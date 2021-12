Wolf Cut: ecco come si indossa il taglio di capelli a metà tra Mullet e Shag amatissimo da Gen Z e Celebrities!

W olf Cut Mania! Ribelli, rock e spettinati: questa stagione i capelli si indossano così. Il Wolf Cut si annuncia il taglio più cool e amato del momento. Ecco come si realizza, a chi sta bene e tutte le ispirazioni da copiare per indossare al meglio questo trend!

Auuuu! Il Wolf Cut – letteralmente taglio del lupo – si è affermato come una delle tendenze capelli più cool di stagione. Il nome deriva dal fato che questo taglio fintamente disordinato e arruffato ricordi il pelo folto e selvaggio del lupo. Portato alla ribalta da star come Billie Eilish e Miley Cyrus, questo taglio di capelli volutamente spettinato e dal sapore punk-rock è perfettamente a metà tra Mullet hair 80’ e Shag anni Settanta. Si tratta di una piega molto scalata e piena di volume che strizza l’occhio allo stile di vita grintoso e trasgressivo degli anni d’oro del Rock n’ Roll.

Il Wolf Cut è un taglio di capelli davvero molto scalato, spesso abbinato ad una frangia sfilata o a bangs a tendina spioventi sugli occhi. Il segreto per ottenere un Wolf Cut perfetto, è però la scalatura interna, che alleggerisce la chioma e crea interessanti giochi di volume. Questo taglio amatissimo richiede una manutenzione davvero minima: basterà metterlo in piega con un po’ di spray texturizzante e stropicciarlo con le mani fino ad effetto desiderato!

Wolf Cut – a chi sta bene il taglio del momento

Ma a chi sta bene il Wolf Cut? Ribelle, rock e di grande carattere, questo taglio di capelli è perfetto per chi non ha nessuna paura di osare – e a tutte le età, in quanto dona leggerezza e freschezza al volto. Il Wolf Cut è estremamente versatile, e personalizzabile a seconda della forma del viso e del tipo di capello. Può essere utilizzato per sfoltire una chioma molto pesante o al contrario per donare volume ai capelli sottili, e si sposa alla perfezione sia con il riccio che con il liscio.

Il Wolf Cut di Billie Eilish

Questo taglio scalato ormai è diventato la firma hair della giovane musicista americana, che lo declina in mille colori, dal biondo perla al nero intenso.

Wolf Cut lungo: per una chioma rock

Se siete amanti degli anni 70’, del punk e di Debbie Harrie dei Blondie, questa versione del Wolf Cut è quella che fa per voi. La versione più rock del Wolf Cut è sicuramente quella declinata su una chioma lunga. Le scalature interne infatti possono dare il massimo, e rivelare quell’effetto spettinato – quasi arruffato – tipico dell’epoca d’oro del punk.

Wolf Cut capelli corti: la versione pop

Il wolf cut corto, spesso con frangia molto lunga (quasi a nascondere gli occhi) ha un sapore decisamente pop, ed è in grado di donare a chiunque lo indossi un’allure da eroina di Anime, Manga o Videogiochi d’Oltreoceano.

Wolf Cut: con frangia o senza frangia?

Il più classico dei wolf-cut è abbinato ad una frangia sfilata, lunga e voluminosa che incornicia lo sguardo. Per le amanti dei look più clasici e composti però, via libera anche ad un taglio corto e senza frangia.

Wolf Cut liscio: lo styling dal sapore vintage

Il wolf cut è bellissimo acconciato in una piega lisci ma voluminosa, che mette in risalto le scalature geometriche.

Wolf Cut mosso o Riccio: ecco come

Questo taglio di capelli a metà tra mullet e shag sta benissimo anche alle chiome mosse e ricce. Il vantaggio? Uno styling minimale per capelli sempre – disordinatamente – in ordine.