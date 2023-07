Profumi: le fragranze di nicchia (e non) che sono una tendenza virale su TikTok

T i raccontiamo i profumi di nicchia che sono diventati virali grazie a #perfumetok

È già da qualche anno che il popolo dei social ha scoperto il mondo dei profumi di nicchia, che sono esplosi e stanno vivendo l’apice della loro fama grazie all’ormai celebre hashtag #perfumetok.

I profumi di nicchia sono quelle fragranze create per un ristretto numero (nicchia) di appassionati e non per il grande pubblico. Questi profumi vedono la luce per mano di grandi nasi che creano fragranze speciali che portano una firma olfattiva unica e ben riconoscibile, un gruppo si estratti ed essenze di fattura artigianale, massima espressione della profumeria artistica.

Per moltissimo tempo i nomi della maison, soprattutto indipendenti, che producono profumi di nicchia sono rimasti sconosciuti al grande pubblico anche perché, diversamente dai profumi mainstream, le fragranze artigianali non nascono per accontentare i gusti delle masse.

Eppure in un momento post-pandemia l’interessa per questo gruppo elitario ha iniziato a crescere esponenzialmente, complice senza dubbio #perfumetok, che ha introdotto alla GenZ e non solo, alcune fragranze di nicchia che sono diventate inevitabilmente virali.

I profumi di nicchia più virali sui social

Una ricerca dell’NPD Group ha dimostrato come il 64% degli acquisti di fragranze in profumeria (dove viene comprato il 74% dei profumi che possono essere testati direttamente) sia guidato dai social come TikTok, Instagram e YouTube.

Perché sono diventati virali? Secondo quanto affermano i creator sono i profumi che non solo attirano l’attenzione, ma a quanto pare anche numerosi complimenti. Da un lato è apprezzabile che le porte di questo mondo meraviglioso siano state spalancate, un po’ meno è come queste fragranze vengono raccontate, cioè acchiappa like e seducenti.

Per carità, è un piacere quando ci fanno i complimenti per il profumo che indossiamo, ma scegliere la fragranza è un fatto personale e bisognerebbe farlo in base a quanto sentiamo nostro un profumo, piuttosto che in base alla scia che lascia o a quanto sia piacione.

Diciamo che questi sono un ottimo punto di partenza, per chi fosse interessato, a esplorare quel vasto mondo delle fragranze di nicchia, che vi assicuriamo sono davvero tante e meravigliose.

Detto ciò, ecco svelati i profumi di nicchia più virali, ossia quelli che vengono più citati in assoluto e che mettono tutti d’accordo.

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540

Nonostante il punto prezzo che non si può definire accessibile, tra le fragranze più virali non può mancare Baccarat Rouge, un jus caldo e avvolgente con note floreali, ambrate e boisé, interamente molecolare. Le sfaccettature ariose del gelsomino e la radiosità dello zafferano veicolano le note minerali dell'ambra grigia e le tonalità legnose del cedro appena tagliato.

Parfums de Marly Delina

Litchee, bergamotto, rosa, vaniglia, muschio e incenso sono le note che più vengono percepite di questa fragranza viralissima. Una fragranza calda, dolce e sensuale.

ByKilian Love, Don’t Be Shy

Il profumo più amato da Rihanna prima che lanciasse il suo Fenty Eau de Parfum. Una fragranza dolce e floreale con note di vaniglia e caramello. Un must have per gli amanti dei profumi gourmand.

Tom Ford Lost Cherry

Un profumo aromatico e intrigante. Le note succose e liquorose della ciliegia nera matura incontrano quelle delle mandorle amare, sviluppandosi in un accordo agrodolce di sciroppo di amarene che si fonde con un accordo di rosa turca e gelsomino arabo. Il cremoso legno di sandalo, il cedro e il vetiver sono le note inaspettate che rendono questa fragranza ancora più speciale e indimenticabile.

Vilhelm Perfumerie

Una fragranza solare e gioiosa, evocativa dell’estate e tutto ciò che questa stagione comporta, come giochi spensierati, flirt, amori, il calore del sole e felicità. Le sue note sono succose e basta un solo morso per sentire un’esplosione di more, mango e pepe nero. Le sfaccettature più complesse sono dovute a un cocktail di giaggiolo selvatico, loto nero e gelsomino che lascia dietro di sé patchouli, vaniglia e un pizzico di zucchero rosa.

Narciso Rodriguez for her

Kayali Vanilla 28

Sol de Janeiro Cheirosa 62

Ariana Grande Cloud

Eilish by Billie Eilish