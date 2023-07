Le migliori maschere per capelli

U na lista completa delle migliori maschere per capelli in commercio per tutte le esigenze

Oltre ad essere lo step più soddisfacente di tutta la haircare routine (ammettilo, grazie alle loro texture sensoriali e ai profumi paradisiaci fare una maschera non è mai stato così piacevole), è anche il passaggio più comodo di tutti! Pre shampoo o in doccia, bastano infatti davvero pochi minuti per far agire una maschera in tutta la sua potenza, ottenendo risultati visibili già alla primissima applicazione. In più, soprattutto in questo periodo dell’anno, quando i nostri capelli fra salsedine, cloro, sole e stress, rischiano di indebolirsi e spezzarsi, sono essenziali per ripristinare il giusto livello di idratazione, nutrire a fondo la chioma e riparare ai danni dell’estate.

Condizionanti, liscianti, ristrutturanti, fortificanti, idratanti e chi più ne ha più ne metta, la lista delle maschere è davvero infinita e, orientarsi in un mare di offerte non è sempre facile: per questo abbiamo stilato una lista delle migliori maschere per capelli in commercio per ogni esigenza, in modo da non farti trovare impreparata quando arriverà il momento della scelta!

Davines, Nourishing Hair Building Pak

Una maschera ristrutturante per capelli secchi, sfibrati e danneggiati che, grazie alla cheratina vegetale e al Biacidic Bond Complex, nutre lo stelo rafforzando le fibre e proteggendolo dal danno ossidativo lasciando i capelli morbidi e setosi.

Aveda, Botanical Repair Maschera Intensiva Ristrutturante Ricca

Formulata con aggiunta di burri e lipidi vegetali, che assicurano un'idratazione completa e una texture burrosa facile da applicare e spalmare anche fra i capelli più indisciplinati, questa maschera super ricca ripara e rinforza in profondità i capelli lasciandoli morbidi, senza alcun nodo, e nutriti dalla cute alle punte, agendo su ogni punto critico dallo strato F alla corteccia.

Ouai, Maschera Per Il Trattamento Dei Capelli Medio-Fini

Un nome un programma: questa maschera di Ouai è perfetta per tutte le persone con capelli da fini a medi, poiché aiuta a fortificarli e a rinforzarli grazie a burro di karité, pantenolo e cheratina idrolizzata che formano un film condizionante che avvolge la chioma proteggendola da possibili danni e donando al contempo un boost di idratazione.

Christophe Robin, Maschera Rigenerante All'olio Di Fico D’india

Una maschera rigenerante formulata con olio di fico d’India e composta dal 97% di ingredienti di origine naturale, che si prende cura dei capelli secchi, sfibrati o trattati chimicamente, rigenera le radici, combatte le doppie punte e aumenta l'intensità del tuo colore.

Gisou, Honey Infused Hair Mask

Una maschera nutriente ed estremamente popolare sul web, appositamente formulata per idratare e riparare i capelli e arricchita con il miele del Mirsalehi Bee Garden di Negin Mirsalehi, guru, hair influencer e founder del brand Gisou, fondato sull’utilizzo del miele nelle proprie formulazioni. Ricco di vitamine, minerali, aminoacidi e antiossidanti, il miele nutre profondamente e idrata per riparare e ripristinare le fibre capillari secche e danneggiate, oltre a rendere i capelli più sani, morbidi e folti già dalla prima applicazione.

Maternatura, Maschera Elasticizzante Capelli Mossi alle Nocciole

Se invece hai i capelli mossi e cerchi una maschera che non li appesantisca, questa fa al caso tuo. Mentre definisce e migliora la struttura delle onde, rendendole più resistenti e delineate, tiene a bada l’effetto crespo e rende le lunghezze più elastiche, luminose e morbide.



Biofficina Toscana, Maschera Capelli Centrifugato

Un trattamento ristrutturante a pH acido per capelli trattati, deboli e danneggiati, che rinforza la fibra capillare grazie al Liquepom, un principio brevettato con pomodoro bio toscano (ricco in licopene, con proprietà antiossidanti e protettive anti-pollution) e oleolito di carota bio toscana, lasciandoli morbidi, nutriti e profumati grazie alla sua fragranza con note fresche verdi-fruttate.

Moroccanoil, Maschera Idratante Intensiva

Una maschera intensiva che agisce con una riparazione profonda della chioma, aiutandola a recuperare l'idratazione, l'elasticità e la lucentezza, formulata con olio di argan, ricco di antiossidanti e ingredienti nutrienti, cloruro di behentrimonium (un agente antistatico e condizionante), glicerina ed estratto di semi di lino.

Alkemilla, Bio Maschera Capelli Ristrutturante Panna e Fragola

Una maschera che…ha l’odore del più buono frappé del mondo. Non solo meravigliosa per il suo profumo dolce e accattivante che rimane sui capelli a lungo, ma anche per le sue proprietà, la Maschera Capelli Ristrutturante Panna e Fragola di Alkemilla è particolarmente indicata per capelli secchi e danneggiati. Le proteine idrolizzate della soia al suo interno li idratano e proteggono grazie alla loro azione filmogena creando uno scudo protettivo sulla cuticola e nei punti di frattura mentre un mix di oli vegetali li riparano in profondità.

Dr. Sturm, Repair Hair Mask

In questa maschera l'acido ialuronico cationico e il burro di karité biologico lavorano in sinergia per riparare e idratare i capelli secchi e danneggiati, l’Hemi-Squalane, un sostituto vegetale dei siliconi, prepara i capelli per lo styling e uno speciale complesso di alga ed estratto di lavanda calma e riequilibra il cuoio capelluto. Infine La pro-vitamina B5 leviga lo strato esterno del capello senza appesantirlo e i germogli di girasole e l'estratto di tara proteggono da calore, impurità e stress. Per capelli sani, lucidi e luminosi.

Briogeo, Don’t Despair, Repair! - Maschera Rivitalizzante In Profondità

Una maschera che contiene un esclusivo mix di avocado, olio di mandorle dolci e di argan, vitamina B5 - essenziale per la salute dei capelli - e biotina, per riparare i capelli rovinati, ridurne la possibile rottura e per migliorarne la luminosità e la lucentezza.

Pomélo+Co, Vanilla Boost Maschera Nutriente Al Profumo Di Vaniglia

Una maschera in olio che, una volta raffreddata in frigorifero prima dell’uso, si applica sulle lunghezze prima dello shampoo. All’interno contiene una miscela super nutriente di oli, combinata con una fragranza ispirata al milkshake alla vaniglia, ed è perfetta per donare nutrimento e lucentezza!

Garnier Fructis Hair Food Ananas Maschera 3 in 1 Lunghezze Luminose

Una maschera specifica per prendersi cura dei capelli lunghi che, lo sappiamo, hanno bisogno di qualche coccola in più. La maschera, dalla consistenza super soffice, può essere utilizzata oltre che come maschera a impacco anche come balsamo e trattamento senza risciacquo.

Coop Chiringuito, Maschera capelli nutriente

Una maschera per nutrire a fondo i capelli secchi, con estratto di grano e banana dal profumo inebriante. Rende i capelli morbidi e setosi senza appesantirli.

Pantene Pro-V Miracles Idratazione Intensa Maschera

Una maschera dall'inedita texture sorbetto che idrata in profondità e leviga le cuticole delle chiome più secche, ad azione dissetante che non appesantisce. Contiene biotina ed essenza spremuta a freddo di baobab, una pianta nota per la sua capacità di immagazzinare grandi quantità di acqua e sopravvivere in condizioni di siccità.