Come avere un glow up pazzesco in 5 step

O vvero come essere la migliore versione di noi stesse, fisicamente e mentalmente

Sai cos'è il pretty privilege? È la teoria secondo la quale le persone sono più inclini ad avere un atteggiamento di apertura e a relazionarsi con chi è attraente secondo gli standard canonici. Si tende infatti a connotare qualità positive come intelligenza, successo sociale e talento a chi è bello. E sì, quando l'occhio è appagato, la mente attribuisce automaticamente un "filtro rosa", facendoci credere che siano meglio di altre con pari qualità, ma meno piacevoli fisicamente. Lo descrive molto bene Tiffany Markman in un pezzo intitolato "The ugly truth of pretty privilege". Il rovescio della medaglia sarebbe che i belli vengono poi penalizzati quando non sono in grado di soddisfare le aspettative.

VEDI ANCHE

Beauty

Rappresentazione dei corpi e body positivity: non si tratta di coraggio

Il dibattito è abbastanza sterile perché, come fa notare la creator Sahar su TikTok, basta provare a chiedere a chi ha avuto un glow-up come è cambiata la sua vita e soprattutto l'atteggiamento nei loro confronti di chi li circonda.

Cos'è il glow-up

Abbiamo capito che anche vincere alla lotteria genetica ha dei lati negativi, ma a quanto pare è meglio piangere ed essere belli piuttosto che brutti. Su TikTok, il solo hashtag #glowup ha 64,9 miliardi di visualizzazioni. È seguito - a sensibile distanza - da #glowupchallenge con 5,3 miliardi #glowups con 1,3. Il significato implicito di questi numeri è che siamo in perenne ricerca di un modo per essere la migliore versione di noi stessi. Inconsciamente pensiamo che essere più belli ci darà un upgrade.

VEDI ANCHE

Beauty

Accettare il proprio corpo: le star schierate con la Body Positivity contro gli standard irraggiungibili

A questo punto bisogna concentrarsi su come avere un glow-up e diventare la nostra versione 2.0.

Step 1: fissa un obiettivo

Solo tu sai perché vuoi cambiare e migliorarti, ma se senti che qualcosa non va, è buona cosa dedicare un po' di tempo all'autoanalisi. Il problema che percepisci può nascere da un'insoddisfazione estetica tanto quanto da un malessere generale. In nessun caso si tratta di essere superficiali, ma devi essere certa di volere questo glow-up solo per te stessa.

Step 2: non avere fretta

Una volta che hai capito cosa vuoi e di cosa hai bisogno, devi essere realistica per quanto riguarda i tempi di realizzazione del tuo glow-up. Un nuovo taglio di capelli necessita una seduta di qualche ora dal parrucchiere e imparare a truccarti qualche giorno di pratica, ma guarire dall'acne non avviene così velocemente, così come se hai deciso di perdere peso. L'importante è perseverare e crederci. Registra i miglioramenti che hai ottenuto, così come le cose su cui devi ancora lavorare. Da un lato potrai essere orgogliosa dei tuoi progressi e non perderai la spinta, dall'altro avrai sempre chiari gli obiettivi da raggiungere.

Step 3: migliora il tuo stile di vita

La frase più banale è anche la più vera. Alimentazione sana, sonno regolare e attività fisica sono i consigli di bellezza più quotati e sai perché. Perché pelle, capelli e corpo dipendono tutti da questi tre pilastri.

Step 4: impara a valorizzarti

Hai solo bisogno di un look migliore? Fatti aiutare a capire cosa ti fa bene, crea un moodboard su Pinterest di look che rispecchiano la tua personalità, fai delle prove e poi un po' di sano shopping mirato. Trova ciò che esalta le tue caratteristiche migliori, tanto nell'abbigliamento quanto nel make-up. Non sei capace di truccarti e non l'hai mai fatto? Sperimenta fino a quando non trovi ciò che fa per te.

Se è una questione di pelle, forse devi cambiare la skincare o seguire quella che hai in maniera costante e metodica. E se fai fatica o sei stanca, soprattutto la sera, cambia il momento della routine e struccati appena rientri a casa. Non procrastinare e non cercare scuse. Il glow-up è questione di auto-disciplina. Se invece il problema è serio, vai vedere un dermatologo e sii ancora più meticolosa.

Capelli brutti e tristi? Allora è il momento di una visita dal parrucchiere per un nuovo taglio e colore. Se non sei soddisfatta del tuo trovane uno che possa soddisfare le tue esigenze,ma soprattutto che ti ascolti e ti guidi senza forzarti la mano.

Step 5: schiena dritta e testa alta

La postura dice molto di te. Puoi esserti sistemata la pelle, il trucco, i capelli e il guardaroba, ma se non hai l'atteggiamento giusto il glow-up sarà stato invano. Devi emanare la giusta aura e se ancora non sei così sicura di te stessa, sforzati di ignorare questa sensazione: l'attitude è fondamentale e ad un certo punto ti verrà tutto naturale e sarai radiosa.