D ai social alle sfilate della Fashion Week, ecco il trend capelli morbido e con volume -il fluffy hair - e come realizzarlo.

Abbiamo una notizia FANTASTICA per te: gli anni Novanta (quelli vicini all'inizio del nuovo millennio) sono tornati alla grande. Metti da parte le acconciature grunge, i dreadlocks e i capelli dalle texture volutamente “sporche” che tanto piacciono alle fan nostalgiche dei Nirvana come chi scrive... Qui siamo in un'altra dimensione (è proprio il caso di dirlo) che celebra (finalmente) il volume. Non quello costruito e artificiale degli anni Ottanta che pure sono stati un decennio pieno di creatività e ancora oggi fonte inesauribile di ispirazioni. Il capello dal fascino rétro oggi è fluffy, voluminoso senza eccessi, tecnicamente morbido, anzi morbidissimo. Fluffy hair, appunto. Un riferimento moderno? La cantante Adele e poi a cascata un sacco di altre star che su TikTok e Instagram ormai dettano tendenza come Hailey Bieber (che un paio di anno fa spopolò con questo hairlook prima di darci un taglio).

Fluffy hair: i riferimenti del passato

Un riferimento del passato (e del presente, essendo fedelissime al loro hair look): Cindy Crawford e con lei le super model degli anni Novanta – Claudia Schiffer in prima linea - vere e proprie icone di (hair) style.

Sui capelli corti e lunghi, ricci o lisci, lo stile “voluminous blowout”, non richiede eccessiva precisione ma cura sì, e tanta. Perché per avere capelli pronti a questo tipo di acconciatura, è necessario che siano idratati, meglio ancora senza doppie punte e senza traccia di effetto crespo. Un po' come per qualsiasi make-up long lasting che richiede tanta skincare e una base impeccabile, qui per avere l'effetto desiderato bisogna armarsi di pazienza e andare di haircare. Non scoraggiarti, però. Intanto ti diamo i consigli per un fluffy look all'altezza delle (tue) aspettative e poi – per invogliarti – una serie di hairlook che potresti replicare senza troppi sbattimenti.

Cinque consigli per una perfetto “fluffy hair”...

Per chi desidera capelli morbidi, voluminosi e con un leggero effetto vissuto che rende il finish più originale, ecco qualche consiglio utile.

1.Per prima cosa attenzione a non creare un volume eccessivo; l'effetto “fungo” è dietro l'angolo. Qui si tratta di texturizzare le chiome con prodotti ad hoc da applicare con le mani anche per creare un finish leggermente (e volutamente) messy, anche quando il capello è liscio.

2. Asciuga i capelli all'ingiù: è una delle cose più easy da fare per dare volume e ravvivare le lunghezze naturalmente a partire dalle radici. Puoi usare una spazzola per evitare il rischio too much volume.

3. Scegli i prodotti giusti per la detersione. Shampoo e balsamo volumizzanti sono i key products per questo tipo di hairlook. Anche uno spray lucidante è OK. Se, poi, il giorno dopo vedi che il capello tende ad appesantirsi perdendo l'effetto fluffy, puoi usare uno shampoo secco che, tra i tanti vantaggi, permette di lavorare benissimo sui volumi.

4. Usa un diffusore per capelli: è uno dei modi più semplici per asciugare delicatamente le chiome con un finish morbido e ricco di volume (e senza effetto crespo).

5. Come per la detersione, anche per lo styling presta massima cura alla scelta dei prodotti: spray contro l'effetto crespo, sieri per ammorbidire e lucidare le lunghezze e creme leave-in per domare i ricci sono dei must-have.

...e 10 hairlook fluffy!

Biondo multisfaccettato con riga centrale: il look per chi ama capelli ricchi di volume.

L'hair look fluffy per le rosse. Il trick? Lavorare sul ciuffo per un volume extra.

Fluffy hair su capelli ricci e corti? Ecco il look che gioca con le schiariture sulle punte: da provare!

Il fluffy hair è protagonista nell'ultima collezione PE 2022 di Toni&Guy: l'effetto blushed sulle chiome castane è il colore ideale da provare sull'hair look wavy.

Il fluffy hair dal fascino vintage per chi ama frangia + short hair cut.

Una variante meno voluminosa alle radici ma mossa quanto basta sulle lunghezze.

Il fluffy hair sul caschetto anni Novanta visto nel backstage della sfilata di Marco Rambaldi.

Una proposta di longbob che lascia i volumi intatti e regolari intorno al volto.

Il capello morbido dà il meglio sul taglio scalato.