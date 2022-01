Taglio scalato medio: foto e immagini per capelli lisci, mossi e ricci

S e la virtù sta nel mezzo, un taglio scalato medio è la soluzione perfetta per tutti i capelli. Un modo semplice per movimentare la chioma senza stravolgerla, ma aggiungendo qualche dettaglio che possa dare uno stile contemporaneo e sbarazzino ai capelli medi.

La costruzione di un taglio scalato medio è un gioco di volumi e di texture che può dare risultati inaspettati. Certo, perché i tagli scalati sono la soluzione giusta per aggiungere un dinamismo particolare alla chioma. Un’idea per uno stile facile da gestire e contemporaneo al tempo stesso, che si adatta a movimentare capelli fini quanto spessi, ricci o lisci. Distribuendo le scalature in modo furbo, infatti, potrai strutturare la chioma come preferisci e valorizzare il viso e la tua texture naturale di capelli. Il risultato può essere quello che desideri: con un taglio scalato, infatti, puoi raggiungere nuovi livelli di femminilità e sex appeal o indirizzarti verso uno stile ribelle e molto, molto rock. E, no, ovviamente le scalature non sono una prerogativa dei capelli lunghi e, anzi, cambiare colore di capelli può rendere la tua transizione verso i capelli scalati medi ancora più bella. Una volta scelto il taglio, poi, non ti resterà che decidere quali dettagli possono arricchire la chioma: i capelli scalati, infatti, possono diventare ancora più di tendenza grazie a una frangia, un ciuffo laterale o layers strutturati e molto netti. Insomma, il giusto taglio medio scalato è personalizzabile!

Taglio medio scalato: le opzioni con frangia

La frangia, negli ultimi anni, ha davvero fatto un ritorno in grande stile tra le tendenze capelli. Ecco perché non puoi rinunciare a portarla in abbinamento a dei tagli scalati e medi. Puoi abbinarla, ad esempio, a un caschetto più o meno lungo. In questo caso, un’opzione interessante da provare è la frangia a tendina, che si fonderà armoniosamente con le lunghezze. Ovviamente, puoi sperimentare un taglio medio scalato e con frangia giocando anche con i volumi: se opti per un caschetto lungo, infatti, puoi creare un contrasto netto attraverso una frangetta corta o valorizzare il cut medio-lungo con delle bangs piene e pari.

I tagli di capelli medi mossi e ricci

Se pensi che i capelli mossi o ricci non possano essere valorizzati da un taglio medio e scalato, ti sbagli di grosso! I tagli di capelli medio-lunghi e scalati, infatti, sono perfetti per essere declinati in chiave wavy e curly. L’effetto è perfettamente a metà tra lo spettinato e il voluminoso controllato. Ecco perché i tagli medi scalati e mossi da provare hanno un animo punk e rock. In particolare, se vuoi seguire le tendenze, non puoi che lasciarti tentare dallo Shag, dal Mullet o dal Wolf Cut. Tagli capelli scalati che condividono una silhouette ben precisa, fatta di volume alle radici, lunghezze sfilate e frangia.

I capelli medi e lisci

Cerchi un taglio donna scalato che possa valorizzare i tuoi capelli lisci? In questo caso, la soluzione è un classico caschetto corto, base ideale per creare ogni tipo di scalature. Puoi provare, ad esempio, a optare per un cut in cui le scalature si concentrino solo e unicamente sulle lunghezze, movimentando solo le punte. Una piega liscia, poi, è perfetta anche per i capelli scalati medi e con ciuffo, per mantenere il taglio disciplinato. Grazie alla natura stessa dei capelli lisci, poi, è possibile creare tagli con layers ben definiti come il Ponytail Shag, l’ideale se desideri tagliarti i capelli da sola. Legando i capelli in una coda alta, infatti, puoi ottenere un taglio scalato medio fatto di layers adatti a incorniciare il viso. Un’idea da provare anche su un lob!

I tagli di capelli medio lunghi

Tra i tagli di capelli medi femminili e di tendenza non possono mancare quelli medio-lunghi. Le scalature, in questo caso, sono fondamentali per arricchire la chioma di movimento, senza svuotarla. La lunghezza giusta in questo caso, sfiora le spalle e accarezza le clavicole, incarnando il taglio medio per eccellenza. Uno stile che si adatta particolarmente bene ai visi tondi o ovali, ma che non valorizza troppo quelli allungati, esasperandone le caratteristiche. I tagli di capelli di media lunghezza scalati, poi, sono assolutamente personalizzabili: sarai solo tu a scegliere quanto vuoi che le scalature siano nette o se preferisci che l’effetto sia sfumato.

I capelli scalati e asimmetrici

La forma più pura e artistica dei tagli medi scalati sono…le asimmetrie. Prendi, ad esempio, una baby fringe accostata a un taglio medio-lungo: lo stacco netto è l’ideale per un tocco contemporaneo al look. In particolare, se ami le scalature estreme, il taglio medio da provare è l’Hime Cut, originario del periodo Heian della storia giapponese. Il contrasto, in questo caso, è tra le lunghezze posteriori e le ciocche anteriori, nettamente più corte. Una scelta azzardata, non c’è dubbio, ma che potrebbe darti più di qualche soddisfazioni in termini di stile.

