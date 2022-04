M eglio frangia o ciuffo? La scelta sta a te ma se decidi di abbinarla al un taglio medio come il caschetto prova a portarla di lato. Qui ti spieghiamo perché.

Il bob è un taglio sempre amato e, lo è ancora di più, quando si arricchisce di dettagli. Come il caschetto con frangia e ciuffo laterale: un haircut sempre verde che aggiunge eleganza a chi lo sceglie. Che sia mosso o liscio, questo taglio permette di aggiungere volume anche ai capelli più sottili e senza corpo.

Facile da gestire e che si adatta a tantissime face shape, il bob con bangs laterale è sempre più amato e, soprattutto, trasformista: colori, stili, pieghe e non solo.

Long bob e mosso

Un taglio a tutto volume grazie alla piega mossa e al taglio alle spalle che lo rende leggero e dall'extra volume. Qui il ciuffo laterale assume un aspetto vintage e dal mood anni '70. Raggiunge il suo massimo con i tocchi di luce che illuminano la chioma.

Caschetto e ciuffo laterale

Un po' primi anni 2000, questo caschetto con riga laterale e maxi ciuffo torna ora di tendenza. A renderlo diverso dagli altri è proprio la lunghezza del ciuffo che, nono è scalato, ma viene realizzato spostando le lunghezze da una parte o dall'altra del capo.

Caschetto mosso corto e ciuffo

Lo short bob è quel taglio che si addice alle donne sempre d corsa e che non vogliono un taglio mannish, ma preferiscono comunque delle lunghezze ridotte la minimo. Leggero e fresco, questo taglio incornicia il viso grazie a un ciuffo mosso.

French bob

Così chic che è naturale aggiungere un rossetto rosso a questo french bob dall'allure super chic. Questo taglio, spesso portato con riga al centro e leggermente spettinato, cambia versione grazie alla riga di lato che, naturalmente, andrà a creare un ciuffo imperdibile.

Caschetto scalato

I tagli scalati, come lo shag, sono un trend sempre più in ascesa e, la sua scalatura, arricchisce anche i tagli a caschetto con ciuffo o frangia laterale. Una scelta sicuramente insolita, ma che gioca sui pesi diversi e sul bilanciamento tra la parte posteriore e quella anteriore.

Long bob liscio

Lisci e grossi: capelli davvero da sogno che mantengono il volume qualsiasi sia il taglio scelto. Per questo motivo, se rientri tra le fortunate con quesa chioma, puoi optare per questo haircut nella versione liscia. Ricorda sempre, alla fine, di applicare un leggero spray texturizzante alle radici per mantenere il tutto al meglio.