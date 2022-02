Tagli di capelli medi con frangia: copia i più belli visti sulle star!

I tagli di capelli medi, soprattutto se impreziositi da una bellissima frangia, sono la scelta perfetta se si vogliono coniugare leggerezza, versatilità e fascino magnetico - per questo sono amatissimi dalle star! Abbiamo selezionato i più belli da copiare ora, continua a leggere e lasciati ispirare!

Il taglio medio con frangia è un trend che probabilmente non invecchierà mai, grazie alla sua abilità di comunicare sicurezza e femminilità e di dare un twist al look senza cambiamenti troppo drastici. Declinato in molteplici versioni, dal bob medio-lungo al più trendy Shag, il taglio medio è amatissimo in questa stagione, soprattutto se abbinato ad una frangia piena, che ne addolcisce le geometrie e incornicia alla perfezione il volto. Il taglio medio con frangia inoltre, consente di sperimentare con lo styling con estrema facilità: dal sapore 70’s e rock se indossato mosso e spettinato, più chic se liscio o movimentate da onde naturali.

Taglio medio con frangia? Ecco come si indossa nel 2022

La tendenza del momento vede l’abbandono di tagli troppo puliti e geometrici a favore di una maggiore morbidezza sulle lunghezze. Via libera a tagli pari come il bon nella sua versione medio-lunga o ai più trendy Shag e Wolf Cut, ispirati alle atmosfere rock degli anni 70’. La frangia si indossa leggermente più lunga ed elegante, per enfatizzare al massimo lo sguardo.

Taglio medio con frangia: a chi sta bene

Si tratta di un taglio di capelli davvero versatile ed in grado di valorizzare diverse tipologie di volto. Un taglio medio con frangia è in grado di alleggerire i lineamenti molto definiti e spigolosi, esaltando al meglio la bellezza naturale di chi lo indossa. Si tratta di un ottimo taglio anche per allungare un viso particolarmente tondo. L’aggiunta della frangia, inoltre, aggiunge un magnetismo particolare allo sguardo.

Come scegliere il taglio medio con frangia più giusto per voi? Basta lasciarsi ispirare dai look delle star. Ecco i tagli di capelli medi con frangia visti sulle star tutti da copiare!

La versione di Billie Eilish

La giovanissima cantante ci ha abituati a continui cambi di look, sempre diversi e in grado di dettare tendenza. L'ultima versione della sua chioma è un bob medio color castano, sfilato sulle punte e impreziosito da una frangia sfilata che incornicia lo sguardo.

Glam-rock per Miley Cyrus

Altra star dal fascino camaleontico, anche Miley Cyrus ama sperimentare con gli hairlook - questa volta però in chiave decisamente più glam-rock. L'ultima versione? Un taglio medio con frangia piena, sfilato sulle punte e scalato internamente, per un effetto volutamente spettinato. Perchè scegliere un colore quando se ne possono indossare due? La star americana opta per il suo classico biondo con ciocche nere a contrasto.

Effetto bagnato per Sienna Miller

Altra versione super cool del taglio medio con frangia è quella sfoggiata da Sienna Miller sul red carpet. La franga è morbida e sfilata e lo styling è effetto bagnato, come di capelli appena intiepiditi dal sole dopo un bagno al mare. Il segreto per ricrearlo? Tanta spuma!

Il taglio medio di Kaia Gerber

Altra star, altro raglio medio con frangia. Quello di Kaia Gerber ci fa letteralmente impazzire, grazie alla combinazione di volume extra, frangia pienissima e scalature dal sapore anni 70'. Lo styling è texturizzato e volutamente messy.