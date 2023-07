L’estetica Old Money spopola su TikTok: un tuffo nel passato con uno stile sofisticato

È innegabile che l'estetica Old Money stia avendo grande successo sulla piattaforma. Gli utenti di tutte le età sembrano affascinati da questo stile sofisticato e raffinato che richiama i fasti del passato.

Lo chiamano “Life Logging”, ossia raccontare attraverso foto e video ciò che facciamo ogni giorno, da quando ci svegliamo a quando mangiamo, passando per le ore che trascorriamo al lavoro oppure studiando, ogni momento della nostra vita diventa un lungo piano sequenza della nostra giornata.

In un mondo sempre più digital, dove il “successo” è decretato da quanti followers e like abbiamo sui nostri profili social, e la ricchezza, dal numero di loghi che riusciamo a mettere insieme in un solo outfit, non sorprende che nascano nuove tendenze che sembrano essere dei contrappassi, come l’ultimo trend virali su Tik Tok chiamato “Old money aesthetics” che conta al momento 6,9 miliardi di views, e le cifre non sembrano destinate fermarsi.

Che cos'è l'estetica "Old money”?

È molto più di uno stile di vita, è una dichiarazione di classe e raffinatezza. Questo trend si ispira alle famiglie aristocratiche che hanno ereditato ricchezze immense attraverso le generazioni, vivendo in sontuose dimore e frequentando cerchie sociali esclusive.

Ma non è solo questione di soldi. L'estetica "old money" ruota attorno a un senso innato del gusto e della bellezza. Si tratta di abbracciare una visione sofisticata del mondo.

Le persone associate a questo stile sono spesso ammirate per la loro eleganza senza sforzo. Vestono con sobrietà, indossando capi classici e accessori pregiati. Non cercano l'esibizione vistosa o il clamore degli ultimi brand, ma preferiscono investire in pezzi durevoli ed esclusivi.

Come ricreare un beauty look in pieno stile “Old Money”

Il trucco e l'hairstyle sono elementi fondamentali per ricreare un look sofisticato e aristocratico. Il trend virale “Old money”richiede una cura particolare per i dettagli, sia nell'applicazione del trucco che nella scelta dell'hairstyle.

Per quanto riguarda il make up, si punta a ottenere un aspetto naturale ma impeccabile. Una pelle luminosa e uniforme è la base di partenza: utilizzare una buona crema idratante seguita da un primer opacizzante aiuta a preparare la pelle per il trucco. Un fondotinta leggero o una BB cream, accompagnati da correttore e cipria traslucida, donano quel tocco di freschezza senza appesantire il viso.

Gli occhi sono protagonisti in questo stile: ciglia lunghe e definite con mascara nero intenso, sopracciglia ben disegnate ma naturali, ombretti neutri per sottolineare lo sguardo. Un tocco finale può essere dato dal rossetto dai toni nude o da un lip gloss trasparente.

L'hairstyle deve apparire elegante ma effortless al tempo stesso. Lo styling dei capelli punta sulla semplicità: onde morbide o raccolti bassi sono delle soluzioni perfette per completare il look da daddy’s girl. Accessori come cerchietti rigorosamente impreziositi da strass o le fasce in velluto aggiungono quel tocco di classe in più al tuo hair look.

Ma perchè piace così tanto questo trend su Tik Tok?

Una delle ragioni potrebbe essere il desiderio di evadere dalla quotidianità e sperimentare una vita lussuosa, anche solo virtualmente. L' "Old Money" rappresenta un mondo fatto di eleganza, classe e privilegi, caratteristiche che molti aspirano a possedere.

Anche la voglia di sperimentare con epoche passate, che non si ha vissuto può essere una ragione più che valida del successo di questa estetica.

Erano tempi in cui gli abiti erano curati nei minimi dettagli e l'eleganza era una prerogativa fondamentale. Al giorno d’oggi, dove tutto sembra veloce ed usa e getta, l'estetica "Old Money" ci fa sognare e desiderare un life style stile più raffinato e glam.