Capelli raccolti eleganti: tante idee per acconciature da sogno

C hignon, acconciature tipo a banana, bun in alto, intrecci e tanto altro: guarda le foto per avere idee su come raccogliere i capelli in modo raffinato. Vietato non sognare!

Incantano per la loro bellezza e la capacità di trasformare il viso. Sono i capelli raccolti: basta sollevare le ciocche e assumiamo subito un'allure diversa. Più romantica, più chic o addirittura più rigorosa. Le acconciature di bello hanno questo: che possiamo scegliere quale tipo di donna interpretare tutte le volte che vogliamo. E non è detto che dobbiamo obbligatoriamente avere i capelli lunghi per divertirci! L'universo dello styling offre tante idee per acconciature con i capelli corti.

Il bello delle feste è anche sognare un po' con i capelli. Perché non regalarsi una bella acconciatura per una serata con amici? Prenota il tuo appuntamento in salone già da ora, portando le fotografie degli chignon che ti piacciono. Oppure, se hai la fortuna di avere una amica/sorella brava con forcine e spazzole, non lasciartela scappare.

Capelli raccolti con trecce

Tra i capelli raccolti più eleganti troviamo le acconciature realizzate con trecce. Si ottengono con due o più trecce che avvolgono la testa e si fissano sulla nuca in morbido o più stretto. Ci sono di diverse varianti: dalle più semplici alle più complesse. Per un effetto più raffinato si possono usare gli accessori per capelli, meglio se scelti in versione gioiello.

Ecco un'acconciatura tra le più complesse che prevede un gioco di trecce doppie e ciocche di capelli, annodate tra loro, che si nascondono nella nuca. La coroncina di perle che attraversa tutta l'acconciatura impreziosisce il tutto!

Questo chignon dall'aria raffinata ed elegante si ottiene raccogliendo sulla nuca in basso 2 o più treccine, dopo averle avvolte su stesse. Il nastro in grogrè rende dona un'aria bucolica ma al contempo contemporanea.

Ecco la classica "crocchia" di una volta, resa più moderna dalle trecce laterali che partono dai lati della testa per poi attorcigliarsi allo chignon. Un effetto complesso che ricorda i quadri delle dame dell'800.

Le ciocche della fronte sono intrecciate a mo' di coroncina, creando un'acconciatura che ricorda l'iconografia degli antichi Greci e Romani. Un'idea romantica per sostituire il cerchietto, no?

Dedicata alle girl che hanno tanta massa di capelli. Quest'acconciatura da sogno si compone di maxi-treccioni accostati gli uni accanto a loro e impreziositi da rose fresche. Un'idea perfetta anche per un'acconciatura da sposa.

Capelli raccolti con accessori

Il cerchietto prezioso dona un look bon ton al fresco raccolto un po' scompigliato. Da scegliere in tessuto arricchito da pietre, perle, strass o paillettes. L'effetto finale deve essere quello di una coroncina.

Chignon bassi

Tra i capelli raccolti, lo chignon si sposa con tutti i look e tutte le tipologie dei capelli, senza distinzione di lunghezza. Anche i capelli corti possono sfoggiare uno chignon d'effetto. In più, può essere portato composto o "indisciplinato", con quell'allure un po' disordinata che fa tanto "capelli lasciari al caso".

Ecco un microchignon raccolto a lato e in basso. Il suo rigore, dato dal fatto di aver raccolto i capelli in basso, è smussato proprio dalla sua caratteristica di essere uno chignon laterale.

Capelli raccolti a lato

A proposito di capelli raccolti a lato, ecco un'acconciatura scomposta dallo stile bucolico. Le ciocche raccolte morbidamente sono ora intrecciate tra loro, ora annodate. Una coroncina discreta di piccole perle di fiume rende rende più raffinata l'acconciatura, che può essere adatta anche per il giorno del sì.

Maxi chignon

Un grande "nodo", realizzato avvolgendo i capelli su se stessi per creare uno chignon dalle grandi dimensioni. Un'idea perfetta per chi ha tanta massa e capelli doppi e spessi.

Ecco un'altra idea per capelli raccolti dalle dimensioni maxi: si realizza con il classico supporto in spugna che aiuta a "gonfiare" i capelli e donare così un'aria opulenta.

In questo chignon di Framesi, lo spillone gioiello sembra "incidere" una matassa di lana, come se i capelli fossero un gomitolo ben avvolto su se stesso.

Bun in alto

Cambiamo registro, anzi altezza, e saliamo verso la forma più alta (in senso letterale!) di portare lo chignon. Detto anche bun in alto, questo tipo di chignon si posizione sulla sommità del capo, al centro della testa. Il modo più trendy per portare lo chignon alto è leggermente spettinato con qualche ciocca che si libera dal nodo. Per chi? Per i capelli piuttosto lunghi che riescono a raccogliersi facilmente in cima alla testa.

Ecco una versione di bun in alto leggermente spettinato ma che conserva comunque un'aria composta. Le due ciocche che emergono dai lati ne ammorbidiscono il rigore.

Treccia raccolta sulla nuca

Un'idea per chi ha tanta massa di capelli? Raccoglierli tutti in un treccione e avvolgerlo in modo ordinato sulla nuca sino a creare un'acconciatura elaborata dall'allure chic.

Acconciatura in stile Carrie Fisher in Star Wars

I capelli raccolti in stile Principessa Leila di Guerre Stellari sono diventati un'icona. Due chignon rigorosi ai lati, scriminatura ai lati e il gioco è pronto per sentirsi diva per una serata!