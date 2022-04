Lily Collins, armocromia e palette: i suoi segreti di bellezza e… colore

I l segreto di Lily Collins? L'armocromia! La palette e i trucchi per copiare i suoi beauty look

La stagione di Lily Collins? L’inverno! L’attrice e star di Emily in Paris è una grande fan dell’armocromia, disciplina che segue per scegliere la palette del suo make up. Da tempo ormai questo principio viene utilizzato da tantissime star (e appassionate) per creare strepitosi beauty look, ideali per esaltare l’incarnato, mettere al centro lo sguardo e rendere ancora più belle le labbra.

La stagione inverno

La stagione inverno è senza dubbio la più diffusa in Italia ed è quella di Lily Collins. Le caratteristiche? Sottotono freddo e un contrasto alto, occhi castani, verdi o neri. Chioma nero corvino o castana. Le ragazze che sono tipo inverno si abbronzano con fatica e tendono a scottarsi, perdendo facilmente l’abbronzatura.

Qual è la palette dell’inverno? A valorizzare questo tipo sono soprattutto i colori freddi, brillanti, profondi e scuri. Ad esempio rossi freddi che vanno da borgogna sino al rosso ciliegia, al rosso fuoco e al bordeaux. Largo spazio pure al giallo limone, a fucsia, al blu elettrico e all’indaco.

Like Emily in Paris

Lily Collins, meravigliosa star di Emily in Paris, è un’appassionata di armocromia. L’attrice della serie tv Netflix risponde alle regole della stagione inverno cool. La prima cosa che colpisce, ammirandola, è il suo sottotono di pelle freddo che le dona un aspetto algido. Ha una pelle chiarissima, luminosa e quasi riflettente da esaltare in modo naturale e con grande maestria.

I toni freddi sono i migliori per celebrare la sua bellezza. Vanno evitati assolutamente i blush aranciati, color bronzo oppure oro. Ottimo il rossetto nude, da scegliere però nella tonalità rosata e intensa. Meglio ancora il rosso, colore perfetto per illuminare le labbra di Lily. L’armocromia infatti consiglia per la tipologia inverno llipstick malva, rubino, ciliegia, plum o lampone.

Il suo make up in generale è scintillante, con focus sulle sopracciglia bold, perfette per incorniciare lo sguardo, rendendolo ancora più magnetico. Gli occhi da cerbiatta sono esaltate da nuance fredde come il rosato e il blu, il grigio e il viola, da scegliere al posto del classico nero. Se gli ombretti non sono mai scontati, anche l’eyeliner si allontana dal black, con nuance come purple, navy e carbon.