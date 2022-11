C onoscere e capire le differenze tra queste tecniche è fondamentale per trovare la soluzione più adatta alle tue necessità. Vediamo nel dettaglio come si realizzano, quanto costano e quanto durano

Le sopracciglia sono cruciali, perché definiscono e danno carattere al viso. Modificarne il colore e la forma comporta un inevitabile stravolgimento del look. Ciò non toglie che, negli anni, le povere sopracciglia siano state oggetto di indicibili sevizie. Assottigliate, sagomate, decolorate (il bleaching sta tentando un disperato comeback) e strappate all'esasperazione.

La cattiva notizia è che le sopracciglia non sono in grado di sopportare cambiamenti troppo drastici - anche se la tendenza degli ultimi tempi sembra andare contro ogni regola del buon senso - soprattutto se perpetrati per un lungo periodo di tempo.

Chiariamoci meglio. Finché si vuole sperimentare con un trucco temporaneo e decorazioni varie, anche con cristalli che richiedono l'impiego della colla per ciglia, non c'è nessun problema. Il discorso è diverso quando si tratta di assottigliarle, strappandole con ceretta e pinzetta, o decolorarle.

Primo, più a lungo strapperai le sopracciglia e più fatica faranno a ricrescere, se per tua fortuna dovesse essere possibile. Senza andare troppo lontano, prova a chiedere a chi era teenager a cavallo degli anni '90 e 2000. Un periodo buio in andavano di moda delle sottilissime ali di gabbiano e, sentendo la risposta, farai una scoperta poco piacevole.

Quando Cara Delevigne e le sue folte sopracciglia sono diventate famose, farle ricrescere è stato un incubo. In alcuni casi si è dovuto ricorrere al tatuaggio estetico (per ora lo chiamiamo così), ma le tecniche e gli strumenti non erano ancora così avanzati come oggi. E sì, molti risultati lasciavano a desiderare. Sopratutto facevano desiderare di non aver mai strappato le sopracciglia come una pazza. Un discorso simile si applica al bleaching. Pensa a come sono i capelli di chi fa abitualmente schiariture drastiche, cioè sottili e sfibrati. Cosa ti fa credere che per le sopracciglia sia diverso?

Sopracciglia perfette e come fare

Ricorda che le mode sono per definizione passeggere, ma le sopracciglia devono durare nel tempo. Probabilmente sono più sensibili a queste riflessioni tutte coloro che non sono state benedette con un DNA che prevede sopracciglia folte o molto chiare.

Se la tua ambizione sono le sopracciglia perfette, ci sono diversi modi per conseguire questo obiettivo. In mancanza di materia prima, che siano peli o colore, puoi ricorrere alla dermopigmentazione o al microblading. A breve vedremo nel dettaglio in cosa consistono e quali sono le differenze. Se invece le hai già folte potrebbe essere sufficiente provare la laminazione delle sopracciglia. Questa tecnica serve a definire le sopracciglia pelo per pelo, mettendole in piega. Inoltre dà quella leggerezza che aiuta a conseguire il tanto amato feather look.

Dermopigmentazione sopraccigliare: cos'è, quanto dura e quanto costa

La dermopigmentazione è una tecnica di trucco semipermanente che mira a ricostruire le parti più superficiali del derma e trova diversi impieghi. Può essere utilizzata per correggere discromie e cicatrici, ma anche per realizzare il trucco di occhi, labbra e sopracciglia. Usare la parola tatuaggio non è però del tutto corretto.

Da un lato è vero che vengono inseriti sotto pelle dei pigmenti colorati tramite l'uso di aghi, ma gli strumenti e i colori utilizzati per tatuaggi e dermopigmentazione sono molto diversi. I pigmenti utilizzati sono anallergici e riassorbibili e una durata limitata nel tempo. In secondo luogo, è vero che si usano aghi, ma sono più piccoli e non penetrano a fondo come quelli dei tatuatori.

Dermopigmentazione: quanto costa e quanto dura

Il costo della dermopigmentazione delle sopracciglia è influenzato da diversi fattori. Indicativamente la media si aggira sui 500 euro, ma ci sono oscillazioni sensibili da 150 a 800 euro. L'enorme divario dipende dalla città in cui fai il trattamento, quanto è centrale e famoso è l'istituto e quanto è famoso chi lo pratica. Poi bisogna mettere in conto i ritocchi, circa un terzo della spesa iniziale.

E questo introduce un altro capitolo, quello della durata, che varia da soggetto a soggetto in base al tipo di pelle. Tendenzialmente parliamo di un periodo che va dai 6 ai 12 mesi.

Microblading: cos'è

Anche il microblading è una tecnica di trucco semipermanente. La differenza tra dermopigmentazione e microblading consiste prima di tutto nello strumento utilizzato che in quest'ultimo caso è completamente manuale. Si tratta di una piccola lama composta da aghi con cui si preleva il pigmento e poi si creano le incisioni per farlo penetrare sotto pelle. La buona riuscita dipende dall'abilità del dermopigmentista, che deve calibrare la profondità, l'inclinazione e la precisione dell'incisione. Più è abile più le incisioni ricreeranno la forma e lo spessore del pelo vero. Una volta terminate le incisioni, la parte lesa viene ricoperta dal pigmento e lasciato in posa per qualche minuto, così che penetri.

Sia con la dermopigmentazione che con il microblading vengono inflitte delle microferite alla pelle, è importante curare la zona trattata fino a quando la pelle non è completamente guarita - dalle 4 alle 6 settimane o 40 giorni - e resistere alla tentazioni di toccare, o peggio strappare, le crosticine che si formeranno. Dopo questo periodo è importante sottoporsi a un'ulteriore seduta per stabilizzare e perfezionare il trattamento.

Se stai pensando di sottoporti a uno dei due trattamenti, l'ideale è farlo durante la stagione invernale. L'esposizione ai raggi solari è da evitare, perché la ferita è in fase di guarigione e il sole fa sbiadire i pigmenti più velocemente.

Microblading: quanto costa e quanto dura

Anche in questo caso il costo varia dai 350 agli 800 euro, ma può essere un po' più basso se devi riempire solo alcune zone. Sono da considerare gli stessi fattori della dermopigmentazione in termini di costi e anche la durata è simile, così come la necessità dei ritocchi.

Laminazione sopracciglia: cos'è

La laminazione è un trattamento estetico che rimodella e mette in piega le sopracciglia, ma anche curativo, perché ne stimola la ricrescita, ovviamente dove il bulbo è già esistente. Dà quell'effetto di leggerezza e definizione che chiamiamo feather brows e consiste di tre step. Dopo la detersione si applica e si lascia in posa un prodotto a base di permanente che rompe i ponti di sulfuro. In questo modo le sopracciglia possano essere modellate e successivamente vengono richiuse le cuticole, così che la forma si fissi. Infine si può scegliere se tingerle per un risultato più intenso, o se passare direttamente all'applicazione di un burro nutriente.

Per un risultato strepitoso, puoi anche sottoporti alla laminazione una volta passato il tempo di guarigione del microblading.

Laminazione: quanto dura e quanto costa

A patto che nelle 24 ore successive alla laminazione le sopracciglia non entrino in contatto con acqua, cosmetici o fonti di calore, la durata è stimata tra i 30 e i 40 giorni, ma può essere prolungata fino a 2 mesi con l'utilizzo di brow soap. In ogni caso non può intercorrere un periodo maggiore, perché la durata dipende dalla fase di vita del pelo. Il costo varia dai 70 ai 120 euro e da poco il servizio è disponibile nei Brow Bar di Benefit in alcuni negozi Sephora.