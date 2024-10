Pelle a tendenza acneica: come prendersene cura con Rilastil Acnestil Attiva (+)

La pelle a tendenza acneica è la maggiore causa di imperfezioni cutanee e non fa distinzione di genere o età. Ma anche se quella con la pelle grassa è una battaglia che nella maggior parte dei casi si inizia a combattere da adolescenti, anche i giovani adulti non sono esenti dagli spiacevoli effetti che comporta un’eccessiva produzione di sebo.

Che si tratti di pelle a tendenza acneica lieve, moderata o grave, la prima cosa da fare in questi casi è sempre la stessa. Per tenere sotto controllo il problema, è importante trovare un protocollo di skincare che agisca sulla seboregolazione ed esfoliazione e che aiuti a lenire e riequilibrare il microbiota.

La detersione

La detersione è sempre il primo fondamentale step di ogni skincare routine. Nel caso di pelle a tendenza acneica serve un detergente purificante e riequilibrante. L’ideale è il Gel Detergente Acnestil di Rilastil, arricchito con attivi specifici, ma non troppo aggressivo e quindi adatto anche alla pelle più delicata.

Il Gel Detergente Acnestil contiene un complesso esfoliante che agisce sull’occlusione del follicolo pilo-sebaceo e un complesso seboregolatore con niacinamide e azeloglicina.

La pelle grassa a tendenza acneica risulta spesso arrossata e irritata. Per questo è importante che il detergente quotidiano svolga anche un’azione antimicrobica e lenitiva per mitigare l’infiammazione.

La skincare per la pelle a tendenza acneica

Quando si dice less is more. La pelle grassa ha bisogno di essere trattata, idratata e lenita, ma il layering di una skincare routine complessa può risultare più nocivo che benefico.

Meglio quindi individuare una skincare routine minimale ma efficace, come il protocollo Rilastil che prevede, sia al mattino che alla sera, una detersione delicata con Acnestil Gel Detergente seguita dall’esfoliazione con Acnestil Micropeeling e infine una crema di trattamento come Acnestil Attiva Crema Anti-Imperfezioni (+). Questa crema viso è un prodotto multifunzionale, perché svolge un’azione cheratolitica, sebonormalizzante, lenitiva ed opacizzante.

Il trattamento completo per la pelle a tendenza acneica

Nel caso di pelle a tendenza acneica è molto probabile che ci si ritrovi ad affrontare il problema delle imperfezioni. L’eccessiva e/o non protetta esposizione ai raggi solari può incidere peggiorando lo stato di una pelle grassa a tendenza acneica.

Rilastil Acnestil Attiva (+) Crema Anti-Imperfezioni: come è stata migliorata

La nuova Acnestil Attiva (+) Crema Anti-Imperfezioni è un prodotto sebonormalizzante, specificatamente formulato per ridurre e prevenire le imperfezioni tipiche della pelle impura. Svolge un’azione completa riducendo i rossori, opacizzando la pelle e minimizzando la visibilità di brufoli e punti neri.

Questa nuovo trattamento è potenziato con un complesso di pre e postbiotici. I pre e postbiotici sostengono l’equilibrio del microbiota cutaneo, fondamentale per il benessere della pelle. I primi infatti nutrono i batteri buoni, stimolandone la proliferazione a discapito della flora patogena. I secondi, ottenuti attraverso una tecnologia brevettata PBTech*, sono sostanze che influiscono su corretto equilibrio della flora batterica.

La niacinamide migliora la seboregolazione; il sodio salicilato svolge un’azione esfoliante e riduce punti neri e brufoli, mentre la vitamina E calma la pelle irritata e riduce i rossori. La totale assenza di profumo la rende adatta anche alla pelle più sensibile, minimizzando il rischio di irritazioni.

I primi benefici che derivano dall’uso di questo trattamento si manifestano già dopo 8 ore, poiché i brufoli risultano meno visibili già del 25%**. In 2 settimane di trattamento diminuiscono anche i comedoni del 25%***.

Affinché la routine per la pelle a tendenza acneica sia efficace, il trattamento va applicato mattina e sera. Acnestil Attiva (+) Crema Anti-Imperfezioni ha anche una versione SPF 30 che contiene filtri UVA e UVB per prevenire i danni che possono essere provocati dal sole.

*Tecnologia proprietaria di Postbiotica

**Risultati sulla visibilità dei brufoli dopo 8 ore da una singola applicazione.

***Test effettuato su 20 volontari (18-35 anni), con pelle grassa a tendenza acneica. 2 applicazioni al giorno, mattina e sera per 14 giorni.