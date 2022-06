A l contrario della "cuginetta" corta, la frangia lunga è tutt'altro che dritta e regolare. Anzi, la sua caratteristica è di essere sfilata, un po' spettinata e effetto "come alzata dal letto". Il tutto sempre con eleganza

Con quell'aria volutamente casual, la frangia lunga sta conquistando celeb e influencer di tutto il mondo. È infatti il trend del momento! Le ultime a sfoggiarla? Le attrici Lily Collins, Megan Fox e Anne Hathaway. A differenza della frangia "tradizionale", la versione lunga sfiora gli occhi, arrivando a superare le sopracciglia o toccare le ciglia.

L'ispirazione è lo stile shabby chic delle francesi, note per saper portare i capelli spettinati "come appena alzate dal letto" con molta nonchalance. Non a caso, questo tipo di frangia nasce in Francia negli anni a cavallo tra i '60 e i '70 grazie a icone del calibro di Brigitte Bardot e Jane Birkin. E a distanza di 50 anni fa ancora tendenza! Oggi si porta aperta, a tendina, un po' scalata. Il grado di pienezza è variabile. Vediamola nel dettaglio nelle righe che seguono.

A chi sta bene la frangia lunga

Chi sta bene con questo look? La risposta dipende dal tipo di frangetta, cioè se è più o meno folta. La maxi frangia, cioè lunga e piena, sta bene a chi ha il viso ampio con lineamenti marcati. Ma valorizza anche i visi lunghi perché aiuta a riequilibrarli. Nella versione più leggera e sfilata, la frangia lunga sta bene sui visi tondeggianti che vengono così snelliti. In genere, è un tipo di frangia che sta meglio a chi ha tanti capelli, più che come quantità, inteso come massa di capelli voluminosi e pieni. Il motivo? È più facile che sulla fronte si crei una struttura sufficiente a dare corpo e materia a una frangia così piena.

Frangia lunga aperta

Se si porta aperta, la frangia lunga acquista un'allure elegante e chic perché incornicia il viso addolcendolo. Inoltre, richiede una bassa manutenzione perché non ha bisogno di essere regolata con la stessa frequenza delle frange più corte e geometriche. Dulcis in fundo, la frangia lunga alla francese diventa davvero molto pratica da pettinare poiché non necessita di brushing con phon e spazzole tonde o piastra per lisciarla. Il bello è proprio il fatto che si porta spettinata con grande disinvoltura.

Frangia lunga a tendina

Frizzante e allegra, la frangia lunga a tendina (aperta in due bande laterali) è la soluzione per chi non ha grande manualità con la messa in piega fai-da-te. Inoltre, non richiede grandi stravolgimenti di look: se porti già la frangia, ti basterà farla crescere un pochino. Se invece hai il ciuffo laterale, devi solo accorciarlo seguendo un taglio scalato ai lati. E se questo tipo di frangetta non dovesse piacerti, si fa presto a vederla allungare.

Tagli capelli frangia lunga

Ci sono alcune regole da seguire per un buon taglio con frangia lunga. Per esempio: più i capelli sono lunghi, più i lati della frangia devono arrivare alle guance, in modo da creare un arco armonico che incornicia il volto con dolcezza. Se i capelli sono sottili si può decidere di portarla e sfilata e leggera, in modo da renderla quasi trasparente sulla fronte. Essendo poco geometrica, la si può regolare da sole, tagliando in modo infinitesimale le punte, con la stessa delicatezza con cui si accorcerebbero le sopracciglia.

Su capelli mossi o lisci

Oltre che dalle mani del parrucchiere, la riuscita di una frangia lunga dipende anche da una buona base di partenza, ovvero capelli lisci o leggermente mossi, ma soprattutto grossi perché più domabili. In alternativa possono osare la frangetta in versione anche chi ha fusti medi non troppo sottili. In questo caso, però, è indispensabile la quantità, perché la frangia deve essere corposa e pesante per cadere bene, anche quando è sfilata.

Fino a coprire gli occhi

Ma alla fine la frangia si porta fin quasi agli occhi? L'ideale è trovare un compromesso tra la praticità (si deve pure riuscire a vedere!) e la moda. Meglio assestarsi su una lunghezza che copra le sopracciglia, senza disturbare la vista. E poi la tendenza più forte prevede che questo tipo di frangetta abbia una leggera stondatura ai lati, un dettaglio che ne ammorbidisce la linea.

Effetti luce e giochi di colore

In molti tagli la frangia lunga diventa un dettaglio da valorizzare con schiariture o altri effetti colore. È uno stratagemma che serve a bilanciare i lineamenti del viso oppure a valorizzare il taglio stesso, donandogli più carattere.

In ogni caso, qualunque sia lo stile della frangetta è bene asciugarla con il phon posizionato in modo perpendicolare, in per far sì che il getto di aria arrivi dall'alto: servirà a schiacciare le radici.

Frangia lunga scalata e portata di lato

Un modo trendy per portare la frangia lunga è di lato, in modo che copra la fronte per metà. In questo caso, si adatta benissimo ai visi con fronte alta e ampia, perché bilancia un viso generalmente piuttosto lungo.

In caso di fronti piccole e basse, è meglio optare per frange che non coprano tutta la fronte ma che lascino uno spiraglio di apertura (non importa quanto a lato): in caso contrario, il viso potrebbe essere troppo coperto, quindi poco valorizzato.

Sui capelli ricci

Con i capelli ricci la frangia lunga deve essere sfilata e tagliata in modo tale che sia parte integrante del taglio, e non un elemento a sé. E soprattutto la tendenza vuole che la si lasci riccia.

E sui tagli corti

Abbinato a un taglio corto, come il french bob, la frangia lunga si integra perfettamente col taglio diventando un tutt'uno molto armonico. Una scelta adatta a chi ama i look scomposti, da spettinare a più non posso. Proprio come una vera frangia alla francese che si rispetti!