TikTok: 7 trend beauty che vedremo dappertutto nel 2023

T ikTok è la piattaforma perfetta per scovare beauty hacks, nuovi prodotti da comprare ma soprattutto nuove tendenze!

Non è un mistero, il rapporto tra il il mondo della bellezza ed il social più amato dalla Gen Z è sempre più forte. Solo nel 2022 l'hashtag #beauty ha totalizzato 140,3 miliardi di visualizzazioni, seguito da #skincare con 138,4 miliardi di views. Fra un tutorial make up ed una review delle ultime novità, nascono nuove tendenze beauty che diventano virali nei "Per te”, passando dallo schermo di uno smartphone alla strada.

Ecco i trend beauty nati su TikTok che impazziranno per tutto il 2023:

Indie sleaze

In passato alcuni lo chiamavano “Boho chic”, altri preferivano il termine "Hipster".

Ora la tendenza sta tornando in auge con un nuovo nome: indie sleaze, un'espressione coniata dalla famosa TikToker Mandy Lee. Dimenticate i trucchi elaborati, questa nuova estetica si caratterizza per un make up on the go, fatto da smokey eyes ed eyeliner sbavati. Le inspo sono le IT girl dei primi anni duemila, da Kate Moss alle gemelle Olsen, con i loro messy look paparazzati alle prime luci dell'alba. L’aria da party girl che non dorme mai torna ad essere la protagonista indiscussa, rubando la scena ai make up bon ton che abbiamo visto ovunque nel 2022.

@milkmakeup we heard indie sleaze is back 👀 so obviously @wrentar just dropped this indie sleaze eyeshadow look using a full face of #MilkMakeup and our #viral fave #ColorChalk 😈 ♬ original sound – Sickickmusic

Skin Cycling

Non si può parlare di tendenze senza menzionare l'ultimo trend skincare su TikTok: lo skin cycling. Ideato dalla dermatologa americana Whitney Bowe, lo skin cycling è un nuovo approccio alla skincare routine serale, pensata per ottimizzare i processi di riparazione della pelle. Il trend prevede l'utilizzo una notte a settimana del retinolo, quella successiva l'applicazione di prodotti esfolianti, a seguire due notti di stop da ingredienti attivi, optando per cosmetici puramente idratanti.

Revenge Make Up

Il trend di TikTok prende ispirazione dal celebre look sfoggiato dalla principessa Diana nel 1994, durante la sua prima apparizione pubblica dopo la rottura con il principe Carlo. Un mini abito nero, audace e sexy accompagnato da un collier di perle e tacchi a spillo. I tabloid inglesi lo soprannominarono "The revenge dress", proprio perché poche ore prima il principe Carlo, durante una intervista TV, ammise pubblicamente di averla tradita con Camilla Parker Bowles. Diana capì che la sua vita sarebbe cambiata per sempre, avrebbe infatti perso il titolo nobiliare, ma non la sua dignità. Da questo aneddoto storico viene declinato sulla piattaforma social, un make up look per cuori infranti, che reagiscono alle sofferenze amorose con un vero e proprio "Glow up". Protagonisti di questo make up sono gli occhi e le labbra: Cat Eye e ciglia finte per lo sguardo e labbra rosse rubino, per non far dimenticare al tuo ex cosa si è perso!

Skull Contour

Stanca del solito contouring in polvere? Su TikTok è ormai esploso lo "Skull contour", una nuova tecnica per definire i contorni del viso. Per provare questo trend, ti basta utilizzare un prodotto per il contouring in crema e seguire la curva naturale della parte inferiore dello zigomo, inizia vicino all'orecchio e traccia una linea in avanti. A questo punto, portate la linea in basso lungo i lati della bocca.

Washed Denim Make Up

Più che una nuova tendenza, un grande ritorno. Di cosa stiamo parlando? dell'iconico ombretto blu. Protagonista indiscusso dei primi anni 2000, è stato letteralmente il più amato dalle celeb di tutto il globo. Da Britney Spears a Paris Hilton passando per Rihanna e Cameron Diaz, non c'è vip che non l'abbia sfoggiato almeno una volta durante un red carpet.

Con il ritorno dell'estetica Y2K è pronto il suo comeback, ad annunciarlo il trend virale su TikTok "Washed Denim Make up" che vede l'utilizzo di un solo ombretto dalle tonalità blu, sfumato su tutta la palpebra.

BodySlugging

Lo slugging è una nota tecnica di idratazione ispirata alla K-Beauty routine, consiste nell'applicare sul viso uno strato di Vaselina come step finale della tua skincare serale. L'utilizzo di un prodotto occlusivo, permette di "sigillare" i principi attivi idratanti dei cosmetici, rendendo la pelle meno secca e più idratata. Se nel 2022 è stato uno dei trend skincare più virali su TikTok, nel 2023 questa tendenza non è destinata a sparire ma bensì ad essere inglobata all'interno della bodycare. Proprio come per il viso, il prodotto star resta la Vaselina, questa volta però viene applicata dopo aver massaggiato una crema corpo idratante sulle zone più secche del corpo. Da provare assolutamente su mani, gomiti, ginocchia e talloni, siamo certi che non ne potrai più fare a meno!

Vanilla Girl

Se il 2022 ha visto dominare l’estetica #CleanGirl, caratterizzata da un make up super minimal, fragranze talcate ed unghie glazed donut, il 2023 vedrà esplodere il trend #VanillaGirl. Sono tre gli elementi distintivi di questa nuova estetica: Maglioni cozy dalle nuance panna, interni sobri ed un make up luminoso. Cosa non può mancare nel suo beauty case? Tantissime maschere per il viso (la skincare è fondamentale per essere una vera "Vanilla girl"), blush pescati ed illuminanti liquidi.

I prodotti che utilizza sono pochi e multitasking, caratterizzati da packaging minimal ma curati nel minimo dettaglio.