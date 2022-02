Taglio pari medio: tutti i più belli da copiare visti sulle Star!

C erchi un taglio di capelli pari medio che si adatti al tuo volto e al tuo stile? Niente paura, abbiamo selezionato i più belli indossati dalle star tra cui scegliere!

Il taglio di capelli pari con lunghezza media – in genere appena sotto alle spalle – è un grande classico, dal fascino intramontabile. Proprio per questo si prepara ad un ritorno da protagonista, e ad affollare red carpet e passerelle. Si tratta di un look dal carisma elegante, ma anche leggero e sbarazzino, versatile e facile da indossare. Un taglio di capelli da vera girl boss, in grado di unire magistralmente una linea pulita e volumi soft. Non a caso, molte star lo hanno scelto questa stagione, proprio perché si presta alla perfezione a numerosi tipi di styling, trecce e raccolti.

Taglio pari e medio: a chi sta bene e perché sceglierlo

Se vi state chiedendo perché scegliere un taglio di capelli medio e pari, la risposta è semplice: per la sua versatilità. Molto più facile da gestire di un taglio corto, il long bob si presta a moltissime varianti, e diversi tipi di styling. La versione liscia è quella più austera, geometrica e chic, mentre le onde morbide sono più fun e perfette per aggiungere volume e movimento alla chioma. Infine, i capelli medi pari sono perfetti anche come base per molte acconciature o tipologie di raccolto, poiché nessuna ciocca sfuggirà come nel caso dei capelli scalati, più ribelli.

E voi, siete pronte a darci un taglio? Scorrete l’articolo e preparatevi a screenshottare il taglio medio pari che fa per te!

Il taglio medio pari di Miriam Leone

La bellissima star del cinema - reduce dal successo della sua Eva Kant nella versione italiana di Diabolik - sfoggia in realtà capelli ben diversi dalla cascata di morbide onde platino della sua controparte sul grande schermo. Miriam Leone è naturalmente rossa, e ama acconciare la sua chioma ramata in un taglio pari medi con riga centrale. Qui lo styling effetto bagnato, dal sapore rock.

Copia il look di Monica Bellucci

La musa del cinema italiano, sceglie di valorizzare la sua naturale bellezza con un taglio medio paro sui perimetri e scalato nella parte interna. Riga centrale e morbidi ciuffi per incorniciare il volto. Lo styling? Onde effetto volutamente spettinato, che donano freschezza e volume al look finito.

Il long bob di Karlie Kloss

La super modella americana non rinuncia al biondo naturale della sua chioma, perfettamente in palette con i suoi occhi verdi profondissimi e la pelle di porcellana. Qui indossa il suo taglio di capelli paro e medio con riga laterale e un'acconciatura morbida e ondulata che ricorda lo stile vintage della vecchia Hollywood.

Il taglio long bob di Margot Robbie

L'amatissima star del cinema è famosissima perché ama sperimentare con look, trucco e acconciatura sul set. Quando non veste i panni variopinti dell'eroina Harley Quinn però, si concede un look dal sapore classico e decisamente retrò. Qui acconcia i suoi capelli medi con taglio paro con riga laterale, tirati dietro un solo orecchio con l'aiuto di una cascata di brillantina.

Il taglio medio à la Michelle Hunziker

La star Italiana decide di darci un taglio: dopo anni, eccola sfoggiare un bellissimo caschetto medio, biondissmo e voluminoso. Per la piega, Michelle si diverte a variare: dal liscio classico ed elegante al mosso fintamente spettinato.

Kourtney Kardashian lo indossa così

Fresca di proposta di matrimonio, la star americana e futura moglie del batterista Travis Baker decide di rifarsi il look. Per comunicare grinta, femminilità e carisma sceglie un taglio medio pari castano scurissimo ma luminoso. La piega? Riga laterale e punte all'insù, da eroina pop.