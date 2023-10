Everything Shower: il trend virale su TikTok che sta trasformando la beauty routine

I l nuovo trend virale su TikTok ci invita a prenderci cura di noi dalla testa ai piedi

Per tanti è il luogo ideale per riflettere su come sta andando la propria vita, per altri un palcoscenico silenzioso dove dare libero sfogo alle proprie doti canore, la doccia è un luogo multitasking che va ben oltre l’igiene personale.

Da questo concetto nasce il nuovo trend virale su TikTok #everythingshower che invita gli utenti della piattaforma a concedersi un momento di assoluto relax all'insegna della bellezza.

Cos’è la everything shower

La vita quotidiana può diventare estremamente frenetica, e spesso durante la settimana il tempo per prendersi cura di sé stessei centellinato.

Il trend "Everything Shower" ha come obiettivo quello di prendersi cura del proprio corpo dalla testa ai piedi, utilizzando tutti quei prodotti che di solito non fanno parte della routine quotidiana sotto la doccia, come maschere per capelli o scrub per il corpo.

Il tutto può essere accompagnato dalla tua playlist musicale preferita per creare un'atmosfera di "good vibes" che ti faccia sentire ancora meglio.

È importante sottolineare che dedicare tempo a se stesse non è un atto di egoismo, ma un investimento nella propria salute e felicità.

La Generazione Z ha abbracciato questa filosofia, promuovendo l'importanza di prendersi cura di sé stessi non solo fisicamente, ma anche mentalmente ed emotivamente.

Step pre doccia

Candela

Accendi una candela profumata per un'esperienza sensoriale a 360° gradi e lasciati trasportare dalle note aromatiche che avvolgono i tuoi sensi, creando un'atmosfera di relax e benessere.

Doppia detersione

Per prima cosa, massaggio un olio detergente sulla pelle asciutta per sciogliere e rimuovere il trucco, l'SPF e altre impurità dal viso. Poi, usa un cleanser schiumogeno per detergere a fondo e eliminare eventuali residui.

Impacco capelli

Se durante la settimana hai solo il tempo per uno shampoo veloce, è giunto il momento di dedicare un po' più di attenzione al tuo cuoio capelluto e alle tue lunghezze. Puoi iniziare applicando un trattamento pre-shampoo per purificare il cuoio capelluto e stimolare la crescita dei capelli.

Dry Brushing

Arrivi al weekend stremata e senza energie? Il dry brushing, una delle tecniche più antiche della scienza Ayurveda, ti permette di esfoliare delicatamente la pelle, favorire il drenaggio dei liquidi e recuperare le energie. Basta avere una spazzola per il corpo e iniziare a massaggiare con movimenti delicati, partendo dalle gambe e salendo fino al petto.

In doccia

Shampoo esfoliante

Il cambio di stagione può favorire la comparsa di forfora e dermatite seborroica. Per tenere sotto controllo sul tuo cuoio capelluto inizia lavando i capelli con uno shampoo esfoliante. Applica una noce di prodotto su tutta la testa e massaggia delicatamente. Dopo aver risciacquato, prosegui utilizzando uno shampoo delicato per lenire e rigenerare il cuoio capelluto.

Maschera e balsamo

Una volta lavati i capelli, è tempo di prendersi cura delle lunghezze. Via libera a maschere idratanti e ristrutturanti per riparare e prevenire le doppie punte. Attendi da cinque a dieci minuti e risciacqua abbondantemente. Per sigillare le cuticole e avere capelli luminosi e disciplinati, ricorda di proseguire con una noce di balsamo.

Scrub corpo

L'abbronzatura sta svanendo in modo irregolare? Lo scrub è la soluzione ideale per rimuovere le cellule morte e l'abbronzatura residua. Applica il prodotto con movimenti circolari su tutto il corpo, concentrandoti soprattutto su gambe, glutei e spalle.

Depilazione (se ti va)

Dopo lo scrub, la pelle è pronta nel caso in cui avessi voglia di depilarti. L'acqua calda, infatti, dilata i pori della pelle facilitando la rimozione dei bulbi piliferi. Questo ti permette di depilarti in tutta tranquillità, limitando rossori e irritazioni cutanee.

Doccia schiuma

Concediti l’ultima coccola in doccia con un bagnoschiuma dalle note rilassanti ed avvolgenti.

Questo piccolo gesto ti permette di chiudere il tuo rituale di bellezza in modo dolce e piacevole, lasciando sulla pelle una sensazione di benessere e relax che ti accompagnerà per il resto della giornata.

Dopo la doccia

Maschera viso

L'acqua calda e il vapore aiutano ad aprire i pori, rendendo la pelle pronta a ricevere i trattamenti skincare. Quale momento migliore per concedersi una maschera viso? La tua pelle sarà pronta a beneficiare al massimo degli ingredienti nutrienti e rigeneranti della maschera, lasciandoti con una sensazione di morbidezza e idratazione.

Crema corpo

Una volta uscita dalla doccia, con la pelle ancora umida, applica una dose generosa della tua crema corpo preferita. Questo passaggio è fondamentale per ripristinare la barriera cutanea, che a volte può essere stressata da scrub e detergenti troppo aggressivi per la pelle.

Olio per capelli e prodotti per lo styling

Per una piega perfetta come dal parrucchiere, applica un siero o un olio per capelli sulle lunghezze e utilizza la tua spazzola per distribuirlo in modo uniforme dalle lunghezze alle punte. Adesso non ti resta che utilizzare un termoprotettore e procedere con l'asciugatura!

1/13 Diptyque - NYMPHÉES MERVEILLES

Una collezione declinata in cinque fragranze che apre un nuovo capitolo. Creazione estetica, tecnologica e sostenibile, Les Mondes de Diptyque sono un’accurata interpretazione di una selezione di luoghi poco conosciuti e fuori dall’ordinario, intriganti esempi di commistione di natura e cultura. Una gamma di candele eccezionali, come il loro design, il loro utilizzo e i mondi che raccontano.

2/13 Jo Malone - English Pear & Freesia

Riempi la tua stanza di frutteti immersi in un sole dorato, che scalda le curve rugginose di lussureggianti alberi da frutto. La sensuale freschezza della frutta appena matura avvolta dall'eleganza delle fresie bianche. 3/13 Sephora Collection - The Future is Yours

Fai il pieno di "good vibes" con questo kit. All'interno trovi due accessori da massaggio in legno, per un delizioso momento di benessere. La spazzola è progettata per la spazzolatura a secco. Il massaggiatore multiuso può essere utilizzato dalla testa ai piedi per alleviare le tensioni. Bastano pochi minuti per rilassarsi, senza sforzo e senza dover essere un professionista. 4/13 Charlotte Tilbury - Magic water cream

Una crema in gel che leviga e rimpolpa la pelle, aiutando a riequilibrare la pelle disidratata per un aspetto immediatamente rivitalizzato. Adatta a tutti i tipi di pelle ma soprattutto alla pelle mista, grassa e sensibile. 5/13 Clarins - Cryo-Flash - Cream-Mask

Questa maschera viso ad alta performance, ispirata alla crioterapia e all'expertise professionale Clarins, riproduce i benefici del freddo sulla pelle per prevenire e contrastare i segni dell’invecchiamento. La formula associa potenti principi attivi: la molecola M.G.A. derivata dal mentolo ed estratto di enotera bio, per una pelle come liftata, rassodata, che risplende di giovinezza. 6/13 Augustinus Bader - The Body Cleanser

il nuovo detergente corpo contraddistinto da una texture in gel ad azione rigenerante per detergere delicatamente, idratare e ammorbidire tutti i tipi di pelle. Arricchito con eucalipto rinfrescante per un effetto rivitalizzante e rilassante. 7/13 Moroccanoil - Shower gel

Il gel doccia Morocccanoil presenta una formula altamente concentrata arricchita con olio di argan che idrata e deterge allo stesso tempo, lasciando la pelle morbida e pulita.

8/13 Aesop - A Rose Even By Another Name Body Cleanser

Un gel aromatico formulato per detergere a fondo e delicatamente la pelle, arricchito con olio di petali di rosa e altri estratti vegetali che ammorbidiscono la pelle.

9/13 PANTENE PRO-V Maschera Rigenera e Protegge alla cheratina

Studiata appositamente per rispondere alle esigenze di questo tipo di capelli, la formula, arricchita con cheratina e agenti micro-nutrienti, penetra nella fibra capillare, nutre e idrata intensamente e, allo stesso tempo, rigenera, rinforza e ripara i danni dello styling dall’interno sin dalla prima applicazione. 10/13 Cristophe Robin - Scrub Capelli Purificante al sale marino

La sua formula esclusiva contiene sale marino, esfoliante naturale che libera il cuoio capelluto dalle impurità e stimola la microcircolazione sanguigna, apportando sali minerali riequilibranti.

È arricchito con un attivo totalmente vegetale, che assicura un'idratazione profonda e duratura anche dopo il risciacquo.

Dona sollievo immediato al prurito del cuoio capelluto. Da Sephora

11/13 Drunk Elephant - Sugared Koffie™ Almond Milk Scrub

Formulato con una miscela di latte di mandorle nutriente e oli di semi di caffè idratanti e ricchi di antiossidanti, frutto della passione e marula, lo scrub al caffè e al latte di mandorle zuccherato Koffie si risciacqua facilmente ridonando al tuo corpo tutta la sua morbidezza, elasticità ed equilibrio. 12/13 SOL DE JANEIRO - Rio Radiance body cream

Arricchita di squalano e mica ottenuta in modo etico, questa crema idratante per il corpo in edizione limitata nutre senza ungere: la pelle è lucente. Le sue note solari di tuberosa e latte di cocco sanno di nostalgia, spiaggia, sabbia calda e della spensieratezza delle vacanze estive. 13/13 Biotherm - Acqua Pure Flash Mask

La sua formula arricchita con un'alta concentrazione di acqua Life Plankton ha un potente potere rigenerante per la pelle, che insieme all'acido salicilico aiuta a migliorare la grana della pelle. Immediatamente dopo l'applicazione, la pelle appare visibilmente meno lucida e sana.

