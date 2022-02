N on c’è beauty look completo senza sopracciglia definiti, disegnate e riempite a dovere. La soluzione è nelle migliori matite per sopracciglia a effetto pelo: qui ti raccontiamo qualcosa di più.

Si chiama matita per sopracciglia effetto pelo ed è quello che ti serve per definire il tuo sguardo e renderlo perfetto con ogni beauty look. Che sia un make-up no make-up, uno smokey intenso o una linea di eyeliner, se non curi le sopracciglia tutto sembrerà sempre in disordine e poco curato.

Non basta uno spazzolino ad hoc e della cera per fissarle, a volte, le sopracciglia hanno bisogno di colore e di essere riempite con un colore più possibile simile a quello naturale per aggiustarne la forma, donare il corpo o riempire piccoli spazi causati dallo spinzettamento selvaggio.

Qui diventano protagoniste le matite per sopracciglia a effetto pelo: prodotti beauty che grazie alle loro caratteristiche permettono di donare un risultato attento e naturale.

Cosa sono le matite sopracciglia effetto pelo

Quando si parla di matite effetto pelo è facile cadere in confusione e, per questo motivo, è bene capire meglio cosa sono e qual è la differenza dalle classiche matite per sopracciglia.

La differenza principale tra la versione classica e quelle effetto pelo è nella forma nella punta. Chiamate anche hair effect pencil, queste matite permettono di ricreare il disegno del singolo pelo e non solo grazie a una buona manualità, ma principalmente per la forma della mina e della punta stessa.

Matita sopracciglia effetto pelo: le tipologie

Pencil o tattoo pen: quando si parla di matite per sopracciglia a effetto pelo è bene sapere che ne esistono due tipologie diverse.

La prima è molto simile alla classica matita per sopracciglia, ma non necessita di essere temperata perché è caratterizzata da un sistema automatico che permette di mantenere la mina sempre sottile e, quindi, molto precisa nel disegno del pelo. Non meno importante, poi, la forma della mina stessa: in alcuni casi, infatti, la punta è a scalpello o triangolare fondamentale per non ottenere un risultato naturale.

Ma quando si parla di matita sopracciglia effetto pelo è impossibile non parlare delle tattoo pen: veri e propri marker che permettono un disegno ancora più sottile grazie alla punta super fine simile a quella di eyeliner.

Matita sopracciglia effetto pelo: come usarle

Il modo migliore per usare la matita per sopracciglia è quello di individuare il momento giusto all’interno della routine del tuo make-up. Il nostro consiglio è tenere questo momento come ultimo step del trucco occhi e anche del trucco viso. Solo in questo modo le sopracciglia non perderanno colore o forma.

Per definire poi le sopracciglia, dopo aver individuato la forma più corretta, è bene riempirle con piccoli tratti molto vicini tra loro ricreando l’effetto del pelo. A completare il tutto, poi, una cera o un gel trasparente per fissare peli e colore oltre a completare il look viso.

Matita sopracciglia effetto pelo: le migliori da acquistare

Da quelle waterproof alla versione classica passando per le imperdibili di Kiko, Sephora e Benefit: ecco una selezione delle migliori matite per sopracciglia a effetto pelo da acquistare.

Benfit Cosmetics - Goof Proof Brow Pencil

Una matita sopracciglia waterproof che definisce e riempie grazie alla punta retrattile. Ben 12 ore di tenuta e un risultato super naturale merito anche della mina, che permette di riempire con la parte larga e definire con la parte più stretta e obliqua.

Sephora Collection – Matita Sopracciglia Retrattile

Una mina extra fine e una formula resistente e impermeabile caratterizza questa matita automatica. Da un lato, una mina extra fine per un'applicazione pulita e precisa e dall’altra il pennello per sfumare il colore, disciplinare e strutturare le sopracciglia.

Kiko – Eyebrow Marker

Una marker antitraccia che permette di delineare le sopracciglia caratterizzato da rilascio controllato che permette di realizzare un disegno super naturale, merito anche all’applicatore super sottile. Caratterizzato da una formula con estratto di ginseng e vitamina B5 che rallenta il processo di invecchiamento della pelle e dei bulbi piliferi.

Fenty Beauty - Brow MVP Ultra Fine Brow Pencil & Styler

Ben 14 colori diversi per questa matita automatica caratterizzata da matita per sopracciglia dalla texture cremosa e a lunga tenuta. Da una parte la mina con punta retrattile ultrasottile e sull'altra estremità il brush per sfumare il colore e pettinare al meglio le sopracciglia.

Chanel - Stylo Sourcils Waterproof

Una matita caratterizzata non solo da una mina pensata per disegnare le sopracciglia in modo impeccabile, ma arricchita da un’associazione di pigmenti e di oli che garantiscono una perfetta aderenza del colore sin dalla prima applicazione. Ad aggiungersi le cere naturali filmogene fondenti per un make-up long lasting

Rare Beauty - Brow Harmony

Un prodotto 2 in 1 che da una parta ha una matita triangolare retrattile e dall’altra un gel colorato per definire naturalmente le sopracciglia. Il primo step è una matita con una mina ultraprecisa e dalla texture cremosa che permette di disegnare le sopracciglia al meglio. Il secondo step è caratterizzato da un gel colorato dalla formula leggera, che solleva ogni pelo e lo tiene in posizione in modo elastico.

Anastasia Beverly Hills – Brow Wiz

Una mina ultra sottile che permette di delineare le sopracciglia pelo a pelo, andando a riempire le zone rade. Una punta della giusta durezza che scivola senza sforzo imitando l’effetto de peli naturali donando un aspetto più folto.

Maybelline – Brow Ultra Slim

Basta una sola passata per sopracciglia definite grazie a questa matita automatica ad alta precisione. Da una parte la mina super slim e dall’altra uno scovolino per disciplinare e sfumare al meglio il colore dopo averlo applicato.