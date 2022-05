Wet hair e smokey eyes: il beauty look di Natalia Paragoni è da copiare

N atalia Paragoni ci regala un beauty look da favola con wet hair e smokey eyes sui toni del rame: très chic!

Wet hair e smokey eyes: Natalia Paragoni ci regala un beauty look da copiare subito. Un concentrato di glamour e sensualità ideale per una serata estiva o un party in spiaggia. Con l’arrivo delle giornate calde cresce la voglia di sperimentare nuovi make up e di sperimentare con prodotti e stili particolari che coinvolgono non solo il trucco, ma anche la chioma.

L’accoppiata fra smokey eyes e wet hair è davvero di grande effetto. L’ideale per un beauty look luminoso e che non passa inosservato. I capelli effetto bagnato d’altronde sono un trend intramontabile e un’acconciatura semplice da realizzare, a patto che si seguano gli step giusti.

Per pettinare i capelli wet all’indietro come Natalia Paragoni ti serviranno, oltre alla spazzola, olio, gel o cera. Il procedimento comincia sotto la doccia. Pettina la chioma con attenzione, rendendola morbidissima grazie al balsamo (da lasciare in posa più del solito). Tampona lunghezze e radici, poi applica il gel o la cera, pettinando con estrema delicatezza.

Puoi scegliere di realizzare una riga – centrale o laterale – in alternativa potresti semplicemente portare le ciocche all’indietro come Natalia Paragoni. Fissa con il phon il look, infine sfrutta la potenza del diffusore per fissare l’intero styling, evitando che le ciocche possano risultare appiccicate o rigide. Per un effetto ancora più preciso, potresti disciplinare i capelli con una piastra apposita. Il tocco finale? La lacca lucidante.

Per completare l’hairstyle, Natalia Paragoni ha scelto delle mollette con strass, very chic, da applicare ai lati della chioma. Il colore richiama quello dello smokey eyes sui toni del bronzo e del rame. L’ombretto ramato d’altronde è di gran moda ed è la nuance perfetta per esaltare l’incarnato baciato dal sole.

Lo smokey eyes rame di Natalia è l’ideale per un trucco romantico e super femminile. I segreti per non sbagliare questo make up? Un buon pennello da sfumatura che consenta di lavorare l’ombretto quasi come un acquerello, sfumano il prodotto sino alla palpebra fissa e colorando pure la rima inferiore dell’occhio. In questi casi infatti il segreto è evitare di creare una linea netta. Per valorizzare lo sguardo poi basterà una linea di eyeliner e tanto mascara. Il tocco in più per un beauty look da urlo? Sopracciglia curatissime e pettinate con un gel apposito, proprio come quelle dell’influencer e fidanzata di Andrea Zelletta.