quelli centrali. È uno stile che valorizza i visi triangolari, poiché si accorda perfettamente alla loro caratteristica di avere il mento piccolo e a punta. In alto un look di Evos.

Tagli con frangia lunga

La frangia folta è il sogno di molte, ma in poche possono permettersela. Occorrono capelli folti, con tanta massa, “combinati” a un viso minuto. La frangia piena e corposa è perfetta se hai i capelli grossi e tanto tempo per acconciarla con spazzola e phon. In alto un look di Framesi.

In alto un look di Wella e in basso di Joico.