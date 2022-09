Sì, il red carpet di Timothée Chalamet e Taylor Russell è pura bellezza

T imothée Chalamet e Taylor Russell ci regalano un beauty look da urlo a Venezia e sono semplicemente stupendi

Timothée Chalamet e Taylor Russell infiammano il red carpet di Venezia e sono pura bellezza. Gli attori sono i protagonisti di Bones at all, il nuovo film di Luca Guadagnino che racconta l’amore di due giovani cannibali negli anni Ottanta.

Il divo di Chiamami col tuo nome non ha tradito le aspettative e, ancora una volta, ha dimostrato di avere stile da vendere. Per l’occasione infatti ha sfoggiato una tuta rosso fuoco e scintillante di Haider Ackermann con la schiena scoperta. Abbinata a occhiali da sole e stivaletti eleganti neri. 26 anni, nome francese, ma spirito newyorkese, Timothée sta rivoluzionando lo stile declinato al maschile.

Il suo punto di forza? La chioma riccissima e sbarazzina a cui non rinuncia mai. Il suo heartthrob, d’altronde, è l’hairstyle del momento con ricci finti-trasandati e ribelli. Non solo i capelli, come è facile notare dalle foto scattate sul red carpet Timothée Chalamet si prende cura anche delle sue sopracciglia che sono sempre in ordine. Il suo segreto? Un prodotto di bellezza amatissimo anche da Beyoncé. Si tratta di un cosmetico che consente di mantenere al top le sopracciglia grazie a una formulazione a tenuta long lasting che ricorda quella delle cere per i baffi.

Timothée ha calcato il tappeto rosso in coppia con Taylor Russell, co-protagonista del film di Guadagnino. L’attrice ha scelto un abito verde acceso con doppia gonna e guanti bianchi. Strepitoso l’effetto wet, amatissimo dalla diva, che ha rilanciato una delle grandi tendenze della stagione, regalandosi un’acconciatura elegante e glam. Per il make up, Taylor ha puntato sulla semplicità, scegliendo un trucco nude, con ombretto bronze e rosa, mascara e un pizzico di gloss sulle labbra.

Ma attenzione un beauty look come quello dell’attrice non è così semplice da realizzare, ma richiede una preparazione ad hoc. Taylor cura con particolare attenzione la pelle, per averla sempre super luminosa, inoltre ha sopracciglia ben definite e impeccabili. Per creare una chioma wet parte dallo shampoo e dal conditioner anti effetto frizz.

Poi utilizza uno styling gel a lunga tenuta, distribuendolo sulla chioma, dalla radice sino alla zona dietro le orecchie, scegliendo la quantità di prodotto in base alla lunghezza. Infine pettina i capelli, dandogli la forma perfetta per affrontare il red carpet. Il segreto? Fissare l’hairstyle con il diffusore per un effetto ancora più glossy e shine, dalla radice sino alle punte.