Sopracciglia perfette dal microblading in poi, a casa come dall’estetista

M icroblading, Golden Ratio, Brow Expert, pinzetta e gel: tutti i modi in cui puoi creare le sopracciglia perfette per il tuo viso sono a portata di mano



Quando si parla di sopracciglia e ripensiamo alla storia e alla moda, non possiamo non notare (o ricordare) come ci siano state decadi particolarmente infelici. Adesso vogliamo tutti le feather brows, piene e leggere, ma non è sempre stato così. Negli anni ‘20 e ‘30 e tra la fine ‘90 e inizio 2000, le sopracciglia erano super skinny e le pinzette lavoravano a ritmo frenetico. Inutile dire che negli anni siamo ricorse a ogni tipo di trattamento per cercare di rimediare a questi errori, dai primi tatuaggi al recente microblading.

Quello che tutte vogliamo sono le sopracciglia perfette e per averle siamo disposte a tutto, ma a questo punto occorre fare una distinzione. Non è una questione di styling, bensì di forma e proporzioni che cambiano da viso a viso. Sopracciglia dritte, arrotondate, ad angolo morbido o molto arcuato: non esistono le sopracciglia perfette in assoluto, ma solo le sopracciglia perfette per il nostro viso.

Sopracciglia perfette con il microblading

Il microblading è una tecnica di tatuaggio semipermanente che dona alle sopracciglia colore e pienezza, eliminando buchi e ricostruendo l’arcata con l’introduzione di pigmenti: è la soluzione ideale per chi ha le sopracciglia poco folte o vuole bilanciare sopracciglia asimmetriche. La durata del microblading è soggettiva e dipende non solo dalla tipologia di pelle, ma anche dalla sua capacità di trattenere il pigmento. Proprio per questo motivo non è detto che due sedute siano sufficienti per ottenere il risultato desiderato.

Sopracciglia perfette per la forma del viso

“La cosa più sbagliata è credere che ci sia una forma universale che vada bene per tutte. Non è così. Le sopracciglia incorniciano il viso quando solo ben proporzionate e bilanciate. Una forma di sopracciglia che non completa i tuoi lineamenti può cambiare completamente l’espressione del viso. La forma perfetta è in grado di accentuare i tuoi tratti, regalando uno sguardo giovane e un look pieno e intenso”, dice Manuel Gortan, Artistry Trainer South Europe Anastasia Beverly Hills.

Sopracciglia perfette a casa: come si disegnano?

”Il Golden Ratio® Eyebrow Shaping Method brevettato di Anastasia è una tecnica in 3 step che permette di ottenere la forma perfetta basandosi sulla propria struttura ossea”, svela Gortan. “Usa dei punti chiave del viso per misurare con precisione dove le sopracciglia di ognuno devono iniziare, arcuarsi e terminare. Per trovare la forma perfetta, usa una matita per segnare questi punti. Per prima cosa allinea la matita verticalmente dal centro della narice verso l’alto: lì inizierà il sopracciglio. Poi posiziona la matita sull’angolo inferiore esterno della narice e allinea la punta con l’angolo esterno dell’occhio: qui segnerai il punto in cui il sopracciglio termina. Infine guarda dritto davanti a te e, con la matita sulla punta del naso, allineala al centro dell’ iride per trovare il punto in cui deve esserci l’arco. Ora che hai questi punti di riferimento puoi disegnare e riempire le sopracciglia dove serve per avere la forma perfetta”. Una volta che avrai trovato la forma saprai anche dove c’è bisogno di usare la pinzetta, senza correre il rischio di strappare troppo e creare buchi.

Sopracciglia perfette con la pinzetta

Il rischio di esagerare quando si usa la pinzetta è reale e potresti lasciare dei buchi se non si hai linee guida da seguire. Se non sei esperta evita di usare la pinzetta a mano libera. Se proprio vuoi fare da sola, usa degli stencil guida che ti aiutano a disegnare la forma e a capire dove puoi strappare. In alternativa puoi usare la pinzetta per pulire dopo che un esperto ti ha già disegnato la forma.

“È una questione di equilibrio e proporzione, non di perfezione. Creare e trovare una forma di sopracciglia che esalti i tratti di ognuna è la soluzione ideale e si può fare usando gli stencil guida”, suggerisce Gortan. “Il look può essere soft o bold, a seconda di come si preferisce l’effetto finale. Per un sopracciglio più naturale si può usare una matita chiara per riempire e una più scura per disegnare liberamente i singoli peli. In un’ottica di look naturale suggerisco di non fare troppa pressione con la mina”. Per un look bold invece “bisogna dare maggior definizione man mano che si va dall’arcata alla coda, per dare intensità e un effetto ombré. Non preoccuparti di fare un lavoro perfetto, puoi sempre sistemare dopo. Usa uno scovolino per sfumare gli errori o nascondili con una matita illuminante”.

Sopracciglia perfette dall’estetista

Hai provato a creare le sopracciglia perfette a casa ma non è stato un successo? Vai da un professionista che può essere l’estetista di fiducia come il Brow Expert di Benefit Cosmetics che trovi nei Brow Bar da Sephora. Qui ti faranno il Brow Mapping, che ti permetterà di individuare il tuo servizio personalizzato di epilazione e colorazione e, novità recente, un servizio di laminazione delle sopracciglia in alcuni Brow Bar selezionati.

Sopracciglia perfette con il gel

Non sai come fare per definire e riempire e mettere in forma le sopracciglia? “Inizia ad applicare con lo scovolino una piccola quantità di Brow Freeze sulle sopracciglia, per sollevare e definirle nella forma desiderata. Per un effetto laminato puoi appiattire i peli usando la coda del nostro applicatore”, dice Gortan. In alternativa puoi appiattirle con il dito ben teso (N.d.R). Per riempirle puoi usare una polvere, assicurandoti di utilizzare la shade più chiara nella prima metà del sopracciglio e quella più scura dall’arco alla coda. Infine, con una matita a mina sottile, disegna i peli. Fai dei tratti brevi e precisi in direzione della crescita del pelo e fissa con un brow gel”.

Sopracciglia perfette naturali

”Per sopracciglia “pronti e via”, perfette di giorno, si può usare una matita a punta multiuso triangolare per definire, riempire e per i dettagli. Con la parte piatta si disegna la forma delle sopracciglia, con quella media si riempiono e con la parte sottile di disegnano i peli. Poi unire tutto sfumando con lo scovolino e l’effetto sarà molto naturale. Se vuoi un effetto più glam, puoi usare un pennellino a punta ultrafine come la Brow Pen e poi un brow gel per fissare”.

Un consiglio a chi si lascia trasportare dalle mode?

“Le mode vanno e vengono, ma un sopracciglio creato sulla tua struttura ossea è in grado di sopravvivere ad ogni trend. Il bello del make-up è che puoi seguire tutte le mode che vuoi senza fare modifiche permanenti”.

